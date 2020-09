Ayuso estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía.

"Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

La presidenta madrileña, que no ha rechazado que se acaben extendiendo "de manera autonómica", ha detallado que ahora lo que están haciendo es viendo dónde hay zonas donde el contagio en "muchísimo mayor" para aplicar de manera "más severa las restricciones". "Pero seguirán", ha apuntado.

Ayuso ha defendido que estas medidas no van por barrios "por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos" sino para "evitar el virus". Así, ha insistido en que "donde tengan que actuar, lo harán".

En este sentido, ha recordado que ya están "cerrando a la una la restauración y bajando aforos" en toda la Comunidad pero ha remarcado que "hay unas medidas adicionales en esas zonas donde se ha demostrado que el contagio es todavía muchísimo mayor". En estos lugares los contagios están por encima de los 1.000 por 100.000 habitantes y el umbral lo deciden los "técnicos de la Consejería de Sanidad".



También por sectores

"Tengo claro que esto se tiene que seguir llevando a más zonas de Madrid y también por sectores. No podemos estar ahora celebrando lo que no se puede celebrar", ha declarado, al tiempo que ha reconocido que estas medidas tendrán que tomarse "durante una temporada". En este punto, ha reiterado que no se han quedado en las 37 "y a ver cómo va" sino que mientras tanto están "estudiando" dónde seguir aplicando restricciones.

Para Ayuso, no es "coherente" aplicar las restricciones en unas zonas y no tomar medidas adicionales sobre las demás. En este punto, ha indicado que la Policía Municipal de Madrid necesita un respaldo de Policía Nacional y en el resto de municipios de la Comunidad la ayuda de la Guardia Civil porque ellos por sí solos "no van a poder".

Según ha remarcado, van a hacer "todo lo que sea necesario" para contener el virus pero primero quieren ver cómo van evolucionando estas áreas prioritarias. En cuestión de "una semana" se verán los resultados.



Aguado: "Tenemos un otoño difícil"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este martes en que desde el Gobierno regional no descartan "nuevas restricciones" porque hay otras zonas de la región con "alta incidencia" de casos y ha reconocido que por delante está "un otoño difícil".

En una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, el vicepresidente madrileño ha insistido en que la situación en la Comunidad es "preocupante", al igual que en el resto de España y en otros países.

"Estamos en mitad de una pandemia y puede haber incrementos en la ola, y hasta que no haya una vacuna tenemos que estar con la guardia alta, ser responsables y ser capaces de capear esta segunda ola hasta que llegue la vacuna (...) Tenemos un otoño difícil y unas semanas claves en todo el país por eso tenemos que cambiar el chip una vez más", ha lanzado Aguado.

En este punto, sobre si cree que pueden haber más restricciones de movilidad y de actividad en otros puntos de la región, el vicepresidente autonómico ha indicado que no lo descarta, que están evaluando las cifras de camas de UCI y de hospital y que espera que no tengan que tomar más medidas pero que ya hay "otras zonas con una alta incidencia acumulada".

No obstante, ahora, según el portavoz del Gobierno regional hay "camas suficientes en UCI y en planta", por lo que no se puede comparar la situación con marzo. "Por eso estamos tomando medidas ya para que sin tener que llegar al confinamiento total, seamos capaces de hacer frente al virus", ha sostenido.

Por otro lado, cree que "en términos políticos" están "mejor que hace una semana" gracias a la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Se han generado tres grupos de trabajo inéditos ayer y ya empezamos esas reuniones. Se dio un paso importante y tienen que concretarse en medidas concretas y en eso estamos trabajando (...) La división en estos momentos en el país cuesta vidas y no podemos estar buscando culpables", ha reiterado Aguado.