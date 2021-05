El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, han protagonizado este miércoles un encontronazo sobre las restricciones contra el coronavirus en una rueda de prensa conjunta, donde han actuado, en palabras de la socialista, como "un dúo de Pimpinela".

Ambos dirigentes se han reunido este miércoles en el Ayuntamiento para abordar distintas cuestiones, entre ellas el dispositivo policial para el festivo de San Isidro, y aunque el encuentro ha discurrido según han dicho en "un clima de coordinación y diálogo", esa cordialidad ha desaparecido en cuanto han comenzado las preguntas sobre las medidas contra el virus.

Ha empezado Almeida exigiendo "una reflexión" al Gobierno central al ver cómo "comunidades autónomas gobernadas por partidos tan distintos" coinciden en que, al haber decaído el estado de alarma, "no hay instrumentos necesarios" para seguir combatiendo la pandemia.

"Pues se acabó la cordialidad", ha replicado González, a cuyo juicio "quien tiene un lío severo es la Comunidad de Madrid", que actúa como si tuviera "una covid a la madrileña" y rechaza aplicar "todos los instrumentos que están a su alcance".

A partir de ahí la comparecencia ha transcurrido entre reproches y bromas entre Almeida y González, que antes de asumir recientemente su cargo de delegada ejerció desde 2015 como edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Almeida incluso ha aludido veladamente a la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, mantuvieron el año pasado en la Real Casa de Correos. "Nos faltan banderas aquí detrás", ha ironizado.

La delegada del Gobierno se ha reafirmado, en alusión a Ayuso, en que "cuando uno siembra una falsa libertad durante tantos meses, recoge libertinaje".

"Lo de sembrar viento y recoger tempestades supongo que será también en Barcelona, en Salamanca o en Sevilla", ha contestado a su vez Almeida, que ha opinado que las palabras de la delegada son "injustas con Madrid y con los madrileños".

Ha defendido, además, el 'plan B' jurídico propugnado por el PP es "la esperanza" para los españoles mientras asisten "a un baile de opiniones por parte del Gobierno".

"Me parece muy bien el espantajo del PP que está ejerciendo de portavoz del PP y no de alcalde", ha espetado González.

La socialista le ha recordado al regidor que "estamos en un estado de las autonomías", y que "no se puede estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no quieren adoptar".

"No puede ser que siempre la culpa de todo lo malo lo tengan las comunidades autónomas", ha insistido Almeida, quien considera "un cachondeo" que el Gobierno deje en manos de las regiones la potestad de pedir un estado de alarma.

Para González "lo que no se puede hacer es escurrir el bulto", y en última instancia ha reconocido, eso sí, que los datos de vacunación de Madrid "son extraordinarios".

Sobre las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que ha asegurado este miércoles que si el Reino Unido no ha incluido a España en su "lista verde" de destinos seguros es porque la "irresponsabilidad" y las malas cifras de Madrid han afectado a la media nacional, Almeida ha dicho que es "ridículo y grotesco".

En su opinión, "no todas las desgracias del mundo son culpa de Ayuso" y se ha preguntado "si hay algún español que piense en su sano juicio que de verdad que el Gobierno británico no permita que los británicos vengan a España es culpa de Ayuso".

Refuerzo de policías

Durante las fiestas de San Isidro de Madrid del 15 de mayo habrá un dispositivo de Policía Nacional de 1.100 agentes de refuerzo que se sumarán a 380 de la Policía Municipal para evitar que se repitan las aglomeraciones y botellones del pasado fin de semana, tras la finalización del estado de alarma.

En total, serán casi 1.500 agentes de refuerzo entre Policía Nacional y Policía Municipal, según ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González.

González ha detallado que el dispositivo de la Policía Nacional irá creciendo desde este jueves hasta el domingo y alcanzará su "día álgido" en San Isidro, el viernes 15 de mayo, con 1.100 policías nacionales de refuerzo.

En todo caso, ha pedido responsabilidad y prudencia a la ciudadanía, porque -ha señalado- la Delegación y el Ayuntamiento pondrán todo de su parte pero "estamos casi rozando el final del túnel" y "no podemos dar pasos atrás" y, para ello, la gente "tiene que tener claro" que no puede haber ni aglomeraciones ni festejos.

Habrá "puntos estratégicos" donde se pondrá más énfasis, como la Pradera de San Isidro, el parque de Pradolongo y algunos parques importantes del oeste de la capital, ha dicho González, que ha indicado que al decaer el toque de queda nocturno la delincuencia "pura y dura" ha vuelto, que es la competencia de la Policía Nacional.

Además, habrá nueve manifestaciones este fin de semana, toros en Vistalegre y la fiesta de la Pradera de San Isidro en Ifema, en la que se espera una afluencia de 6.000 personas.

González ha asegurado que el Ayuntamiento y la Delegación colaborarán juntos para que San Isidro "sea una fiesta", pero sin caer en las imágenes del pasado fin de semana, por lo que ha reiterado su petición de que los ciudadanos colaboren para lograrlo.

Almeida, que ha subrayado el "clima de coordinación, de diálogo y trabajo" con la nueva delegada, que releva en el cargo a José Manuel Franco, ha concretado que por parte de la Policía Municipal habrá un refuerzo de 380 agentes respecto al operativo habitual (no respecto al fin de pasado, cuando ya eran 200 más de lo habitual).

"Son suficientes, también dependiendo del comportamiento y de la responsabilidad que muestren los madrileños", ha dicho el alcalde y portavoz nacional del PP, quien ha asegurado que se trata de un "esfuerzo operativo gigantesco".

En cualquier caso, ha insistido en que ni la Policía Nacional ni la Municipal puede llegar "hasta la última calle" ni poner un agente detrás de cada ciudadano, por lo que éstos deben "asumir que estamos en una pandemia y que sigue habiendo contagios y fallecimientos".