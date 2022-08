Con el paso de los días y tras conocer el plan de ahorro energético del Gobierno, el principal partido de la oposición vuelve a elevar el tono contra Pedro Sánchez, al que acusa de estar perdiendo las riendas en mitad de la crisis económico que ya existe y que irá a peor en otoño. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, insistió desde Jerez de la Frontera en un acto de partido en que el Ejecutivo debe deflactar de manera urgente el IRPF, igual que ha hecho ya el País Vasco gobernado por el PNV y el PSE, publica este jueves El Periódico de España.

Es una de las medidas que Feijóo y su formación llevan defendiendo meses para hacer frente a la inflación desbocada que ya roza el 11%. Gamarra, en el tono más duro que ha protagonizado el PP esta semana, aseguró que España “no recuperará el nivel de crecimiento a pesar de que la mayoría de países vecinos ya lo han hecho” y advirtió de que las clases medias y bajas en España no pueden hacer frente al incremento del coste de la vida si los impuestos no se actualizan de inmediato.

Y en ese contexto, dijo la número dos del PP, llega un plan de ahorro energético que no ha hablado ni consensuado “con nadie”. “Ni con las comunidades autónomas ni con los sectores afectados. Este Gobierno se ha olvidado hace mucho de dialogar y funciona a golpe de real decreto ley”, advirtió Gamarra al tiempo que disparó la crítica más repetida en su intervención: “No se puede exigir de forma unilateral nuevos sacrificios mientras el Gobierno sigue derrochando como si no pasara nada”.

La secretaria general de los populares reprochó al Ejecutivo no contemplar “ninguna medida de contención de gasto, o algún compromiso y sacrificio con los españoles del presidente en primera persona”. “No se puede seguir sin deflactar el IRPF y que el Gobierno mantenga sus 22 ministerios y 800 asesores. No pasa en ningún país de Europa. Todos los españoles están cambiando su ritmo de vida porque no la pueden mantener”, volvió a decir Gamarra, para tachar de “pura incoherencia” las “polémicas estériles” generadas por el presidente (como el asunto de quitarse la corbata “para a continuación subirse al helicóptero”).

Defensa a Ayuso

“Esto sí que es egoísmo con todas las letras”, respondió Gamarra a las palabras del jefe del Ejecutivo, pronunciadas en referencia a Ayuso desde Palma de Mallorca después de que la presidenta madrileña asegurara que Madrid no aplicaría el decreto ley para no apagar la ciudad. Poco después el vicepresidente madrileño matizaba que sí cumplirían con la ley pero estudiarían recurrir ante el Tribunal Constitucional. Y justo a continuación el País Vasco también anunciaba que pensaba aplicar su propio protocolo en lugar de las medidas propuestas por el Gobierno.

No fue la única defensa de Gamarra a la madrileña. “Comprendemos perfectamente el enfado de los presidentes autonómicos cuando le impones a la gente algo sin hablarlo, se rebela y dice que hay otra manera de hacer las cosas”, empezó la número dos del PP para abalanzarse contra Sánchez: “El gobierno que indulta, que dice que va a desjudicializar y que no insta al cumplimiento de la ley en Cataluña para que se apliquen las sentencias sobre el castellano en las escuelas no va a darnos lecciones de cumplir la ley a quienes nunca la hemos infringido. Es el colmo de la desfachatez”, zanjó la secretaria general.