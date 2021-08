Los habitantes de 458 municipios de seis comunidades autónomas están bajo toque de queda nocturno este fin de semana, quince localidades extremeñas están cerradas perimetralmente, y solo una comunidad, Galicia, exige certificado covid para entrar en el interior de los establecimientos de hostelería.

El toque de queda se ha impuesto en seis municipios de Aragón, 70 de Cantabria, 77 de la Comunidad Valenciana, 121 de Navarra y 176 de Cataluña, mientras que la Junta de Andalucía tiene el aval judicial para aplicar esta medida en ocho localidades.

Galicia es la única comunidad en la que es obligatorio presentar el certificado covid para acceder al interior de los locales.

Cantabria tenía en vigor esta medida también, pero ha decaído, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha suspendido cautelarmente este viernes el cierre de los establecimientos que había pedido el Gobierno regional.

Una situación que se vivió en Tenerife, donde también la Justicia rechazó la obligatoriedad de esta medida. En Andalucía siguen a la espera del aval judicial para poder implantarlo en su territorio.

En varias comunidades, como la valenciana y Asturias, hay limitación en las reuniones sociales, y todos los territorios aplican reducciones de aforo y otras medidas por la alta transmisión del coronavirus en esta quinta ola.

Estas son las medidas en vigor por comunidades autónomas:

Andalucía

El Tribunal Superior de Andalucía ha autorizado el toque de queda (de 02.00 a 7.00 horas) en ocho municipios andaluces: Conil de la Frontera y Paterna de Rivera en Cádiz; Punta Umbría (Huelva); Mengíbar (Jaén); Campillos (Málaga) y Marchena, Tocino y El Cuervo en Sevilla, una vez que ha finalizado en Marbella, Estepona y Montoro.

El cierre de la hostelería es a las 00:00 horas, aunque se permite estar hasta una hora más tarde sin servir comidas ni bebidas. Las celebraciones están permitidas hasta las 02:00 horas.

Los comercios podrán abrir con normalidad, pero siempre con aforos que no superen el 75 % en aquellas provincias que están en el nivel 2, como Málaga y Córdoba, y del 60 % en el nivel tres (Cádiz, Sevilla, Jaén, Almería, Huelva y Granada).

Aragón

Desde el martes 3 de agosto, Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro tienen toque de queda (de 1 a 6 horas).

Las reuniones sociales no pueden superar las 10 personas; las celebraciones, un máximo de 90 -120 si presentan listado de asistentes para facilitar la trazabilidad de los contactos-. Los eventos multitudinarios pueden reunir hasta 250 en el interior y 500 en el exterior.

La hostelería y el ocio nocturno cierra a las 00.30 horas, pero el acceso a los locales termina a las doce, sin pista de baile.

Asturias

En el Principado, ocho municipios entre los que se encuentran Gijón y Oviedo, están en riesgo extremo y tienen prohibidas las reuniones de más de diez personas no convivientes en exteriores, salvo para casos como visitas guiadas u otros eventos.

Tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del toque de queda, no existen restricciones de movilidad en toda la comunidad.

La hostelería tiene que cerrar a la una de la madrugada y continúa con reducciones de aforo con un máximo de seis personas por mesa en interior y diez en terrazas y la prohibición de consumir en barra.

Baleares

Formentera se une esta semana a Mallorca, Ibiza y Menorca que ya contaban con la prohibición de celebrar encuentros sociales y familiares entre personas no convivientes entre la 01:00 y las 06:00 horas.

El cierre de la hostelería, donde la ocupación máxima por mesa es de 4 comensales en interior y 6 en terraza, se ha establecido a la una de la madrugada.

El gobierno balear ha limitado las visitas a residencias a personas que presenten certificado covid de vacunación.

Canarias

Gran Canaria se suma a Tenerife en el nivel de riesgo extremo (nivel 4), seguidas de La Palma y Fuerteventura que se sitúan en el nivel 3, Lanzarote y La Gomera, en el nivel 3 y El Hierro en nivel 1.

El Tribunal de Justicia de Canarias ha rechazado la pretensión del gobierno regional de pedir certificado covid para entrar a establecimientos en niveles de riesgo 3 y 4 y ha anulado el cierre de la actividad de 0:00 a 06:00 horas. También ha rechazado el toque de queda.

Pero, eso sí, los restaurantes están obligados a llevar un registro de clientes que consuman en interior para facilitar el seguimiento de posibles contactos.

Sigue vigente la medida de presentar PCR o test de antígenos para aquellas personas que lleguen a cualquier isla desde otro punto de España o desde terceros países, aunque de momento no existen cierres perimetrales.

Cantabria

La hostelería cántabra, que hasta ahora pedía el pasaporte covid en 27 de sus municipios, ya no podrá hacerlo debido a la suspensión del cierre del interior de los establecimientos establecido por el Tribunal Superior de Justicia.

El certificado ya no será necesario pero continúa en vigor el toque de queda que limita la movilidad entre la una y las seis de la madrugada en 70 de los 102 municipios cántabros.

Durante ese horario, las reuniones no pueden superar el máximo de 6 personas si no son convivientes.

Los municipios que se encuentran en el nivel 3 de riesgo de contagio reducen sus aforos a un tercio en comercios y en establecimientos de ocio nocturno, las terrazas no podrán superar el 75 % del aforo.

Castilla-La Mancha

El Gobierno manchego ha limitado las visitas a las residencias de mayores a dos días por semana.

El resto de medidas continúan como hasta ahora: los establecimientos de hostelería y restauración pueden abrir hasta las 02:00 horas con un aforo del 75% en interiores y un 100% en terrazas, sin servicio en barra.

Las discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno pueden permanecer abiertos hasta las 03:00 de la madrugada con un aforo del 75% en interior y el 100% en exterior.

Solo al aire libre está permitido el baile, siempre y cuando se respete la distancia interpersonal.

Castilla y León

Castilla y León no ha impuesto ningún cierre perimetral pero sí controla el horario de los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno, cuyo cierre es a las 01:30 horas

El interior de los locales de ocio nocturno permanecerá cerrado, así como los parques entre la medianoche a las siete de la mañana para evitar botellones.

El cierre de las peñas continúa en vigor, así como el uso de las mascarillas en verbenas o bailes en lugares públicos donde no se pueda mantener el metro y medio de distancia.

En procesiones y romerías, deben ser en recinto acotado, con un aforo máximo del 75 por ciento, y mil personas si es al aire libre.

Cataluña

El toque de queda afecta ya a 176 municipios catalanes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas y la reducción al 70 % del aforo en actos religiosos y fúnebres.

Los comercios, cines, teatros, auditorios, circos y salas de conciertos y actividades de cultura popular y relacionadas con el juego, el horario de apertura máximo se establece hasta las 00:30 horas de la madrugada, con un aforo del 70%.

Comunidad Valenciana

Hay toque de queda nocturno en 77 municipios, en los que viven 2,6 millones de habitantes, más de la mitad de la población de la Comunidad.

Entre ellos, las ciudades de Valencia y de Alicante, y municipios como Benidorm, Calpe o Dénia, en Alicante; Sagunto o Tavernes de la Valldigna, en Valencia; y Oropesa o Peñíscola, en Castellón.

El límite de las reuniones sociales es de 10 personas en domicilios y espacios privados y públicos, tanto cerrados como al aire libre.

Además se aplican otras restricciones, como por ejemplo el cierre del ocio nocturno y se han endurecido las sanciones al botellón. Se recomienda que cuando se esté al aire libre se siga usando la mascarilla, excepto en playas y espacios naturales.

Extremadura

Quince municipios están cerrados perimetralmente, entre ellos Trujillo, Guadalupe y Jaraíz de la Vera, todos ellos de la provincia de Cáceres, y Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Hornachos, de la provincia de Badajoz.

El aforo establecido para el interior de la hostelería es del 30% y del 75% en el exterior. El ocio nocturno cierra su actividad a las dos de la madrugada y el aforo de los locales comerciales es del 50%, el de los mercadillos al 75 % y las reuniones sociales no pueden ser de más de seis personas.

Galicia

La Xunta de Galicia sigue aplicando el uso del certificado covid para acceder al interior de los locales, cuyo aforo máximo es del 30% en interiores y del 50% en terrazas en zonas de alta incidencia.

Se mantiene la prohibición de reuniones en la calle entre las 3 y las 6 de la madrugada (excepto personas convivientes) y entre la 1 y las 6 en municipios en nivel máximo y alto. En el ámbito privado, el máximo será de seis personas en interior y 10 en el exterior.

Madrid

En la Comunidad de Madrid no se han aplicado nuevas medidas salvo las recomendaciones para las residencias de mayores: utilizar mascarillas en todo momento y reducción del aforo para visitas al 25%.

En hostelería y restauración se mantiene el aforo del 50% en interiores con un máximo de 6 comensales y el 100% en exterior con 8, además de mantener la prohibición de consumir en la barra.

Estos locales así como de cines, teatros, auditorios, locales de juego o casinos cierran a la una de la madrugada.

Los espectáculos deberán haber finalizado siempre antes de la 01:00 horas y las instalaciones deportivas y gimnasios permanecerán cerrados a partir de las 00:00 horas.

Murcia

No hay cierres perimetrales ni toque de queda, pero se prohíben las reuniones de no convivientes entre las dos y las seis de la madrugada en zonas con alta transmisión del coronavirus.

La hostelería en estos municipios está al 30% de su aforo en interiores y al 100 % en exteriores.

Navarra

La Justicia Navarra ha autorizado una nueva prórroga del toque de queda nocturno en fin de semana y festivos que afecta a las localidades con mayor riesgo de contagios, en total 121 localidades con más de medio millón de habitantes, incluidas Pamplona y Tudela.

La hostelería y el ocio nocturno cierran a la 1 de la madrugada.

Además, hasta septiembre se mantendrá la limitación de reuniones a un máximo de 10 personas así como la prohibición de celebraciones de pasacalles o kalejiras y espectáculos taurinos como los encierros de vaquillas.

La Rioja

Sin toques de queda ni cierres perimetrales, la mayoría del territorio se encuentra en nivel de alerta 2, por lo que el gobierno recomienda que las reuniones no excedan de 6 personas en cualquier ámbito o espacio.

El aforo máximo en exteriores es del 75% y no se registran restricciones en espacios abiertos. El horario máximo para el cierre de los locales de hostelería es a las 2 de la mañana.

País Vasco

La hostelería cierra a la 1.00 de la madrugada, cuando terminan todas las actividades sociales y culturales. El aforo de los locales se reduce al 35%.

Las autoridades piden a los ciudadanos que eviten la movilidad entre la una y las seis de la madrugada, y prohíbe los botellones y agrupaciones durante esas horas.

Los locales de ocio nocturno como discotecas y pubs no adaptados a servicios de hostelería permanecen cerrados y la mascarilla vuelve a ser obligatoria en zonas urbanas transitadas

En los eventos deportivos y de otro tipo en recintos de más de 5.000 espectadores, como estadios de fútbol, el aforo es del 20%, la mitad del acordado en la última Comisión Interterritorial.

Ceuta

Se mantiene la limitación de los horarios de hostelería y ocio nocturno así como el cierre de las playas y la explanada de la Marina con el fin de evitar las aglomeraciones.

Los establecimientos de restauración limitarán la ocupación al 50% del aforo autorizado como máximo, para consumo en el interior del establecimiento, y al aforo máximo que tenga autorizado para su funcionamiento normal en el exterior (terrazas).

Melilla

La hora límite para las actividades no esenciales se mantiene en las tres de la mañana. La hostelería puede abrir desde las 6.00 horas, con aforos máximos de seis comensales por mesa en el interior, y ocho en el exterior, con una limitación del 50% dentro de los locales y del 100% fuera.