Ángela Rodríguez 'Pam': "Algo hacemos mal si las mujeres no confían en las instituciones para denunciar"

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', defiende que las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del' sólo sí es sí' fueron "una minoría". Y habla de la nueva app para repartirse las tareas del hogar.

Hay 19 mujeres asesinadas en lo que va de 2023, cuatro de ellas este mayo. ¿Qué sigue fallando?

Muchas mujeres que sufren violencia no denuncian. De hecho, la mayor parte de las mujeres asesinadas este año no habían interpuesto denuncia y algunos de los agresores constaban en el sistema viogen de la policía de seguimiento de maltratadores. Si las mujeres no confían en las instituciones, algo estamos haciendo mal. Tenemos que ir de la mano para abrirles las puertas. Desde luego no ayuda nada el discurso negacionista del machismo porque desincentiva a que las mujeres buscan un lugar seguro en las instituciones.

Hace un mes el PP y el PSOE sumaron sus votos para aprobar la ley de 'sólo es sí'. ¿El nuevo texto supone un retroceso?

La reforma del Código Penal que han pactado es un retroceso porque el objetivo fundamental de la ley en términos penales era que las mujeres no tuviésemos que volver a demostrar delante de los jueces que habíamos sufrido violencia física, ni tener que demostrar que había o no consentimiento. Va a hacer que muchas mujeres no puedan probar haber sufrido violencia sexual. Lo estamos viendo con el caso de Dani Alves, por ejemplo; no hubo desgarro vaginal, pero la víctima mantiene que sí hubo agresión sexual. Cuando están a punto de ser violadas, los cuerpos de muchas mujeres se quedan inmovilizados precisamente para intentar evitar que haya desgarros y no añadir todavía más sufrimiento.

¿Hubo un exceso de alarmismo con la rebaja de las penas a agresores sexuales?

La intención de quienes redactaron y aprobaron la norma no era que hubiera estos efectos. Lo que nos dicen los datos del CGPJ es que las rebajas de penas han sido una minoría por parte de algunos tribunales. Hoy ya no escuchamos hablar de esas rebajas, pero queda para siempre un acuerdo del PSOE con las peores derechas para hacer retroceder en los derechos de las mujeres.

¿La herida abierta por la ñey Trans entre el feminismo es incurable?

La verdadera herida es que las personas trans han tenido que vivir en los márgenes y sin derechos. La ley repara esa situación. Defender que las personas trans no tienen que tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos no es una posición democrática que tenga cabida en un movimiento tan democrático como el feminismo.

Usted ha ocupado muchos minutos de tertulias por algunas polémicas como su cántico sobre Santiago Abascal en la manifestación del 8M, o un comentario sobre las rebajas de las penas de la Ley del Solo sí es sí. ¿Al menos algunas de las críticas que recibió estuvieron justificadas?

La crítica es legítima, pero lo que se ha escuchado mucho contra el Ministerio de Igualdad, más que críticas, ha sido violencia política. Basta poner mi nombre o el de la ministra [Irene Montero] en redes sociales para ver que lo que hay no tiene.

Han anunciado una app para contabilizar las tareas del hogar. ¿En qué consistirá?

Solo un 4% de los hombres se ocupan de las tareas del hogar. Planteamos que exista corresponsabilidad por parte del Estado y en las casas. Tenemos que repartirnos las tareas de manera más equitativa. No se trata solo de recoger la mesa al terminar de comer, sino de haber hecho la compra, saber qué comer, planear un menú equilibrado o preocuparse de lavar los platos. También nosotras queremos tener tiempo libre para hacer lo que nos dé la gana. Esta aplicación pretende concienciar a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad.