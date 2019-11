Los plazos para la investidura y el nuevo Gobierno

Una vez suscrito el preacuerdo de coalición entre PSOE y Podemos, una de las incógnitas hace referencia a los plazos estipulados para la investidura y la constitución de un nuevo Gobierno.

A partir de la semana que viene, los recién escogidos representantes comenzarán a tramitar sus respectivas actas como diputados, lo que incluye la presentación de sus declaraciones de bienes e intereses. Si todo transcurre con normalidad, la constitución del Congreso se celebrará el 3 de diciembre, jornada en la cual se pactará también la Mesa. El 12 de diciembre concluiría el plazo de cinco días hábiles para formar los grupos parlamentarios de la Cámara.

A continuación, el Rey podría iniciar la ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos en la semana del 9 de diciembre. En caso de que Felipe VI designe un candidato, la sesión de investidura podría quedar fijada para la semana siguiente, con los que se cumplirían los deseos de Pedro Sánchez, cuya intención es tener el Ejecutivo formado antes de Navidad.

No obstante, si no hay acuerdo y no se convoca esa sesión de investidura, habría que esperar hasta comienzos del año 2020, pasadas las Navidades, para fijar, si procede, una nueva. Hasta que forme un Ejecutivo, el actual Gobierno en funciones continuará ejerciendo como tal.