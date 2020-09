Sánchez e Iglesias tuvieron "una discusión fuerte" por la salida del rey emérito

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desvelado este martes que mantuvo una "discusión fuerte" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la salida de España del Rey Juan Carlos I porque, según ha apuntado, los dos mantienen "diferencias intensas".

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Iglesias ha explicado que el propio Sánchez "se disculpó" por no haberle informado de la situación de la Casa Real y del posterior comunicado en relación al Rey emérito.

"Es lógico. Es un gobierno en el que hay un partido republicano y otro socialista, hay posiciones diferentes", ha insistido Iglesias, que ha criticado la "vergüenza" que supuso la "huida del emérito" mientras estaba "siendo investigado por delitos gravísimos".

En esta línea, Iglesias ha explicado que en esa conversación con Sánchez, que fue "siempre cordial", le trasladó su malestar porque el rey emérito, "cuya biografía está asociada a la Transición", pudiera marcharse "a una dictadura a un hotel de lujo".



Falta de información

Por otro lado, el también líder de Podemos se ha referido a las declaraciones de Sánchez, que este lunes explicó que el sector morado del Gobierno desconocía la posible fusión entre Bankia y Caixabank. "Sobre cuestiones que me puedan molestar, no voy a comentarlo en un medio", ha asegurado.

Pese a descartar pronunciarse en los medios sobre esta cuestión, Iglesias ha reconocido cierto malestar. "Usted es muy perspicaz y se da cuenta", ha respondido Iglesias tras ser preguntado directamente por ello. "Pero por una cuestión de lealtad, si me molesta se lo digo en privado. Y lo mismo para el resto de ministros", ha añadido.

En este contexto, el vicepresidente ha dejado claro que "por su parte" no existe ningún tipo de ocultación. "Ya le digo que no. No tengo el defecto de no ser transparente", ha asegurado Iglesias, que se ha mostrado esperanzado en que esta confianza sea recíproca por parte del sector socialista.