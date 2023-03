La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido a la Secretaría General y a la Comisaría de Policía de la Cámara Baja que respondan y cumplan "a la mayor brevedad posible" la solicitud de entrega de los dispositivos informáticos y electrónicos que el exparlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni' en el caso Mediador, tenga en el que fuera su despacho hasta el día de la dimisión y entrega del acta de diputado, el 14 de febrero, han informado fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja. La estancia permanece cerrada por la dirección del grupo socialista.

La respuesta de Batet al requerimiento de la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargado de investigar la trama presuntamente corrupta en la que Fuentes Curbelo sería una de las figuras clave, ha sido rápida. Prácticamente en cuanto el Congreso ha recibido el auto de la magistrada.

Desde la recepción de la solicitud hasta la emisión de la contestación, apenas unas horas. Durante este tiempo, Meritxell Batet ha enviado el oficio a la Secretaría General y a la Comisaría del Congreso, pues son los órganos internos encargados del procedimiento. El primero porque es del que dependen la gerencia e intendencia, y por tanto, el personal que trabaja en la institución, desde los ujieres a los operarios del departamento de infraestructuras e instalaciones y trabajadores/as del área de tecnologías de la información y las comunicaciones.

A estas dos áreas atañe el registro ordenado por la jueza, ya que son las que se encargan de habilitar los despachos y de la disposición y mantenimiento de los dispositivos electrónicos que la Cámara entrega a los diputados cuando toman posesión del acta, respectivamente. Son un teléfono móvil, por regla general un iPhone, y una tableta, un iPad, ambos de Apple.

Se da la circunstancia de que recientemente la Junta de Contratación y la Mesa de la Cámara resolvieron el contrato para el suministro de nuevos terminales, ya que los que tenían los parlamentarios eran modelos de hace cinco años cuyos sistemas de seguridad costaba actualizar.

Del departamento de informática también dependen la instalación y mantenimiento de los ordenadores de mesa que los diputados tienen en sus despachos.

Batet ha remitido el oficio a la Comisaría por cuanto es a la Policía a la que hay que entregar lo pedido por la jueza, que está investigando hechos presuntamente delictivos. Fuentes Curbelo no es diputado ya, y por tanto, no es aforado. Le está investigando la justicia ordinaria y no el Tribunal Supremo.

En el oficio, la presidenta del Congreso pide que "se dé cumplimiento a la mayor brevedad posible a lo solicitado por el órgano judicial". Acto seguido, ha comunicado a la magistrada el acuerdo adoptado, según las fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja.