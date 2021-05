La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que la campaña de vacunación marcha a "ritmo de crucero" tras haberse superado la cifra redonda de los cinco millones de españoles con la pauta completa.

Así lo ha manifestado este lunes la titular de Sanidad en su visita a los puntos de vacunación del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ha indicado que el objetivo es conseguir que el 70% de la población esté vacunada al acabar agosto.

Las comunidades autónomas han confirmado posteriormente haber administrado hasta este lunes un total de 17.130.598 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 766.003 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 97,3 por ciento de las distribuidas, que ascienden a 17.610.225 unidades.

Además, un total de 5.098.903 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 409.137 más que el pasado viernes. Esto supone el 10,7 por ciento de la población española. Un total de 12.162.359 personas han recibido al menos una dosis, el 25,6 por ciento de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 11.956.425 dosis de Pfizer, con 11.943.644 administradas; 1.561.200 correspondientes a Moderna, con 1.110.617 ya inoculadas; 3.820.200 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 3.945.673 personas; y 272.400 de Janssen, con 130.664 ya inyectadas.

El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente al Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre de 2020, día en el que comenzaron las vacunaciones, y el 2 de mayo.

La ministra también ha desvelado que el Gobierno está trabajando de la mano de la UE y las comunidades en la puesta en marcha del certificado verde digital, que incluirá datos como la vacunación, de cara a facilitar la movilidad en el país este verano.

Para ello, ha remarcado, España debe contar con una "buena situación epidemiológica" y ha afirmado que con las vacunas "no es suficiente", por lo que ha apelado a la importancia de continuar extremando las medidas de protección individual.

Alerta sobre AstraZeneca

A pesar del buen ritmo de vacunación, sigue la alerta con los viales de AstraZeneca, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya confirmado que la muerte por trombosis el pasado 23 de abril del cabo Francisco Pérez, de 35 años, fuera consecuencia de la administración de esta vacuna.

"En los informes médicos que nos han dado parece que no hay ninguna duda de que la consecuencia fue la administración de la vacuna", ha manifestado la titular de Defensa en una visita al Regimiento de Infantería América 66 de Cazadores de Montaña, al que pertenecía el cabo, en Aizoáin (Navarra).

La variante india

En otro orden, sobre la nueva variante india de la covid, Darias ha dicho que la cepa no se comporta con "especial virulencia", a pesar del incremento de casos y fallecimientos en ese país, si bien ha dicho que las autoridades sanitarias continuarán con la "máxima vigilancia y la máxima alerta".

Este lunes la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha pedido cuarentenas de 10 días a viajeros procedentes de zonas de riesgo y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no baje la guardia tras el fin del estado de alarma, sobre todo en mayo y junio, porque la pandemia aún no ha terminado.

Las cifras mejoran

En Euskadi, la evolución de la pandemia confirma esta tendencia descendente, con seis días de bajada continua de la incidencia acumulada, pero la presión asistencial, especialmente en las ucis, ha vuelto a aumentar, con 195 pacientes ingresados, seis más que en la víspera.

Algo similar ocurre en Cataluña, donde los marcadores epidémicos han mejorado ligeramente en las últimas horas, aunque la velocidad de propagación del virus aún se mantiene por encima de 1 y los hospitales siguen con una presión alta, con 1.625 personas ingresadas (35 más que ayer), de los que hay 479 graves en las UCI.

La incidencia acumulada en Andalucía baja por tercer día consecutivo, mientras que en las últimas 48 horas se han diagnosticado 1.706 nuevos enfermos y siete fallecimientos. En los hospitales hay 1.318 pacientes -33 más que ayer-, de los que 346 se encuentran en las UCI.

Más preocupante es la situación en Cantabria, que ha registrado un incremento de contagios en las 24 últimas horas, con 111 casos (37 más que el sábado), y una repunte de la ocupación hospitalaria, con 24 personas en UCI.

La Comunidad de Madrid ha registrado este lunes un aumento de los fallecidos, al pasar de 13 el domingo a 16 este lunes, y también ha crecido ligeramente la presión hospitalaria con un total de 2.097 personas ingresadas en planta (frente a las 2.066 del día anterior), pero han descendido los nuevos contagios (de 748 a 716).

Asturias registró este domingo 41 nuevos contagios, 39 menos que el sábado y la cifra más baja desde el pasado 9 de septiembre, en una jornada en la que el número de hospitalizados ha bajado de 143 a 141, aunque repunta el de ingresados en las UCI, de 53 a 54.

Baleares ha notificado 61 nuevos positivos desde el pasado sábado, 19 de ellos en las últimas 24 horas, en una jornada en la que hasta 48 enfermos permanecen ingresados en los hospitales de las islas (7 más) y 25 pacientes están en cuidados intensivos (1 más).

Castilla y León ha comunicado este lunes 150 casos nuevos, dato similar a los anotados ayer (166), mientras que los nuevos decesos han sido tres, dos menos que el domingo.

Galicia ha registrado 103 contagios nuevos, 71 menos que el día anterior, en una jornada en la que se mantiene estable la presión asistencial, mientras que Navarra acaba el fin de semana con un descenso de los contagios, al detectar este domingo 105 positivos, según datos del Gobierno de Navarra, que ha notificado cinco nuevos fallecimientos por esta causa.

La ocupación total de la UCI en La Rioja se ha situado este lunes por debajo del 70 % de sus 43 camas, 16 puntos por debajo de la del lunes. El número de casos activos sube a 619, 20 menos que el pasado viernes; el de personas en cuarentena es de 6.876, 25 menos .

Aragón ha notificado 159 nuevos contagios detectados el domingo en Aragón, 49 menos que hace una semana, y ningún fallecido; y Extremadura ha registrado 39 contagios en las últimas 24 horas, la menor cifra diaria de las últimas seis semanas, así como un descenso tanto en el número de pacientes ingresados como de la incidencia acumulada a los 14 días.