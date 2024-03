Estos son los cinco elementos que no pueden faltar en tu jardín esta primavera

Si hay un rincón de nuestros hogares al que prestamos especial atención en primavera, esos son los espacios exteriores; terrazas y jardines para los que los expertos apuestan por pocos elementos de calidad que, bien escogidos, reivindicarán la elegancia de lo auténtico.

Y es que la calidad se vuelve una cuestión decisiva cuando hablamos de muebles de exterior, expuestos a las inclemencias del tiempo... ¿Cuántas veces ha ocurrido que, atraidos por precios bajos, compramos una mesa o un set de jardín en una cadena y el verano siguiente nos vemos obligados a reemplazarlos con otra inversión?

Por ello, lo mejor es apostar por marcas con amplia trayectoria en el mercado y propuestas atemporales y duraderas, perfectamente acondicionadas para que su funcionalidad, aspecto y color permanezcan intactos verano tras verano.

Así nos lo explican desde la tienda de mobiliario para exterior y jardín referente en Galicia Skalar, muy conocida en nuestra comunidad por contar con una de las mejores exposiciones de marcas líderes en Europa como Ezpeleta, sinónimo de calidad en el sector de los parasoles de gran formato; o Nardi, nuestro mejor aliado para celebrar “el relax al aire libre y esas ganas de estar juntos” con la mejor calidad y un diseño único.

Teniendo a la mejor exposición en mobiliario para terraza y jardín en Vigo Skalar tan cerca, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de pasar por su nave en Porto do Molle, Nigrán, para dejar que sean sus expertos quienes nos aconsejen de primera mano sobre los elementos que esta primavera - verano no podrán faltar en nuestras terrazas y jardines en Vigo.

Parasol Eolo Pureti, de Ezpeleta

No se trata solo de una cuestión de diseño, sino también de salud y bienestar. Los expertos insisten en que tenemos que buscar un factor de protección igual o superior al 90%

El parasol Eolo Pureti de Ezpeleta (2,5 x 2,5 metros) se trata de uno de los modelos más premiados internacionalmente tanto por su calidad como por su diseño, además de por la acción descontaminante de su tejido. / Ezpeleta

Empezamos por lo imprescindible y es que un error frecuente es subestimar la importancia de la sombrilla en el conjunto de nuestra terraza. Los parasoles son a la decoración exterior lo que los complementa a la vestimenta, pero no se trata solo de una cuestión de diseño, sino también de salud y bienestar porque no todas las telas nos protegen del sol. De hecho, los expertos insisten en que tenemos que buscar un factor de protección igual o superior al 90%.

En este sentido, la exposición de Skalar, con los mejores muebles para exterior y jardín en Vigo, trabajan mano a mano con la marca Ezpeleta, “fundamental en su catálogo de fabricantes y un sinónimo absoluto de calidad”, en palabras del propio establecimiento sobre la marca líder en sombrillas y parasoles de gran formato.

En concreto, para este reportaje han seleccionado el modelo Eolo Pureti (2,5 x 2,5 metros), uno de los más premiados en certámenes de diseño internacional tanto por su estética como por su diseño, además de su innovador tejido, tratado para descontaminar el aire y ejercer la función de dos árboles.

Base para parasol Nova 8 a medida

Skalar pone por fin solución al eterno problema de las bases de sombrilla antiestéticas con su servicio de carpintería a medida

La fabricación de bases de sombrilla a medida se ha convertido en una de las grandes estrellas del servicio de carpintería a medida de Skalar. / Skalar

¿Qué es lo que distingue una terraza normal de otra exquisita? Tenemos que insistir una vez más en la importancia de los detalles y, en este sentido, tenemos que agradecer a la tienda de mobiliario para exterior y jardín referente en Galicia Skalar que haya puesto por fin solución al eterno problema de los jardines: ¿por qué no hay bases para sombrilla estéticas?

“Nos dimos cuenta de que las bases para parasoles eran el patito feo del sector y decidimos ponerle remedio con propuestas a medida”, relatan desde Skalar, donde pueden dar buena cuenta de hasta qué punto existía esta demanda entre los clientes del sector y es que su fabricación de bases de sombrilla a medida se ha convertido en una de las grandes estrellas del servicio de carpintería a medida.

Buen ejemplo de ello da la Base Nova 8 Plus, realizada en pino rojo tratado para exterior procedente de talas certificadas y tornillería de acero inoxidable, pondrá el broche de oro a nuestro jardín con sus piedras de río blancas o grises (incluidas). Sus ruedas dobles con freno de alta capacidad de carga (90 kg/rueda) que facilitan su desplazamiento y su correcta colocación coronan la propuesta.

Set Komodo de Nardi

Pregúntale a cualquier entendido del diseño por una marca imprescindible en el sector del jardín en Europa y en su respuesta no faltarán las propuestas outdoor de Nardi

Los sets de la línea de sofás outdoor Komodo con perfectos para dotar de ese toque de color de calidad a nuestras terrezas con confort y buen gusto. / Nardi

Pregúntale a cualquier entendido del diseño por una marca imprescindible en el sector del jardín en Europa y en su respuesta no faltará Nardi, con algunas de las propuestas outdoor más apreciadas en Occidente tanto por la calidad de sus materiales como por la belleza de sus diseños, de inspiración italiana.

“No hay terraza un poco distinta o especial en Galicia que no tenga Nardi o en la que al menos haya sido una de las marcas contempladas”, explican desde Skalar, con los mejores muebles para exterior y jardín en Vigo y donde apuestan por esta marca como protagonista indiscutible de su exposición, a la que acuden clientes de todos los puntos de Galicia.

Más en concreto, desde Skalar, principal distribuidor de Nardi en la comunidad, apuntan al gran éxito del set Komodo para esta temporada. Compuesto por un sofá de dos plazas de fabricación italiana y cojines desenfundables, es perfecto para dotar de ese toque de color de calidad a nuestras terrezas. Para la estructura, podemos escoger entre los tonos blanco, antracita, tórtora y ágave; para los cojines, están disponibles en rosa quarzo y grigio (gris).

Mesa Rio de Nardi

La funcionalidad y modernidad de la mesa Rio elevarán las sobremesas de verano en tu casa a un nivel superior

Las sobremesas de verano pasarán al siguiente nivel con la espaciosa mesa Rio, de Nardi. / Nardi

Claro que si de lo que estamos hablando es de una terraza viguesa, no podemos olvidar ese espíritu disfrutón y familiar que caracteriza a los gallegos. Un rasgo de nuestro carácter que toma forma en las largas sobremesas que suceden a toda buena comida o cena con familia y amigos ahora que los días empiezan a alargarse.

Un ritual único que está pidiendo a gritos una mesa como el modelo Rio de Nardi (Medidas: 210/280 x100x 76 (alto) cm), cuyo carácter extensible y espacioso (entre ocho y diez plazas) y su diseño nos brindarán la combinación perfecta entre comodidad y estética para esas largas y apacibles tardes de verano.

Disponible en 3 colores: blanco, tórtora y antracita, la mesa Rio cuenta con un sistema patentado de alargamiento que permite desplazar la estructura manteniendo las patas siempre en el extremo de la mesa, y eliminando de esta manera la desagradable incomodidad de las dimensiones de los soportes.

Silla Bora de Nardi

El idioma contemporáneo llegará a tu jardín de mano de dos modelos de sillas y varios colores

Dos modelos de silla que hablan el idioma contemporáneo para redondear tu apuesta por la mesa Nardi. / Nardi

El complemento ideal para las mesas de Nardi es la silla Palma. De resina con fibra de vidrio, redondeará tu conjunto de terraza con un idioma contemporáneo y su asiento y respaldo diseñados con amplias duelas.

Tampoco podemos dejar de mencionar las sillas Bora, también respaldada por la calidad única de Nardi y una apuesta de estética evocadora con suaves acolchados que nos ofrece la opción de elegir entre varios colores. Entre ellos y para esta temporada, nosotros nos quedamos, sin duda alguna, con su espectacular verde oliva (ágave).

Encuentra con Skalar los mejores muebles para tu terraza y jardín

Skalar es la empresa de muebles de terraza y jardín referente en Galicia. Ofrecen las mejores soluciones para tus espacios al aire libre. Explora su catálogo y encuentra todo lo necesario para crear un entorno exterior cómodo, funcional y con estilo.