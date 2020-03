La Fiscalía se opone a los permisos a Junqueras y ve "primordial reeducarle"

La Fiscalía se ha opuesto a la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que le permite salir tres días a la semana para dar clases, al considerar que lo "primordial" en su caso es "reeducarle" para que interiorice el respeto a la ley.

Así lo sostiene el ministerio público en un escrito en el que se opone a la decisión de la junta de tratamiento de la cárcel barcelonesa de Lledoners de aplicar el 100.2 a Junqueras, que desde el pasado día 3 sale los lunes, martes y jueves de prisión, entre las 11.30 y las 16.30 horas, para trabajar como docente en la Universidad de Manresa, donde imparte un curso sobre raíces del pensamiento contemporáneo y occidental.

En su escrito, la Fiscalía denuncia que Junqueras no cumple los requisitos para disfrutar de esta flexibilización y resalta que el líder de ERC "justifica su actividad delictiva", por la que fue condenado a trece años por sedición y malversación, y no ha asumido los hechos cometidos ni se ha arrepentido, elementos "clave" en el proceso de reinserción. Es más, según la Fiscalía, en el caso de Junqueras lo prioritario no es su reinserción social, puesto que ya está plenamente adaptado a la vida social, sino que "lo primordial" en el cumplimiento de su pena es cubrir "otra finalidad", como es la "reeducación" a través de "un adecuado programa de tratamiento. También apunta que Junqueras no presenta ninguna carencia en el ámbito laboral y subraya que antes de cometer el delito por el que fue condenado ya ejerció como docente, y ello no impidió que acabara perpetrándolo.

Entre tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Joaquim Torra, acordaron "aplazar" la segunda reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña "hasta que la situación sanitaria" derivada de la crisis del coronavirus "esté en otra fase". De esta forma, Torra ha avalado posponer la reunión de la Mesa, cuya primera sesión se celebró el pasado 26 de febrero en el palacio de La Moncloa, a pesar de que esta semana sugirió que se celebrase pese a la pandemia, recurriendo a la vía telemática.