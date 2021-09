Vialia Vigo apuesta por el vínculo con la cultura, la música y el cine entre sus grandes señas de identidad. Todo ello poniendo especialmente el acento en la escena local, lo que podrá sentirse en sus instalaciones desde el minuto uno y es que se estrena con una completa agenda cultural para todo octubre.

“Queremos que nuestra zona Foodcourt, que cuenta con un gran escenario, sea un espacio dinámico y atractivo para la ciudad con una programación que arrancará los miércoles y tendrá contenido hasta el domingo. Nuestro objetivo es mantenerla durante todo el año”, explican desde la entidad y para muestra un botón: Conciertos, sesiones DJ, recitales de poesía, cine musicalizado, monólogos, sesiones vermú y mucho más componen una agenda en la que, ya para este mismo jueves, 30 de septiembre, están previstas las actuaciones de DJ Malaguita, a partir de las 18.00 horas, y Soul Jacket, a partir de las 20.30. Una propuesta que continuará hasta el domingo con Dj Bruno Baw, a las 18.30 horas de este viernes; la muestra de bailes Dance Vigo, a las 17.00 horas del sábado; y la sesión vermú a cargo de Tras Tres Trío, que tendrá lugar a partir de las 12.30 del domingo.

Ya la semana que viene, por su parte, los vigueses podrán disfrutar del monólogo Denny Horror, el miércoles 6 a las 20.00 horas; y las actuaciones de DJ Meteoro y la música en directo de Killer Barbies, el jueves 7 a las 18.00 y a las 20.30, respectivamente. Además, DJ Fon Kid actuará el viernes 8, a las 18.00 horas; y está prevista una nueva sesión de la muestra de Bailes Dance Vigo así como la música en directo de Tinta para el sábado por la tarde. Blue Monk actuará el domingo en sesión vermú.

Para la semana del 13 de octubre, llegan el recital de poesía Kerouac, el miércoles 13; las actuaciones de DJ Frida_Kalvo y la música en Directo de Zalomon Gras, el jueves 14; la actuación de DJ Charlie Sin, el viernes 15; y Grooving Folks, ya el domingo 17.

Certamen Internacional de Arte Digital

Música, cine y mucha cultura durante unos primeros meses de vida en los que Vialia contará también como carta de presentación con una exposición de arte digital en sus innovadoras pantallas digitales, para lo que acaba de lanzar un Certamen Internacional de Arte Digital.

Retransmisiones deportivas en directo

A todo esto hay que sumar la gran oferta de entretenimiento de la plaza pública, los cines, la bolera y en centro de gaming Onente así como la retransmisión en directo de los acontecimientos deportivos más importantes: “En la gran pantalla del escenario del foodcourt se retransmitirán los mejores partidos fútbol de cada jornada haciendo énfasis en los partidos del Celta, Barcelona y Madrid. También daremos cobertura a los eventos deportivos más importantes”.Vialia también realizará diferentes actividades en colaboración con sus operadores como actividades deportivas con Meu Fit o talleres infantiles con Mundo Animal.

Gran sorpresa para los peques de la casa

Vialia no solo no se olvida de los peques de la casa en su programación, si no que los sitúa entre sus grandes prioridades. Para ellos están previstas actuaciones de magia itinerante para los fines de semana y, además, según adelantan desde el Centro: “Habrá una gran sorpresa para el público infantil que pronto podremos desvelar, que va a ser un elemento muy importante en Vialia y que va a dar mucho contenido a Vialia Vigo”.