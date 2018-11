El Gobierno se desmarca del encuentro de Juan Carlos I con el heredero saudí

Juan Carlos I vuelve a situarse en el centro de la discrepancia política por su encuentro con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, el pasado fin de semana en Abu Dabi. Mientras el Gobierno trata de mantenerse alejado de lo que considera un saludo "casual" y la Zarzuela asegura que esa coincidencia carece de "trascendencia institucional", Podemos acusa al monarca emérito de dañar a imagen de España y Ciudadanos califica de inoportuno ese momento y la foto de ambos.

El tenebroso asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, del que el heredero de régimen parece como principal inductor, ha convertido a Mohamed bin Salman en una personaje incómodo. Por eso la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, eludió ayer comentar la fotografía de Juan Carlos I con Mohamed bin Salman durante la carrera de Fórmula1 disputada en Abu Dabi. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó ese cara a cara de "encuentro casual" y se distanció de cualquier posible implicación al señalar que "el Gobierno no es responsable de la agenda del Rey emérito". En línea con la Moncloa, el PSOE no entró al fondo del asunto por ser un "evento no oficial" y remitió a las posibles explicaciones de la Jefatura del Estado.

Para la Casa del Rey se trata de un saludo "estrictamente protocolario, sin ninguna reunión previa ni posterior, y sin trascendencia institucional". El encuentro tuvo lugar además "en el ámbito de una viaje privado".

La reacción política más contundente fue la de Podemos. El Gobierno "se equivoca al justificar" el saludo del anterior jefe del Estado a Bin Salman, afirma Pablo Iglesias. "Es muy grave que la imagen internacional de España quede dañada por este encuentro. El Gobierno debe defender a España, no a la monarquía. Son cosas bien distintas", escribió en Twitter el líder de la formación morada. Para Iglesias, el Rey emérito "vuelve a ensuciar la imagen de España con sus amistades peligrosas".

"No era el momento de que se produjera ese encuentro, ni esa foto", criticó también Ciudadanos por boca de su secretario general, José Manuel Villegas.

El candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, justificó el encuentro entre Juan Carlos I y Bin Salman por la "relación de amistad "con el régimen saudí, que permitió a España obtener importantes contratos como el del AVE a la Meca.