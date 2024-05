Israel reprocha a Margarita Robles que "haya hecho suyo el relato de Hamás"

La Embajada israelí en España ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "haya hecho suyo el relato de Hamás" en referencia a sus declaraciones en las que la ministra afirmaba que lo que está pasando en la Franja de Gaza "es un auténtico genocidio".

"Lamentamos que la Ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás", ha publicado la Embajada israelí en su cuenta en la red social X.

La delegación diplomática ha subrayado que "Israel lucha en Gaza de acuerdo con el derecho internacional en una guerra contra Hamás que ni empezó ni quería, consecuencia de la masacre sin precedentes perpetrada el pasado 7 de octubre".

Además, ha resaltado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es "un enemigo cruel que utiliza a su población como escudos humanos y que todavía mantiene secuestrados a 125 israelíes".

Robles ha declarado desde Oviedo, donde se ha celebrado este sábado el Día de las Fuerzas Armadas, que "lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio".

Robles ha resaltado que el reconocimiento del Estado palestino es "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados", por lo ha que pedido "mirarlo en positivo". "Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", ha incidido, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el "cese la violencia en Gaza".

El Gobierno de Israel anunció este viernes su decisión de "cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos" y "prohibir" que el Consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones "antisemitas" de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que usó un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión "desde el río hasta el mar".