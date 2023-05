El juzgado de instrucción número 5 de Granada ha levantado el secreto de sumario sobre el secuestro de la edil socialista de Maracena Vanessa Romero y pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que impute a sus compañeros de partido Noel López, exalcalde y actual secretario de organización del PSOE-A, la actual alcadesa Berta Linares y al concejal de urbanismo, Antonio García Leyva, que ocupan los puestos de salida en la candidatura del próximo 28 de mayo. El auto deja pocas dudas sobre la solidez de los indicios que maneja el juez y el ministerio fiscal para pedir al TSJA que deduzca testimonio a estos tres señalados. Noel López es diputado y está aforado, por lo que solo puede ser imputado por el alto tribunal andaluz.

La gran pregunta de este caso es qué puede llevar a un equipo de gobierno y a un exalcalde a planear presuntamente el secuestro de una compañera de filas. La clave está en el urbanismo. Maracena es una ciudad del área metropolitana de Granada apenas a cinco kilómetros de la capital con un importante crecimiento en los últimos años. Hoy tiene 22.293 habitantes, según el Instituto de Estadística de Andalucía, y hace dos décadas eran 14.651. Un boom para un municipio de 4,8 kilómetros cuadrados, uno menos que Gibraltar, convertido en una ciudad dormitorio de la capital dotada de buenos equipamientos e infraestructuras donde el PSOE gobierna con holgura con 11 de los 22 concejales del equipo municipal.

El motivo del secuestro está supuestamente en una documentación que la edil secuestrada llevaba en el maletero de su coche cuando el entonces novio de la alcaldesa la retuvo a punto de pistola y contra su voluntad. La instrucción judicial va sobre el secuestro, pero la Fiscalía sí deja claro que debe investigarse a fondo si hay “conductas penalmente relevantes en relación a la tramitación de los expedientes de urbanismo”. Cuando saltó el caso, la alcaldesa puso a disposición de la justicia todos los convenios urbanísticos del ayuntamiento desde 2007, cuando Noel López se convirtió en regidor. El ayuntamiento ocultaba a los órganos fiscalizadores sus cuentas desde 2019.

La víctima asegura en su declaración que los motivos de actuar del secuestrador eran “las de Noel y Berta”, exalcalde y alcaldesa, y asegura que ella tenía “documentos acreditativos” de “irregularidades urbanísticas” guardados ese día en el maletero de su vehículo. El supuesto secuestrador incide en esa línea y señala que Noel López “había puesto a Vanessa para que firmara ciertos documentos cuya validez estaba supeditada a su firma, cosa que ella no hizo, con lo que al ser sustituida en su cargo por Berta, estos documentos acaban firmados por ella”. Cuando la edil secuestrada fue la alcaldesa accidental y edil de urbanismo, ante las ausencias del alcalde, que ya era secretario de Organización del PSOE-A y compaginó durante meses ambos cargos, “todos los papeles pasan por ella”. La versión del secuestrador es que temían que ella pudiera sacar a la luz cierta información. Había facturas emitidas a la empresa de globos del novio de la alcaldesa y presunto secuestrador que, al parecer, también estarían bajo sospecha. Incluso pusieron una cámara con micrófono en el despacho de la concejal secuestrada.

Destruir su móvil

Los expedientes “irregulares” que supuestamente firmó la actual alcaldesa se convierten en un motivo de grave tensión en las relaciones del equipo de gobierno. Al secuestrador le indican que debe destruir el móvil de la concejal porque pensaban que ahí estaban los documentos que generan esta guerra interna. Los afectados creen que Vanessa Romero se hizo un perfil falso en redes sociales con el que se comunicaba con el Ayuntamiento y donde "habla de un expediente concreto". El exnovio de la alcaldesa tiene constancia de que Noel López le ofreció un puesto a la víctima como administrativa en una empresa municipal que ella no acepta porque “quería algo con más poder y donde ganase más”.

Los repetidores de telefonía de los móviles de los señalados y una cámara de seguridad dejan pruebas de que el exalcalde, la actual alcaldesa y el edil de urbanismo estuvieron reunidos el día del secuestro y que Berta Linares se vio con su entonces pareja poco después de que hubiera presuntamente secuestrado a la edil, tras dejarla encerrada en el maletero de su coche y cuando ya sabían que había podido liberarse.

¿Por qué Noel López se dirigió rápidamente desde Jaén a Granada cuando le llamaron para contarle el secuestro de la edil? ¿Por qué contactó con un abogado? ¿En calidad de qué siguió cruzando llamadas con su prima, la alcaldesa, y con el concejal de urbanismo días después? ¿Por qué mantuvo a la alcaldesa como candidata a pesar de que ella se había reunido con el secuestrador y había mentido asegurando públicamente que la única vez que habló con él fue la noche antes por videoconferencia?

El secretario de Organización del PSOE-A asegura que su implicación no es más que fruto de la declaración de “un desequilibrado”. El detenido por el secuestro y ex novio de la alcaldesa sufre bipolaridad. El supuesto autor del rapto declaró que fue López quien le sugirió que le diera “un susto” a la concejal porque como él estaba enfermo no habría consecuencias. El relato de los hechos del acusado que permanece en prisión señala que durante el secuestro de la edil pidió a la concejal que quitara el bloqueo de seguridad a su teléfono y le escribiera un Whatsapp al arquitecto municipal de Maracena, citándolo para verse: “Ven a esta ubicación para hablar”. El mensaje existió pero no se envió ubicación alguna.

El acusado del secuestro, que conoció a la alcaldesa por ‘Tinder’ y llevaba con ella desde noviembre de 2020, da detalles de la vida interna del ayuntamiento y de las dificultades en las relaciones de los ediles. La víctima, Vanessa Romero, pensó que iba a ser la alcaldesa y sustituir a Noel López pero finalmente éste se decantó por Berta Linares, que además es su prima. Entre ambas existía una gran “rivalidad”.

El secuestrador cuenta cómo dejó a la víctima en el coche y acudió a comprar un cuchillo para cortarle las bridas en manos y pies “sin hacerle daño”, porque le parecía peligroso con el machete que llevaba. Se bebe una lata de un refresco energético, ve a la alcaldesa, su novia le dice que Vanessa se ha liberado y que lo busca la policía, “se besan en los labios” y se vuelve en metro a Armilla. Después va a una peluquería a cortarse el pelo y se bebe una cerveza antes de ser detenido.