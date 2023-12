El spot de Pescanova se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los imprescindibles que los consumidores esperamos con ganas cada Navidad y lo cierto es que, si de imprescindibles va la cosa, podemos decir sin miedo a equivocarnos que este 2023 la compañía se ha superado a sí misma con el estreno de “Los clásicos de la Navidad” a ritmo de Tchaikovsky.

No es del todo Navidad hasta que no nos lo dice el langostino Rodolfo y ayer volvió a saltar a las pantallas para hacer de nuevo de las suyas y anunciarnos que “Vuelve la Navidad, vuelven los clásicos, vuelven los Rodolfos”. Un anuncio en el que la compañía se atreve a mostrar a todo tipo de perfiles replicando situaciones recurrentes de estas fiestas y entonando frases típicas a modo jingle, siguiendo los acordes de la famosa Obertura 1812 de Tchaikovsky.

Y es que todos sabemos que estos días no serían lo mismo sin esas escenas y chascarrillos, esos ‘clásicos’ a través de los que Pescanova nos invita a reírnos de nosotros mismos y de nuestros rituales: la dificultad para encontrar un taxi, los “problemas” de los más pequeños para pelar un langostino, las largas colas en los comercios, las tradiciones o la melancolía de los mayores en esta época del año…

El humor es marca de la casa en Pescanova, que ha comprendido que la risa es una de las emociones más poderosas a la hora de comunicar y que, además, nos hace mucha falta a todos, también en estas fechas. Somos muchos los consumidores que agradecemos que una marca se atreva a apostar por el tono divertido en Navidad, frente a la tendencia a la nostalgia entre las grandes apuestas publicitarias de los últimos años: ¿Para qué llorar si podemos emocionarnos a través de la risa?

Los mejores momentos de anuncios de Pescanova

Están los Reyes Magos, está Papá Noel y luego está el langostino Rodolfo, que ha pasado por las más complicadas pruebas para reivindicar su papel en nuestras casas como gran aliado de la Navidad.

Y es que Pescanova forma parte del selecto grupo de marcas cuyas campañas los consumidores españoles esperamos cada año por estas fechas. “Los clásicos de la Navidad” es la continuidad de un legado con el que Pescanova nos ha dejado grandes momentos. Como esa en la que consiguió lo imposible y dejó sin bigote al ex-seleccionador Vicente del Bosque o aquella otra en la que llegó ponérselo ni más ni menos que al calvo de la Lotería.

El presentador de televisión Jordi Hurtado tampoco ha dejado pasar la oportunidad de marcarse su propio cameo en los anuncios de Pescanova, sin olvidar los doblajes de grandes voces radiofónicas de nuestro país como los locutores deportivos Manolo Lama y Jaime Ugarte o el actor gallego Carlos Blanco. ¡Por atreverse se ha atrevido hasta con la animación!

2022: La Copa Mundial de la Navidad. Rodolfo, un clásico de nuestras mesas y de la Navidad

Aprovechamos que ya es Navidad y que siempre es un buen momento para reírse y recordar cuánto nos hemos divertido con los mejores momentos de los anuncios navideños de Pescanova. Una trayectoria en la que la compañía se ha atrevido con todo, incluso con la animación, formato que lanzó por primera vez en su historia durante la campaña pasada, cuando organizó un torneo único.

En “La Copa Mundial de la Navidad”, Rodolfo Langostino tuvo que compartir con Papá Noel, los Reyes Magos o Rudolph para alzarse con el título de gran campeón de la Navidad. El ganador de este épico combate entre los personajes navideños más representativos no fue nada fácil, pero el vencedor no podía ser otro que él, todo un indispensable en nuestras mesas cada año por estas fechas.

Un spot divertido con el que pudimos disfrutar en familia y doblado por los locutores deportivos Manolo Lama y Jaime Ugarte, encargados de poner voz a un anuncio protagonizado por el langostino más famoso del mundo.

2021: Mira que son feos, pero mira que están buenos

El spot “Mira que eres feo” con el que la marca nos sorprendió en 2021 no podía faltar en nuestro ranking. Un spot con el que la marca no dudaba en reírse de sí misma, bromeando sobre el aspecto de los langostinos, que están muy buenos, pero hay que reconocerlo: agraciados, agraciados no son…

En esta pieza, el icónico marinero Pescanova, vestido con su chubasquero amarillo, canta al piano una muy particular versión de la canción de Antonio Machín “Mira que eres linda” al langostino Rodolfo, doblado por el actor gallego Carlos Blanco, en la que destaca algo que todos hemos pensado alguna vez: “Mira que eres feo…, pero mira que estás bueno”.

2020: “Otro año más”, diferentes, pero juntos, con Mecano

Este es uno de nuestros favoritos y nos deja la piel de gallina cada vez que volvemos a él. No le falta de nada: emoción, música e incluso los cameos del presentador del programa Saber y Ganar, Jordi Hurtado, o el ex-seleccionador Vicente del Bosque.

“En Navidad pasan muchas cosas extraordinarias, pero pocas tan especiales como que millones de personas hagan exactamente lo mismo sin que haya ninguna tradición escrita que diga que hay que hacerlo”, nos recuerda el marinero de Pescanova, indiscutiblemente ligado a su ADN pesquero, al ritmo de todo clásico de la Navidad en España como es la canción ‘Otro año más” de Mecano.

Un anuncio que nos convierte a nosotros, los consumidores, y a aquellos a los que más queremos, en protagonistas indiscutibles de la Navidad para recordarnos lo que realmente importa y es que, parece claro: diferentes, pero juntos, estemos donde estemos y seamos como seamos, “si vamos a hacer algo a la vez, hagámoslo bien”.

2018 y 2019: La Navidad es mejor con bigote, con Vicente del Bosque y El calvo de la Lotería

Sin lugar a duda, 2018 puede considerarse un antes y un después en la apuesta de Pescanova por convertirse en todo un referente de las campañas de Navidad. Y que se lo pregunten, si no, al histórico seleccionador Vicente del Bosque, a quien la compañía fichó como protagonista del spot para reivindicar los bigotes, un elemento sin duda diferenciador de la calidad del gran Rodolfo Langostino.

Una imagen irrepetible que dejó a medio España sin habla cuando vio lo que creía imposible y es que Vicente del Bosque se dejaba llevar por los Rodolfos para afeitar su icónico bigote, con 50 años de historia. Un hecho que muchos esperaban ver tras el gol de Iniesta que llevó a España a ganar el Mundial en 2010, pero que finalmente no ocurrió entonces.

No lo consiguió la selección, pero sí Rodolfo Langostino en una campaña en la que el propio seleccionador comprobaba en primera persona la importancia del bigote (para él, pero también a la hora de reconocer la calidad de los langostinos): no le reconocían en su restaurante favorito y hasta su perro le ladraba sin cesar al verle llegar a casa en un anuncio que incluso impactó en su vida real.

“Muchas de estas escenas han sido vividas en paralelo mientras las grababa. Mi mujer, que fue la que hace 50 años me incitó a dejárselo, no supo qué decirme al verme sin bigote. No me reconocía”, llegó a comentar el emblemático personaje y es que “Sin bigote, Vicente no es Del Bosque”. Él, y los consumidores también, lo tuvieron claro en aquel momento: mejor con bigotes, había que “Elegir Bigotes”

Tras el éxito sin precedentes de la campaña, en 2019 Pescanova quiso dar un paso más allá y preguntó a los españoles por los personajes que querrían de vuelta esa Navidad. La conclusión de un estudio realizado a 2.000 personas fue clara y contundente: los españoles querían el regreso del “calvo”.

Así las cosas, la compañía volvió a superarse a sí misma, trayendo de vuelta, 14 años después, el calvo de la Lotería… Y además ¡con bigote!

Una elección que, por cierto, nos regaló un video con la dosis justa de emotividad que infunde el espíritu navideño y el toque de humor que caracteriza a Pescanova en muchas de sus campañas para reivindicar un año más los bigotes de nuestro más entrañable amigo: ¡Rodolfo!

Y es que, para clásico de la Navidad… los anuncios de Pescanova