El PP tacha de “acto electoral” la carta de Sánchez y exige que "rinda cuentas" en vez de “victimizarse”

El PP considera que la carta del presidente del Gobierno, anunciando que reflexionará en los próximos días sobre si continúa en la Moncloa o deja el cargo tras la reciente investigación judicial abierta a su mujer, Begoña Gómez, es “un acto electoral” para “visibilizarse como una víctima” y reprocha que no apueste por “la rendición de cuentas y la claridad".

La secretaria general popular, Cuca Gamarra, insistió en que Pedro Sánchez debe dar “una explicación razonada” de forma urgente sobre “los escándalos que rodean a su partido, Gobierno y su pareja”. Los conservadores insisten en que “en los cuatro folios de carta” el jefe del Ejecutivo escribe “14 veces derecha y ultraderecha”, y dedica “cero líneas” para dar explicaciones sobre investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Se refieren a la ‘trama Koldo’ y todas sus derivadas. “A eso se suman ahora las diligencias abiertas por un juzgado de Madrid”, aseguró la número dos del PP.

Para Gamarra “el problema de Sánchez no es una u otra querella” sino “las diligencias abiertas por instancias judiciales”. “Es decir, su problema no es político sino, fundamentalmente judicial”, zanjó la dirigente popular, volviendo a reprochar que el presidente “haya encontrado una nueva fórmula para la polarización y la división”. “Quiere victimizarse y no aparecer como protagonista de los episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país”, afirmó.

Sánchez dio un giro de guion completamente inesperado por la tarde, haciendo pública una carta en la que avanza una "reflexión" a lo largo del fin de semana para decidir -lo hará público el lunes- si deja la presidencia del Gobierno. "Se trata de una operación de acoso por tierra, mar y aire para hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", dice la misiva. El presidente asegura que "necesita parar y reflexionar" para responderse "a la pregunta de si merece la pena". Todo después de semanas de informaciones periodísticas sobre su mujer, Begoña Gómez, que el Ejecutivo ha tachado de falsas y sobre las que un juzgado de Madrid abrió este miércoles diligencias secretas. En la sesión de control al Gobierno ningún dirigente del PP habló sobre el asunto. Sánchez llegó más pronto de lo habitual al hemiciclo y con un resto muy serio. No agotó el tiempo de réplicas con sus contrincantes y aprovechó una pregunta de Gabriel Rufián para asegurar que "incluso en días como hoy, creo en la justicia de mi país".