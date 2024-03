Las fotos del rastro de Koldo García en Asturias (y el testimonio de quienes se cruzaron con él): "Iba junto a Ábalos todo el tiempo..."

Koldo García, el hombre sobre el que se centran todos los focos nacionales por la trama de corrupción investigada por la venta de mascarillas en los peores meses de pandemia, se dejó ver por Asturias en varias visitas de su jefe, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Koldo iba al lado de Ábalos todo el tiempo, pero no entraba en las reuniones", comenta un exconcejal de Gijón.

Un 15 de noviembre de 2018, acudió a la mayor ciudad de la región para ratificar el plan de vías con la alcaldesa, Carmen Moriyón –en presencia de la Delegada del Gobierno, Delia Losa–, y coincidió con una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de los vecinos, encabezados por Adrián Arias, hoy en el gabinete de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Cogió Ábalos el micrófono para arengar a los vecinos. Esa misma fecha, visitó Oviedo y coincidió con el entonces líder de la agrupación socialista, Iván Piñuela. "No me acordaba que había estado Koldo. No le ponía cara. Ha sido un palo para todos, nos sabe muy mal", comentaba ayer.

La otra visita que se recuerda es la del 25 de mayo de 2019. Ábalos estuvo en Oviedo junto al puente de Nicolás Soria, cuando iban a empezar las obras. Coincidió con Barbón y el entonces alcalde, Wenceslao López, quien ahora asegura: "En absoluto recordaba a Koldo, ni físicamente. Nunca crucé una palabra con él". También estuvo presente la diputada socialista Adriana Lastra: "José (Luis Ábalos) vino siendo ministro y Koldo hacía las veces de asistente personal. Esto está siendo muy doloroso y lo dejo ahí".

La consejera de Salud, Conchita Saavedra, aseguró que la trama contactó al Sespa, pero "nosotros no hicimos ninguna compra". Si las compraron los puertos de Gijón y Avilés, a través de Puertos del Estado.

Las imágenes del rastro de Koldo en Asturias

En la visita a Gijón de Ábalos, que cogió el micro para hablar a los manifestantes

El rastro de Koldo por Asturias: la sombra de Ábalos en cada viaje a la región. / LNE

El empresario Juan Carlos Cueto, la cúspide de una trama pegada al Ministro

El empresario Juan Carlos Cueto desempeñó un papel fundamental en la trama de las mascarillas ligada al Ministerio de Transportes que dirigió José Luis Ábalos durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, con Koldo García como asesor, además de otras funciones. Su apellido tiene evidentes resonancias asturianas, aunque su labor en los últimos años no se desarrolló en la región.