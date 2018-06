Las bazas del líder del PPdeG: "méritos políticos y experiencia"

"Feijóo parte muy bien colocado porque tiene apoyos en el partido, algo que creo que Soraya Sáenz de Santamaría, otra posible candidata a sustituir a Mariano Rajoy, no tiene". Para Miguel Anxo Bastos, profesor de Políticas de la Universidad de Santiago (USC), Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta de Galicia y en el que se han puesto muchos focos desde el día de la moción de censura a Mariano Rajoy, "tiene más fuerza", comparado con otros nombres que aparecen en las quinielas de cara a la sucesión del expresidente popular.

Le parece una buena opción "la elección del sucesor a través de la militancia". De nombrarse de otra forma, considera que el nuevo candidato saldría "debilitado". Para Bastos, "el presidente de la Xunta de Galicia sabe cómo se gana un congreso y esto es muy importante a la hora de postularse, porque la experiencia en el funcionamiento del partido es un punto muy favorable".

Cristina Ares, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la USC, considera que Núñez Feijóo es un posible candidato "de gran fortaleza". "Es obvio que es una de las personas más fuertes en el partido, no hay muchos más, creo que es de los que tiene opciones. En su trayectoria acredita méritos políticos: haber ganado elecciones autonómicas en varias ocasiones, mostrar capacidad de gobierno.... creo que es experiencia como posible candidato", apunta Ares.

La profesora, que apunta que sus impresiones son meras intuiciones, ya que no maneja datos de partido, indica que el actual presidente de la Xunta suma puntos que otros no tienen. Preguntada por la opción de que sea Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta, la posible sucesora de Mariano Rajoy, Ares apunta: "no es una persona de partido, me extrañaría". Considera Cristina que Ana Pastor, presidenta del Congreso y otro de los nombres que suenan para suceder a Mariano Rajoy, "tiene un buen perfil". "No sé qué apoyos puede tener dentro del partido pero yo la veo como posible sucesora", añade la profesora de la institución académica compostelana.

Para Bastos, es fundamental, en el caso de Feijóo, el peso del PP gallego en el ámbito nacional. "Creo que el PP del País Vasco es de Soraya, por ejemplo. Por eso va a ser importante el peso de los apoyos por autonomías", apunta el profesor. Para este experto, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "no tendría apoyos dentro del partido". "¿Ana Pastor? Es mano derecha de Mariano Rajoy pero no sé si tendría apoyos en el partido o cuánto apoyo tendría. No lo tengo claro", añade Bastos. Preguntados por Íñigo de la Serna, exministro de Fomento, otro de los nombres que ha salido en los últimos días, el profesor Miguel Anxo deja caer que no le ve la fortaleza de Núñez Feijóo.

Expresa Bastos que en algunas ocasiones se proponen candidatos para "despistar, es decir, para dividir el voto de las bases" y favorecer o perjudicar a los otros elegibles. Plantea también las dudas sobre ese momento, si llega a darse la situación, de combinar la presidencia de la Xunta con la nueva posición en Madrid. "¿Se podría quedar aquí o tendría que irse a Madrid?, porque la teoría es una cosa pero en la práctica no lo sé", apunta Bastos, que añade: "y eso también plantearía un juego de candidatos y sucesiones en Galicia, claro". "Todo eso requiere tiempo para planearlo. Creo que el hombre fuerte sería el vicepresidente, Alfonso Rueda. Aunque también se escuchan nombres como el de Diego Calvo", añade el profesor.

Coincide Enrique Varela, profesor de Dirección y Gestión Pública de la Universidad de Vigo, en que Feijóo suena con fuerza: "además, Galicia es la comunidad con mayor número de afiliados de España, y eso le favorece, claro". En cuanto a la posibilidad de que se refuercen nombres que ya suenan, como Soraya o Cospedal, Varela considera que "no tienen presencia o peso en el partido", esa es su impresión. En cuanto a Ana Pastor: "la veo como una buena segunda pero no de número uno".

Un juego de minorías

Según Varela, Mariano Rajoy se mostró, hasta el último momento, como un político "sostenible y equilibrado". Explica que en el mundo político que conocíamos hasta ahora ha sido un político "persistente" y que ha aportado "equilibrio". "Esto es innegable. Aznar, por ejemplo, era un político con un carisma más depredador, por decirlo de alguna forma, y Felipe González, con otro estilo, pero también, por poner un par de ejemplos", argumenta Varela.

Apunta el profesor que los grandes partidos "no están acostumbrados al acuerdo de minorías". "Y en estos momentos de la vida política o se juega a minorías y se juega bien o no se juega, pero es un juego de minorías", cuenta el profesor de la Universidad de Vigo, que destaca este momento como un punto de inflexión en la historia a la hora de hacer política, que los nuevos líderes deben tener en cuenta "y aprender a jugar de esta manera". "El que venga tendrá que organizar de nuevo el partido bajo esta nueva manera de hacer política", añade Varela.







"Si Rajoy eligiera sucesor, éste saldría tocado"

"Me parece un gesto generoso, razonable y elegante", apunta la profesora Cristina Ares, sobre el hecho de que Mariano Rajoy se aparte para dejar el camino libre en lugar de liderar una transición con mayor protagonismo en la elección del sucesor, que era otro de los escenarios posibles.

Para Cristina Ares es una "muestra de inteligencia política y de conocimiento de la dificultad del momento". "Podría haber hecho cambios en el grupo parlamentario o algún movimiento en el partido pero no lo ha hecho".

Para Enrique Varela, Rajoy "ya no tenía mucha fuerza; solo le quedaba tomar las últimas decisiones". "Optó por: que entre el aire. Creo que es una decisión acertada porque lo que se planteaba de trazar la sucesión me parece que no iba a ningún lado. Creo que el gobierno que se forme ahora tiene una previsión de duración de meses", expresa el profesor de Políticas de la Universidad de Vigo.

"Normalmente en el PP la sucesión depende de la cúpula del partido._Realmente se prevé que el Congreso equivalga a unas Primarias", apuntó Miguel Anxo Bastos, de la USC. Es una situación poco común en el Partido Popular. También la situación política que atraviesa el país es atípica. Considera Bastos que los congresos dividen a los partidos. "Recuerdo aquella sucesión de Fraga, con los cuatro candidatos: Feijóo, Barreiro, López Veiga y Cuiña._Por poner un ejemplo. Este tipo de situaciones crea tensiones internas", añade el profesor de la universidad compostelana.

¿Por qué no optó Mariano Rajoy por proponer a un sucesor de todos los que suenan como posibles? "Realmente no creo que fuese el momento. Rajoy está en un momento de debilidad, evidentemente, después de todo lo ocurrido con la moción de censura y los días después. Si llega a impulsar a un candidato él mismo, ese posible sucesor saldría tocado, es decir, empezaría la nueva etapa debilitado", expresa Bastos, quien añade que también es una forma de ganar tiempo desde el propio partido para analizar la situación, desde dentro, de cara al congreso nacional. "Porque habrá movimientos que propicien otros movimientos. Y hay mucho que encajar", apuntan los politólogos consultados.







