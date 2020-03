Borrell confía en la repatriación de los españoles

El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, confió este viernes en que pueda resolverse la repatriación de españoles que desean volver ante la crisis del coronavirus "en los próximos días" desde América Latina, y pidió para ello usar aviones comerciales. "La mayor parte de la gente que está en Latinoamérica esperando para volver son españoles, pero espero que en los próximos días esto pueda resolverse", indicó Borrell en una rueda de prensa telefónica.

El jefe de la diplomacia comunitaria alertó de que América Latina es uno de los "puntos calientes" junto al sur de Asia con mayor número de europeos que quieren se repatriados ante esta crisis sanitaria.

Preguntado por la situación de los españoles en países como Perú, Borrell dijo que el Servicio Europeo de Acción Exterior está tratando de "coordinar los vuelos necesarios" para traerlos de vuelta, aunque advirtió de que para ello no puede utilizarse el Mecanismo Europeo de Protección Civil ya que "están demasiado lejos" y son demasiados.

"Ese mecanismo es algo que utilizar como último recurso, cuando no hay otra manera, y para casos específicos", ya que "no ha sido pensado para este tipo de situaciones, no cuenta con suficiente capacidad ni financiación", comentó. Así, Borrell defendió que "primero hay que movilizar las flotas comerciales".

El Ministerio español de Asuntos Exteriores trata de facilitar el regreso a España de más de 2.200 turistas y viajeros atrapados por las restricciones de movimientos en 134 países de todo el mundo.

Para repatriar a los que se encuentran en Perú, Ecuador, Argentina u Honduras está en conversaciones con las aerolíneas Iberia y Air Europa para que fleten vuelos.

Borrell lamentó incidentes como el ocurrido en Guayaquil (Ecuador), donde "algunas personas trataban de impedir que aviones europeos aterrizaran aduciendo que estos aviones podían llevar la enfermedad", una situación que aseguró que ha quedado resuelta.



Europeos

El alto representante apuntó que hay unos 100.000 europeos fuera de la UE que están registrados en consulados o embajadas en diferentes países, pero que la cifra puede aumentar a 300.000 si se tiene en cuenta a los que no están registrados, como los turistas.

Hasta ahora, unos 1.200 ciudadanos han sido repatriados utilizando la coordinación consular o el Mecanismo de Protección Civil cuando no había otra alternativa.

Borrell también se refirió a que sus servicios han detectado una "importante proliferación de información inexacta" entorno al coronavirus, mucha de ella de medios prorrusos. "Se han identificado muchos casos y nuestro equipo de respuesta rápida va a clarificar y dar a la gente la información correcta. Es muy peligroso dar información incorrecta", enfatizó el político español, que en toco caso dijo que no hace responsable a Rusia y que no se trata de "echar la culpa a nadie".

Borrell confirmó que el próximo lunes los ministros de Exteriores comunitarios abordarán, durante la videoconferencia que reemplazará al Consejo que estaba previsto, la coordinación para la repatriación de los europeos principalmente.

Reconoció que la crisis del coronavirus ha dejado en segundo plano asuntos que antes eran prioritarios en la agenda de los ministros, pero en todo caso aseguró que el lunes abordarán además dos cuestiones principales: el trabajo técnico con Turquía para aclarar los compromisos de su acuerdo migratorio y la futura operación naval para vigilar el embargo de armas de la ONU a Libia.

Sobre esa operación en el Mediterráneo, bautizada "Irene", se ha determinado su despliegue geográfico pero faltan cerrar detalles sobre el desembarco o reparto de las personas que circunstancialmente puedan ser rescatadas en alta mar.