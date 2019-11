Los CDR planeaban encerrarse con Torra en el Parlament

El sumario seguido en la Audiencia Nacional por terrorismo contra los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) cuenta con varios momentos en los que menciona al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a su sucesor, Quim Torra. Además de atribuir "una red de comunicación propia" entre ambos, a los que se identifica respectivamente como "Lisa" y "Gandalf", señala que el objetivo de los radicales independentistas presos contaba con el beneplácito de la Presidencia de la Generialitat.

Así lo declaró uno de los presos, Xavier Buigas, según consta en el sumario al que ha tenido acceso El Periódico. Entre las explicaciones que ofreció tras su arresto figura "el papel que tendría él una vez asaltado el Parlament sería encargarse de la seguridad informática y de las telecomunicaciones", para "crear una red de comunicación propia, para que todas las personas, entre las que se encontraría Torra" conocieran "el motivo del encierro y atrincheramiento en el interior" de la Cámara catalana, cuya finalidad sería evitar su detención, una vez realizada la proclamación unilateral de una Republica Catalana". La idea era "poder aguantar al menos una semana con el Parlamento asaltado, denominando el inicio de esta toma del citado Parlamento como día D", señala en un informe la Guardia Civil.

Precisamente es a Buigas a quien Ferran Jolis relata el canal seguro de comunicación creado entre "Lisa" y "Gandalf". En otra de las conversaciones telefónicas en las que participa se jacta de que para la entrada en el Parlament "se tiene que juntar con Torra" y explica que "el CNI catalán le solicita que monte las comunicaciones para dentro del Palacio, para resistir una semana, que se lo monta todo, que localizan pisos, montan antenas de larga distancia", un dispositivo de 6000 euros, puntualiza.

"No somos CDR"

En otra conversación Jolis explica que ha creado un "equipo bastante bestia", autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), y que no pertenece a los CDR, aunque participen en sus actos. Y parece consciente de lo que ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando ingresó en prisión junto con otras seis personas, porque a una amiga suya un año antes, el 30 de octubre de 2018, le dijo que "se está jugando el culo, porque si lo pillan le van a meter terrorismo y banda organizada". Añade que no hay "delitos de sangre ni amenazas pero que a veces sí que cruza la línea", por los aparatos que maneja para dar protección a ciertas personas, como Puigdemont y la periodistas y cantidata de Junts per Catalunya Beatriz Talegón.

En esa misma llamada se atribuye la organización de la reunión que mantuvo con otros de los presos con una de sus hermanas del 'expresident' en un coche. Jolis lo cuenta como "un operativo con emisoras, con SIMs y con transportes públicos, con avanzadillas y coches por detrás para vigilancia, una reunión móvil dentro de un vehículo con la hermana de Lisa". "Pasé lo que había que pasar, con cuatro o cinco cosas que si nos enganchaban no lo pudieran encontrar y ahora haremos lo mismo con Gandalf", añade.

"¿Con qué finalidad? -se pregunta el propio Jolis- la de blindar unas vías de comunicación seguras, ¿con quién? entre Lisa y Gandalf, obviamente entre ellos y sus familiares, pero también entre ellos y yo. ¿Por qué? Porque si tenemos que planificar algo de manera estratégica, o tenemos que hablar directamente que lo podamos hacer sin sufrir".

Según su versión, "montó un dispositivo que flipas, que se la jugó (...) y pasó material superconfidencial a la hermana de Puigdemont, que solo le tiene que llamar o mandarle un Signal (red de comunicación con una especial seguridad) diciéndole 'ya está' y él se lo manda todo, que es la segunda vez que le mandan blindarle las comunicaciones".

Ese encuentro es la primera acción del grupo en prisión por orden del juez García-Castellón. "Dicho operativo se realizó entre unas medidas de seguridad realmente excepcionales, propias de organizaciones criminales o terroristas: vehículos lanzadera, vehículos traseros de contravigilancia, telecomunicaciones seguras, emisoras, reunión dentro de vehículo en marcha, etc", señala el Instituto Armado en un informe.

Jolis no solo dice conocer al 'expresident', sino también a la familia del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que le ha contado que este se queja de que la asociación le "sabotea", aunque ahora con Elisenda Paluzie va en la buena dirección. "Que los de Esquerra que le han traicionado y que el PDCAT al único que sirve es al Torra, que está por lo que está..."

También se atribuye la creación de la Comisió Nacional de Seguridad (CNS) y haber contrarrestado la actuación de "hackers del Estado" con otros "del 1-O", así como el diseño de códigos de seguridad por colores que van del Negro, al verde, que es abierto, pasando por el rojo (para personas de confianza y algún signal de máxima confianza) y el amarillo (solo para grupos de Comités de Defensa de la República). Hasta haber dado cursos de formación a todos los CDR de Cataluña, práctica que le había propuesto Albano Dante Fachín.