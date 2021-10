El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye para preparar el recurso a su condena por agresión a un agente policial y para las "eventuales acciones judiciales" contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Rodríguez señala en un comunicado que esas eventuales acciones judiciales "se deben adoptar" ante la decisión de Batet de retirarle su acta de diputado, lo que a su juicio atenta contra "los principios más básicos de la soberanía popular y de la democracia en el Estado español".

En cuanto a la contratación de Elbal y Boye, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, apunta a la necesidad de contar con "un equipo independiente y experto en el ámbito europeo".

Alberto Rodríguez informa de que ya ha hecho efectiva su baja en Podemos y su renuncia a la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario, tras comprobar "los límites de las mismas desde una perspectiva archipielágica autocentrada".

Insiste en proclamar su inocencia, en denunciar las irregularidades que a en su opinión se han sucedido en la causa judicial en su contra, y en afirmar que "el cierre de un ciclo no implica que la batalla haya terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Canarias es tierra de brega, aquí no se rinde nadie".