Algunos de los socios que apoyaron la investidura como ERC o Compromís, han avisado al Gobierno de que aunque el Pleno del Congreso ratifique el miércoles la flexibilización de las mascarillas en el exterior, lo primero es la salud, aunque haya que dar pasos atrás.

"La salud es lo primordial y la Generalitat se ha lanzado tomando decisiones duras. A nadie le gusta privar a la gente de desarrollar su negocio... todo el mundo puede llegar a entender que la trayectoria de ERC ha ido en la línea de intentar preservar la salud de la gente y si hace falta dar pasos atrás, se dan", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ante el debate de retirar o no la mascarilla en el exterior.

El Pleno del Congreso, debate y vota este miércoles en sesión extraordinaria, la convalidación del decreto ley que elimina la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior cuando hay una distancia de seguridad de metro y medio. Y el debate se produce en plena quinta ola de coronavirus y con los contagios disparados. ERC no ha avanzado el sentido de su voto, aunque el PSOE se muestra confiado en que el decreto saldrá adelante.

De momento, desde el PP, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha dicho a los medios del Congreso que serán "responsables" y actuarán "conforme a lo que creemos que será bueno o no para los españoles" con todos los decretos que irán a debate. No obstante, Gamarra ha pedido al Gobierno que no negocie "otros contenidos" que puedan "debilitar el Estado" para poder sacar adelante las votaciones, sobre todo la relativa al decreto de los interinos tras la negativa de muchos de sus socios parlamentarios.

Compromís votará a favor de la flexibilización de las mascarillas en el exterior aunque su portavoz, Joan Baldoví, ha advertido de que el Ejecutivo se precipitó "un poco" con la desescalada. "Los números no mienten. Esta subida descontrolada en todas las comunidades nos hace indicar que hicimos la desescalada demasiado deprisa", ha puntualizado.

Desde el PDeCAT, el portavoz parlamentario Ferran Bel ha señalado que votarán a favor pero ha abogado por una Ley de Pandemias, como pide el PP, y ha dicho que tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el confinamiento del primer estado de alarma se hace "más necesario" legislar. "La Ley de pandemias se hace todavía más necesaria...es evidente que el estado de excepción tampoco es una alternativa", ha puntualizado.

Aunque la CUP todavía no tiene la posición definida sobre el decreto de retirada de mascarillas en el exterior con distancia de seguridad, el diputado Albert Botran ha recordado que muchas evidencias científicas demuestran que en el exterior no es el mecanismo necesario para prevenir los contagios y ha dicho que son más necesarias medidas pedagógicas para prevenir.

El avance de la vacunación

Entre tanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha celebrado que este lunes se llegara al 50 por ciento de la población española vacunada con la pauta completa frente a la covid-19, pero ha pedido igualmente "contención y prudencia".

"Esta semana hemos cumplido un hito, que es que uno de cada dos españoles cuenta con la pauta completa. El 50 por ciento de los españoles está vacunado. No somos capaces de darle la entidad y la importancia que tiene este hito en un contexto tan complicado como el que hemos vivido", ha aplaudido Rodríguez.

En cualquier caso, ha advertido de que la actual situación de la pandemia, con un aumento exponencial de los contagios en personas no vacunadas, "exige aún hacer un ejercicio de contención y de prudencia". "Los datos todavía siguen siendo preocupantes, especialmente en aquella población que todavía no ha sido vacunada", ha destacado. Pese a esta afirmación, ha reconocido que el buen avance de la campaña de vacunación "es un motivo para festejar". "Celebrar la vacunación, pero no bajar los brazos en la contención, en la prevención y en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros", ha remachado.

El precio de la luz

Por otra parte, el Pleno del Congreso también votará la convalidación de la rebaja del IVA de la luz, del 21% al 10% de forma temporal para los pequeños consumidores y que ha recibido duras críticas del PP. Los partidos socios del Gobierno califican la norma de insuficiente, aunque previsiblemente recibirá apoyo mayoritario.

De momento, mientras ERC pide un cambio de modelo y una ley que acabe con las puertas giratorias de políticos que llegan a las compañías eléctricas, el PDeCAT votará a favor "siempre y cuando se pueda tramitar como proyecto de ley" aunque ha avisado que no es la solución sino "un parche". La CUP ha avanzado que se abstendrán porque el decreto solo ataca el problema "superficial" y no el problema "de los beneficios multimillonarios de las empresas energéticas", además de que considera la medida de "maquillaje".

Te puede interesar: España El Consejo Interterritorial adelanta su reunión ante la escalada de contagios

De parche también la ha calificado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, aunque votará a favor. "El Gobierno tiene una responsabilidad directa, no valen parches, hay que ir al sistema de fijación de precios, que es un auténtico timo para todos los ciudadanos", ha opinado.

Desde Unidas Podemos, que apoyará el decreto, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha incidido en que el oligopolio de las eléctricas echa un pulso al Gobierno "para tumbar las regulaciones de precio", lo que es "gravísimo, pero se les va a terminar la fiesta pronto", cuando entre en vigor la regulación. En su opinión, no solo desde la fiscalidad se pueden bajar los precios, sino que hay que poner soluciones sobre la mesa.