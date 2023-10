Coalición Canaria se decanta por la abstención. La diputada Cristina Valido trasladó esta mañana a Pedro Sánchez, en el primer contacto de la ronda abierta para lograr los apoyos necesarios para lograr su investidura, la preocupación de la formación canaria por las contrapartidas que conllevarán la aprobación de una posible amnistía para los cabecillas del 'procés' catalán y la ruptura del equilibrio territorial. Con todo, socialistas y nacionalistas sí abrirán una comisión negociadora porque el voto de CC sigue siendo determinante para la gobernabilidad a lo largo de la legislatura, aunque no ya para la investidura.

Precisamente, el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, insistía esta misma mañana en que la amnistía que reclaman las formaciones independentistas catalanas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez "no sería moral" y recordó que su partido se ha ofrecido para dar estabilidad. "En eso va a estar CC", señaló en declaraciones al programa 'Más de Uno' de Onda Cero. Clavijo hizo especial hincapié en que para su partido el Gobierno "no es el fin", sino un medio poder transformar la sociedad, hacer cosas y resolver los problemas de los españoles o de los canarios".

"Con lo cual", dijo "nosotros hablamos de que nos interesa la legislatura y en la legislatura van a necesitar a CC.

El canario hizo especial hincapié en que los Presupuestos Generales del Estado tienen que velar por todas las CCAA, por lo que su partido ha ofrecido alternativas a tener que ceder a peticiones "inmorales" -se ofrecía a votar 'sí' si Junts optaba por la abstención, algo que ya anunciaron que no harán- como la amnistía aunque observó que será Pedro Sánchez el que deba decidir su camino.

"Nosotros no vamos a estar en la amnistía, esa es una decisión firme del partido", reiteró para añadir que una amnistía tiene que ser dada por el interés general en un periodo de transición de régimen o algo que sea colectivo para todo el país, pero no "por un interés personal"; "Eso no es moral".