Lunes 3 de abril. Será el día en el que el president de la Generalitat, Ximo Puig, pulsará el botón de la convocatoria electoral y que comenzará a mover la maquinaria hasta que el 28 de mayo más de tres millones y medio de valencianos y valencianas decidan con su voto la composición de las Corts y, con ello, del futuro nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana.

El jefe del Consell ha anunciado que el próximo lunes se celebrará el pleno del Ejecutivo valenciano en el que se acordará la celebración de elecciones. A diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando Puig adelantó un mes los comicios, la convocatoria del lunes no es ninguna sorpresa puesto que hasta el 28M quedarán 55 días, en el límite de los 54 que se marcan en la ley electoral para disolver el parlamento valenciano antes de que se pongan las urnas.

La celebración del pleno activará el modo electoral, disolverá las Corts y limitará las facultades tanto del Gobierno valenciano como del parlamento autonómico, que este jueves celebró su última sesión plenaria. En este solo se mantendrá activa la diputación permanente para convalidar decretos o para comparecencias extraordinarias como se prevé que la haga la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para hablar de los incendios.

Así, el lunes se considerará oficialmente acabada la X legislatura de la Comunitat Valenciana, un periodo que Puig ha destacado que el gobierno valenciano "ha sabido aprovechar" para "mirar hacia adelante en esta década de oportunidades". "Ha sido una legislatura provechosa, ahora tocará hacer balance y los ciudadanos decidirán", ha expresado el jefe del Consell que se presenta para conseguir un tercer mandato.

"Relevo" de Aurelio Martínez

Pero que el final de la legislatura esté cerca no significa que no haya cambios en torno al Consell o decisiones de calado. La última, la de este viernes, que es el "relevo", según indica Puig, de Aurelio Martínez al frente del Puerto de València. "No es una destitución, es un relevo", ha remarcado el president que ha destacado su trabajo hecho al frente de la infraestructura, pero ha indicado que ahora es necesario "relanzar" el Puerto.

Para ello, se ha nombrado a Joan Calabuig, hasta ahora, secretario autonómico de la Generalitat para la Unión Europea y las Relaciones Exteriores. "Es una persona que conoce bien la ciudad, ha tenido un papel fundamental en el gobierno de la ciudad de València (fue concejal en la legislatura de 2015) y ha demostrado una gran valía en la interrelación con los sectores empresariales y exportadores, puede aportar ese nuevo impulso", ha indicado Puig.

Así, ha insistido que en el cambio de Martínez "no tiene nada que ver" su implicación en la venta del Valencia CF por la que esta semana ha acudido a declarar a los tribunales. "Es una situación que no tiene nada que ver con la Generalitat y menos con este gobierno", ha desgranado Puig quien ha remarcado que su participación en la venta del Valencia CF a Meriton y en concreto a Peter Lim "fue una decisión dentro de su espacio privado" y que sobre esta, solo pueden pedir que Meriton "cumpla con los compromisos adquiridos con la sociedad valenciana".