El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado esta mañana que “allí donde sea posible y nosotros y nosotras seamos determinantes, nosotros vamos a parar a los bloques reaccionarios y no vamos a especular con eso. Lo decimos con absoluta convicción y sin complejos. Si de nosotros depende los bloques reaccionarios no van a gobernar y no vamos a especular con eso”. Además, considera que “si se abre el debate sobre el problema nacional tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los que creemos que Euskal Herria es una nación”, por lo que ha hecho una invitación a todos los actores políticos y sociales de País Vasco para ponerse de acuerdo.