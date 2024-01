Los Comuns dejan claro que son favorables a que la Generalitat pueda ampliar sus competencias en inmigración y, por lo tanto, ensanchar su autogobierno. Sin embargo, replican a Junts del riesgo de "mezclar" este delicado debate con el de la seguridad y alimentar así postulados racistas, como señalan que ha hecho el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, cuando plantea que puedan ser expulsados los multireincidentes que sean inmigrantes.

"¿Está proponiendo una pena diferente en función del origen o lugar de nacimiento? Castigar quien eres en lugar de los hechos que has cometido es, directamente, racismo", ha espetado el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena. Y es que para el partido de Ada Colau lo que busca Junts es agitar este debate por temor al agujero electoral que pueden hacerle en las próximas elecciones catalanas partidos de extrema derecha independentista que emergieron en las pasadas municipales en municipios como Ripoll o Manresa.

"Ganar derechos" y no "criminalizar"

Según Mena, que ha esquivado criticar la manera como se anunció el traspaso -en el pacto 'in extremis' entre el PSOE y Junts para salvar los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez-, el planteamiento que hay que hacer desde Cataluña es que un mayor autogobierno sirva para "ganar en derechos" y no para "criminalizar" a personas en función de su origen. "Nuestro punto de vista es opuesto al de Junts", ha zanjado Mena, que ha admitido que le generaría preocupación que comunidades gestionadas por el PP y Vox gestionaran las políticas migratorias. No por abrir el melón de la descentralización, ha aclarado, sino por la ideología de estos dos partidos.

Que el PP "condene" la 'Operación Catalunya'

Precisamente sobre los populares han lanzado los Comuns un mensaje tras las nuevas informaciones publicadas que apuntan que el expresidente Mariano Rajoy estaba al corriente de todas las acciones de la 'Operación Cataluña': que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "dé la cara" y "condene" la utilización de los aparatos de Estado por interés político. "Sus formas de gobernar son antidemocráticas, el partido queda totalmente desacreditado por su corrupción política y económica", ha asegurado el portavoz de los Comuns.

El rol de los Comuns en Sumar

Justamente, Joan Mena es uno de los dirigentes que se integran en el grupo promotor de Sumar. Los Comuns dejan claro que su implicación en el proyecto no pasa ni por diluirse ni por cambiar su marca, tampoco por la creación de una suerte de 'Sumar Catalunya', sino por ser ellos el "aliado estratégico" de Yolanda Díaz en territorio catalán.