La compra de las mascarillas recrudece la guerra entre Armengol y Prohens

Francina Armengol y Marga Prohens han vuelto a abrir fuego en su particular guerra política tras unos meses de tregua en los que la popular estaba centrada en la presidencia del Govern y la socialista en representar al Ejecutivo de Pedro Sánchez como tercera autoridad del Estado. No obstante, el caso de las mascarillas fraudulentas y el contrato por valor de 3,7 millones de euros que el Pacto cerró con la empresa vinculada a la trama de Koldo ha reabierto viejas heridas del pasado que todavía no han cicatrizado. Mientras Armengol descarta dimitir como presidenta del Congreso al "no formar parte del sumario", a pesar de que todavía no ha querido responder respecto a si su Govern tuvo contacto con Koldo o la propia empresa, Prohens sigue insistiendo en que la socialista debe dejar el cargo porque las explicaciones ofrecidas "son insuficientes".

Tras dos semanas en el punto de mira, la presidenta del Congreso compareció ayer ante los medios en una rueda de prensa pactada con Ferraz para desmarcarse de la presunta trama de corrupción que afectaría a su etapa como presidenta en Baleares. Unas declaraciones donde Armengol reafirmó su papel de 'víctima' en esta cuestión a pesar de que fue su Ejecutivo el que avaló las mascarillas fraudulentas a pesar de que ya sabían que no cumplían con los estándares de calidad, algo de lo que no se avisó a Europa.

"Ha vuelto a incurrir en contradicciones y no ha convencido a nadie, su situación ahora es más insostenible" Marga Prohens — Presidenta del Govern

"Quiero ser clara con esto, ni a mí ni a mi gobierno, nadie, nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó", explicó la socialista, asegurando que ellos solo remitieron la oferta que les llegó del Ministerio de Transportes (entonces, Ministerio de Fomento) al Servicio de Salud de Balears, que fue quien analizó la propuesta y contrató. Lo que no quiso aclarar es quién del Ministerio de Transportes, desde donde se centralizó la compra de mascarillas con la empresa de la trama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, se puso en contacto con su gobierno. De hecho, los periodistas le preguntaron directamente por si el interlocutor fue el propio Koldo, algo que no llegó a descartar en ningún momento. Tampoco precisó qué miembro de su equipo, o si fue ella misma, recibió la propuesta. Durante aquella época, continuó detallando en su comparecencia, todas las administraciones competían por comprar material sanitario y a todos los miembros de su gobierno le llegaban nombres de empresas o intermediarios que podían suministrarlo.

"No ha dicho quién fue el contacto de Ábalos que se puso en contacto para que el Govern contratara a esta empresa" Marga Prohens — Presidenta del Govern

Todos estos nombres eran remitidos al IB-Salut que era quien se ponía en contacto con las empresas, analizaba las ofertas y decidía si se compraba o no. "Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa u otra, porque yo no soy de esas", expresó. En todo momento, Armengol insistió en que el contrato fue realizado por IB-Salut y después fiscalizado.

Asimismo, Armengol se mostró muy crítica con el Partido Popular después de haber pedido su dimisión y vincularla al caso Koldo. "No dejaré que mancillen mi nombre ni el de mi Govern, ni que lo mezclen con la corrupción". En este sentido, atacó directamente al Ejecutivo de Marga Prohens, al que acusó de haber podido dejar caducar el expediente de reclamación respecto a las mascarillas. "La responsabilidad está en manos del actual Govern, el expediente está en sus manos, en el sumario quien aparece es quien aparece", destacó.

"No dejaré que mancillen mi nombre ni el de mi Govern, ni que lo mezclen con corrupción" Francina Armengol — Presidenta del Congreso

La presidenta explicó que nada más recepcionar el cargamento -mascarillas FFP2- fueron analizadas varias muestras por el Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo y que se vio que eran de una calidad inferior -uso quirúrgico-. Por esto, fueron apartadas y no se emplearon. "¿Alguien puede pensar que el Govern estaba en ninguna trama cuando nosotros lo que hacemos es analizar esa carga? (...) Me indigna tanto que se intente mancillar el nombre mío y de mi gobierno", determinó Armengol.

"La responsabilidad del expediente la tiene el actual Govern, en el sumario aparece quien aparece" Francina Armengol — Presidenta del Congreso

Prohens exige su dimisión

En el caso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, se mostró muy crítica respecto a las explicaciones ofrecidas por Armengol y volvió a pedir su dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. En este sentido, la líder popular recalcó que la tercera autoridad del Estado no puede seguir en su cargo porque está defendiendo los intereses de la empresa vinculada a la trama Koldo que le vendió al anterior Ejecutivo mascarillas fraudulentas por valor de 3,7 millones de euros. "Ha incurrido en numerosas contradicciones, su situación como presidenta del Congreso es hoy más insostenible que ayer. Además, Armengol y el PSOE están defendiendo que estas mascarillas eran buenas y que el expediente ha caducado, algo que da argumentos a la empresa", expresó Prohens, en alusión a la compañía vinculada al caso Koldo. Asimismo, la presidenta expresó que la comparecencia de Armengol "no ha convencido a nadie" ya que no ha respondido a las preguntas más importantes sobre el contrato que ahora mismo está investigando la Fiscalía Europea. "No ha dicho quién fue el contacto de Ábalos que se puso en contacto con el Govern para que se contratara con esta empresa concreta ni por qué tardaron tres años en reclamar el dinero de las mascarillas".

También acusó a Armengol de "mentir" en relación al expediente de reclamación del sobrecoste y, respecto a la investigación que se ha abierto en Europa, aseguró que se ha abierto un nuevo escenario. "No presentaron el informe de las mascarillas fake a la hora de pedir la financiación de los fondos europeos y por eso lo están investigando precisamente. Este ya no es un escenario administrativo, sino penal, y nosotros nos personaremos para reclamar la devolución íntegra del dinero", detalló la líder popular. Por último, volvió a reiterar que no se le comunicó al actual Govern el expediente de esta compra durante el traspaso de poderes.