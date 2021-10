"Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir". La dirección nacional del PP de Madrid guarda silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional que da por probado que el partido pagó más de un millón de euros en 'b' para remodelar su sede en el centro de Madrid. El extesorero Luis Bárcenas también ha sido condenado a dos años de prisión. Pero en la cúpula de Pablo Casado insisten en no pronunciarse sobre la corrupción del pasado, reafirmándose en que el actual presidente “no tiene nada que ver” y en la estrategia de que no hablarán sobre ese asunto.

La sentencia también atribuye al PP la responsabilidad civil subsidiaria, por un importe de 123.669 euros, en relación al impuesto de 2007 de sociedades de la empresa Unifica, la encargada de acometer las obras.

Justo en el pasado mes de febrero y tras la debacle electoral en Cataluña (que Casado asoció al goteo de informaciones sobre el caso Bárcenas de nuevo), el presidente anunció la decisión de no volver a pronunciarse sobre estas noticias a pesar de que implican de lleno a la formación que hoy dirige: “Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, zanjó ante los principales cargos del partido. De hecho, anunció la mudanza inmediata a otra sede para no volver a estar vinculados con la calle Génova. Todavía no hay noticias del nuevo destino.