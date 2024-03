El PP, entre el silencio y la incomprensión ante la defensa de Feijóo a Ayuso

El escándalo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo ha amplificado el bronco debate político general, también ha tenido un impacto en la vida interna del PP. Por una parte, por las decisiones que ha ido tomando Alberto Núñez Feijóo conforme pasaban los días y, por otra, por el daño que está sufriendo Ayuso en su imagen pública.

Feijóo lleva ya casi dos años como presidente del PP y ha dejado claro que aquel medio chiste que hacían antes de que llegara a Madrid es verdad: el político gallego no le dice lo que va a hacer ni al cuello de su camisa. La discreción es su sello. Las decisiones importantes las toma con un reducidísimo número de personas que se conjuran para que no haya fugas de información. Ese estilo de trabajar provoca que cuando, estos días, se les pregunta a cargos con responsabilidad del PP cómo ven la respuesta de Génova al escándalo de la pareja de Ayuso muchos (incluso algunos barones) opten por esquivar el tema con un “mejor no hablo” que no se acaba de saber si esconde un desacuerdo o temor a represalias.

“Es como si Feijóo de repente no fuera Feijóo. Primero nos quería con la pancarta, ahora en el barro”, lamenta un diputado

Los que sí se atreven a mostrar discrepancias a cambio de no ser citados con nombres y apellidos coinciden en mostrar su sorpresa principalmente por dos aspectos. El primero, porque Feijóo no ha censurado las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, a eldiario.es, medio que destapó la noticia del presunto fraude fiscal. Y el segundo, porque Génova ha decidido colocar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el centro de su estrategia de respuesta y ha apartado del foco el caso Koldo y el Ministerio de Transportes.

"Nada sustancioso" sobre Gómez

“El exasesor de [José Luis] Ábalos es un hilo del que puede caer gente en el PSOE, no podemos soltarlo. ¿Qué tenemos de Begoña, además de saber que se reunió con el de Air Europa y está feo? Nada, por ahora nada y van pasando los días y no sale nada sustancioso”, apunta un senador. Los populares exigen a Sánchez explicaciones de las reuniones de Gómez y los directivos de Globalia, grupo al que pertenece la aerolínea, la temporada en la que se negociaba el rescate con dinero público de la empresa. El líder del PP no descarta convocar a la esposa del presidente del Gobierno para que comparezca en las Cortes.

Otro parlamentario recuerda que el líder del PP ha aupado a Álvarez de Toledo pese a que criticó a Casado por eso mismo

“Es como si Feijóo de repente no fuera Feijóo. Primero nos quería con la pancarta, ahora en el barro”, lamenta un diputado que ya empezó a no entender a su jefe de filas cuando, a la vuelta del verano, ordenó organizar manifestaciones contra la amnistía casi cada fin de semana. “Feijóo, el exmoderado”, dice otro con sorna antes de recordar “lo difícil” que le hizo “la vida” a Pablo Casado. Esta fuente subraya la dureza del portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado, escudero del político gallego desde hace una década, y se pregunta en qué se diferencia de Cayetana Álvarez de Toledo. Casado la eligió de portavoz en 2019, una decisión que Feijóo censuró por considerarla demasiado agresiva para ese puesto. Ahora, el líder del PP la ha nombrado portavoz adjunta a Tellado.

El estilo de Tellado

El caso del novio de Ayuso y la reacción de Feijóo, que no ha censurado los posibles delitos fiscales ni ha aclarado si le ha pedido explicaciones del tema a la presidenta, son objeto de comentarios estos días entre los diputados y los senadores. Algunos, los menos, se atreven a dejarlo por escrito en whatsapps en los que participan varios parlamentarios: “Recuerda cuando entró Feijóo. Nos dijeron que moderáramos el tono, que bajáramos el nivel dialéctico, que nos relajáramos, que no hiciéramos aspavientos, que no interrumpiéramos intervenciones ajenas, que no molestáramos con gestos… que a ‘los nuevos’ no le gustaban esas cosas (...) Cuando no gobiernas, la vida es diferente”, escribe un diputado.

De “bochornoso” califican varios la actitud en concreto de Tellado en la sesión de control de esta semana después de que varios ministros mencionaran a Ayuso. Acusó al Gobierno de “corrupción” varias veces: por la ley de amnistía, por colocar a José Félix Tezanos en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y por las reuniones de Gómez con directivos de Air Europa.

La campaña de 2009

Este estilo de oposición de Feijóo no sorprende a todos dentro del PP. “Vosotros os habíais creído lo del ‘barón moderado’, pero Feijóo ha sido siempre así. ¡Pero si llegó a la Xunta en 2009 haciendo una campaña llena de bulos y medias verdades sobre el supuesto lujo en el que vivían [Emilio Pérez] Touriño y Anxo Quintana!”, recuerda un alto cargo del PP catalán. Se refiere a que los populares se inventaron que Quintana llevaba “un minibar en el coche oficial”, aunque realmente era una nevera de playa, y también repitieron en cada mitin que Touriño había gastado 480.000 euros en un vehículo blindado, aunque era una cifra similar a la que entonces habían pagado otros gobiernos autonómicos por ese tipo de coche.

No son pocos los que señalan que el gran beneficiado del escándalo del novio de la presidenta es Juanma Moreno

Fuentes de la dirección del PP soslayan la pregunta sobre si el problema de Ayuso da cierta tranquilidad a Feijóo al tenerla enfrascada en los problemas con la Agencia Tributaria y la justicia de su pareja. Ayuso y también Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, son los nombres principales ahora mismo para la etapa post-Feijóo. “Nosotros no queremos hablar del futuro sin el jefe. Ya se apañarán ellos dos, pero esto de ahora no le beneficia a Feijóo porque nos obliga a entrar y nos quita tiempo para hablar de Begoña, Koldo y la amnistía”, afirman esas fuentes.

Moreno ha defendido a Ayuso porque, según subrayó este jueves, ella “no tiene ningún problema con Hacienda”. Los tiene su pareja. El presidente de la Junta la ha apoyado en varias ocasiones cuando la prensa le ha preguntado estos días, aunque en el partido no son pocos los que señalan que él es el gran beneficiado del escándalo. “El aura de Ayuso se ha dañado, aunque es pronto para saber si el daño es fatal o no”, admite un barón territorial sin poder ejecutivo. Otro que sí tiene vara de mando se atreve a augurar que “los delitos fiscales del novio se quedarán en nada y se verá que todo está hinchado por el PSOE para tapar el caso Koldo”. El tiempo, y sobre todo la justicia, dará y quitará razones.

