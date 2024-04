Vox se postula como "única alternativa al separatismo" en las elecciones catalanas

El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 12 de mayo, Ignacio Garriga, ha afirmado este jueves que su partido es "la única alternativa al separatismo" que se presenta a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. "No hay alternativa que no sea la de Vox al separatismo. No salimos solo a trasladar un mensaje de esperanza, sino a decirle a los catalanes que podemos cambiar el rumbo de la historia de Cataluña", ha asegurado Garriga en declaraciones a los medios delante del Parlament.

El cabeza de lista de Vox para las elecciones catalanas, a las que su partido se presenta con el lema "En Defensa Propia", ha agregado: "En ningún lugar está escrito que tengamos que vivir bajo el yugo de socialistas o separatistas, que son la misma moneda, pero con diferente cara". Garriga ha apuntado que su formación vive la campaña electoral "consciente" de que los catalanes ven a su partido "como una alternativa de esperanza y libertad" para "dejar atrás décadas de políticas de separatistas y socialistas que les han condenado a la falta de prosperidad, de seguridad y de libertad". "Los catalanes quieren sacar adelante sus negocios, sin ese infierno fiscal al cual han condenado el separatismo y el socialismo a la gente corriente", ha resaltado el número uno de Vox al Parlament.

Preguntado sobre las encuestas electorales, Garriga ha hecho hincapié en que "siempre van a intentar que Vox aparezca con menos apoyos" y ha opinado que la realidad es "muy distinta". "Estoy convencido de que en la noche electoral del 12 de mayo vamos a reventar esas encuestas y desbordar las urnas con papeletas de Vox que van a recuperar la educación como ese ascensor social que fue", ha concluido.