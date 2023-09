Por cuarta vez en la misma sesión plenaria, el debate ha vuelto a girar en torno a por qué siguen en su cargo los directores generales de Justicia y Caza y Pesca que ensalzaron en sus redes sociales el régimen franquista. De nuevo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recurrido al mismo argumento: hay que juzgar al Gobierno "por sus hechos". Y ha reiterado que no hay intención alguna de cesarlos de su cargo. Tampoco ha explicado por qué fueron elegidos para tal responsabilidad.

Ha sido la primera pregunta al presidente de esta legislatura efectuada por la portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, que les ha acusado de "falta de coherencia" porque en la pasada legislatura el PP pidió el cese de un director general con vinculaciones independentistas y el Ejecutivo de Javier Lambán lo hizo en 24 horas. "La conclusión es que usted es más transigente con el franquismo que lo fue el señor lamban con el independentismo", le ha espetado la portavoz socialista.

La portavoz socialista les ha recordado que, entonces, la ahora vicepresidenta económica del Gobierno, Mar Vaquero, defendía que "hay que mirar el perfil antes de un nobramiento". "Ni entonces ni ahora nos gusta que haya alguien en el Gobierno que cuestione el Estado de Derecho", ha insistido Pérez, que ha vuelto a afear "la doble moral de la derecha, del PP, y la hipocresía. La incoherencia se paga caro, decía ayer señor Azcón: aplíquese el cuento", ha zanjado la portavoz del PSOE.

Además, Mayte Pérez les ha reprochado que "borrando las redes sociales no desaparece todo". Y ha recordado el episodio del desplante de la presidenta de las Cortes a la minsitra de Igualdad y la secretaria de Estado de Igualdad, este jueves en la Aljafería.

"La señora Fernandez borró todo su pasado en redes sociales, que como política había hecho. ¿Borrándolo todo desaparece todo?, ¿eso ha hecho que la señora Fernández haya cambiado de opinión y su sectarismo? Lo que hizo ayer, el desplante a una ministra del Gobierno de España es intolerable", ha denunciado.

Azcón ha insistido en que "ustedes buscan un discurso del miedo, decir que la calidad de la democracia, que en Aragón es que se avecinan tiempos peores". "Y se rasgan las vestiduras por unos tuits, pero aquí en as Cortes de Aragón a mí me han llamado nazi y ustedes se han callado. ¿Y me tengo que aguantar con que nadie me pida disculpas y ustedes en el PSOE no dijeran nada?", se ha indignado el presidente aragonés, recordando un episodio del debate de investidura, cuando el portavoz de Podemos, Andoni Corrales, le recordó el refrán "Si en una mesa hay un nazi y diez personas que le respetan, en esa mesa hay once nazis".

Tratando de desviar el foco sobre el asunto de los directores franquistas, el presidente aragonés ha utilizado una táctica habitual de los presidentes en anteriores circunstancias. Ya lo hacía Lambán. Y ha lanzado, en el cierre de su respuesta al PSOE un anuncio sobre el nuevo presupuesto de 2024.

"Ustedes buscan un argumento político para buscar el miedo. Yo me voy a preocupar de lo que les preocupa a los aragoneses y voy a aprovechar su pregunta para anunciarles que en el próximo presupuesto el grupo 1 del impuesto de Sucesiones no tenga que volver a pagar el injusto impuesto de Sucesiones", ha explicado, sin ahondar en detalles.

"Nadie que pierde a sus padres con 21años se merece pagar el impuesto de Sucesiones. Vamos a hablar del futuro, no del pasado que es lo que le gusta al PSOE", ha zanjado el presidente aragonés, en su primera pregunta parlamentaria.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, le ha intentado buscar las cosquillas al presidente Azcón con una pregunta abierta con el trasfondo algo oculto sobre el cumplimiento de la legalidad democrática del Gobierno de Aragón. "Si le digo la verdad, me ha sorprendido su pregunta por no entenderla, pero siendo usted un hábil parlamentario imagino que se sacará un conejo de la chistera. Pero se lo digo ya: cumpliremos con la legalidad democrática, por supuesto", cuestionó Azcón a Corrales.

"Ya sabe por dónde voy a tirar... por la ley de Memoria Democrática. Le pregunto si va a cumplir con la legalidad porque si es así yo me siento, usted destituye a sus dos directores generales y nos vamos a comer unas hamburguesas, que pago yo", le ha lanzado Corrales, ataviado con una camiseta donde se leía 'Viva Franco… Battiato'.

Ha continuado Azcón atacando directamente a Podemos, un partido "del que es difícil aceptar lecciones de legalidad" y recordó la condena a Pablo Echenique, hasta ahora secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, quien tuvo que hacer frente a una multa de 11.000 euros por la contratación irregular de su asistente.

Se enmarañaron también Azcón y Corrales a tenor del desplante de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, este jueves a las puertas de La Aljafería, donde protagonizaron un tenso encuentro en el que no hubo saludo oficial en la recepción.

Azcón ha asegurado que fue Irene Montero la que no saludó a Marta Fernández, "quien estaba en una línea de saludo", obviando que tenía las manos a la espalda y que en ningún momento la presidenta de las Cortes inició el saludo, lo que ha provocado la indignación y la protesta de la bancada socialista y de la izquierda.

El presidente aragonés le ha vuelto a decir a la oposición que "esto es muy largo" y ha recordado que Echenique, Irene Montero y Del Olmo han sido condenados por difamaciones, lo que no le autoriza a "hablar sobre legalidad". "Por eso está ahí usted solo", ha concluido el presidente, destacando la pérdida de fuerza electoral de Podemos en las últimas elecciones.