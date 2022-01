ERC, EH Bildu, la CUP y el BNG votarán 'no' a la reforma laboral en la votación del próximo 3 de febrero. Al menos, por el momento. Las cuatro formaciones han insistido este jueves en que el acuerdo entre sindicatos y patronal es "insuficiente" y piden al Gobierno "abrir un proceso de diálogo y negociación con el fin de alcanzar un acuerdo que permita acordar una reforma laboral ambiciosa". Una vez más, han expuesto sus condiciones a cambio de su 'sí' y han avisado a PSOE y Unidas Podemos que solo de esta forma lograrán una "amplia mayoría en el Congreso".

Los portavoz de los cuatro partidos han detallado que hay "cuestiones básicas y prioritarias" que no se han incluido dentro del texto. Sobre lo que sí se aborda en la reforma laboral -la temporalidad y la precariedad- han señalado que son "totalmente insuficientes". "Así, podemos aseverar que esta reforma laboral a debate en estos días, no constituye la derogación de la reforma laboral de 2012", reza el escrito. Estas formaciones llevaban desde el 31 de diciembre, pocos días después de que el Ejecutivo aprobara la reforma laboral, preparando un frente común para presionar al Gobierno a cambios en la normativa, como informó El Periódico de España.

El diputado de ERC y principal negociador en materia laboral con el Gobierno, Jordi Salvador, ha desdeñado las presiones del Ejecutivo sobre su partido y ha señalado que habría que preguntar a aquellos que quieren que las formaciones voten "con los ojos cerrados" una reforma laboral "sin tocar una coma". Así, ha demandado "absoluto respeto" a la tramitación parlamentaria y ha defendido su "derecho" a modificar la norma como miembro del poder legislativo que es. "Si no hay seriedad en hacer las cosas bien, yo no puedo avalar esta reforma", ha sentenciado.

El intento

La declaración conjunta de las tres formaciones llega un día después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, viajara a Barcelona para protagonizar distintos actos con los sindicatos CCOO y UGT y aumentar la presión sobre ERC. Además, la líder de Unidas Podemos se citó por la noche con el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent. El encuentro, en un principio, fue para "intercambiar opiniones" y no para buscar un posible acuerdo que desencallara las negociaciones.

Salvador ha señalado que "la cena fue una cena cordial" entre los máximos responsables de Trabajo, pero que no se negoció la reforma laboral ya que Torrent no es encargado de ello. Además, ha reconocido que el trato con Díaz es "diferente" al del PSOE. "Hay un intento por su parte, pero esto es una coalición de Gobierno", ha asegurado. En este sentido, ha afirmado que ha habido "intercambios, propuestas y cosas en las que se podrían llegar a acuerdos", aunque no hay nada cerrado. Lo que les sitúa en el 'no'.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hace dos semanas cenó con Díaz en Madrid tras pronunciar una conferencia en el Club Siglo XXI, ya advirtió entonces que era "muy difícil" que ERC apoyase la reforma laboral, ya que lo que querría su partido es la "derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012", y lo que se plantea ahora, en cambio, solo son "elementos parciales que se han modificado".

Los cambios

En la declaración conjunta, reclaman la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales; la recuperación de la autorización previa para los ERTE; medidas para atajar la precariedad y evitar posibles descuelgues salariales; incrementar la indemnización por despido improcedente hasta los 45 días por año trabajado; recuperar la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa; limitar la posibilidad de que la empresa movilice geográficamente a los empleados y además que se establezcan medidas amplias para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

ERC, Bildu, la CUP y BNG han rechazado la propuesta de Unidas Podemos de dar su 'sí' a esta reforma laboral con el compromiso de que más adelante se podrán abordar estas peticiones. Este planteamiento no cuenta con el respaldo del PSOE.

La vía Cs

Pese a la reticencia de los socios habituales del Gobierno a dar su 'sí' al acuerdo de patronal y sindicatos si no se producen cambios, Díaz se mostró el miércoles convencida de que al final la reforma se aprobará con las formaciones progresistas. En una entrevista en la Cadena Ser descartó cualquier escenario en el que el Gobierno logre la mayoría necesaria apoyándose en Cs "porque esa entrada expulsa a fuerzas de izquierdas". "No da la suma de ninguna manera con Ciudadanos", sentenció la vicepresidenta.

"Esta norma cambia el paradigma de las relaciones laborales en nuestro país. Es muy difícil decirle que no", apuntó la ministra de Trabajando en la línea habitual de presión a sus socios. Según dijo, "quien vote en contra va a tener que explicar a sus trabajadores y es muy difícil explicarlo".