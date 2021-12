A creación da Cidade da Xustiza nesta nova localización implica dúas obras distintas: a primeira, a adaptación do edificio do Hospital Xeral, de institución médica a legal; a segunda, o traslado de mobiliario, capacitación e persoal dende a anterior sede dos Xulgados na rúa Lalín. Todo isto supón un esforzo e traballo humano tanto para os obreiros como para o arquitecto.

Unha obra á altura dun edificio “xigante”

Alfonso Penela, encargado da rehabilitación do edificio para reconvertilo nestes envidiables xulgados, comenta que “foi laborioso porque o edificio tiña feridas de batalla, da súa xenial batalla, tras dedicarse ao mellor uso que podía ter: coidar á xente”.

Durante os aproximadamente tres anos de obras, os procesos de adaptación supuxeron “esforzos potentes, como levantar o edificio no aire para facelo crecer hacia abaixo e achegalo á rúa”, pero o paso de Hospital a Xulgado non conlevou maiores quebraderos de cabeza: “evidentemente, na transformación do edificio optimizáronse moitos aspectos, a inercia térmica, os ventanais, a altura das salas de vistas ou o número de ascensores, pero un edificio coma este ten uns cascos moi bos, unha estructura e un esqueleto que permiten aloxar calquera carga, calquer futuro”.

É precisamente a calidade do edificio orixinal a que permite que a Cidade da Xustiza sexa a xoia arquitectónica do Plan de Infraestruturas Xudiciais. “O edificio, ademáis, tiña esa dignidade, ese valor e elegancia que serviron para que a institución luza”.

Penela destaca a calidade estrutural do anterior Hospital Xeral, pero tamén a súa simpleza, de pranta de cruz latina, ao estilo das igrexas, que funciona perfectamente no espazo que o rodea. “Con esta nova ocupación, vai recuperar o seu papel na cidade, xa que durante moito tempo formou parte do skyline e era o seu protagonista fundamental. Coa Cidade da Xustiza está recuperando ese protagonismo, incluso máis aló da súa presenza visual”. Porque o valor do edificio non é só formal, no ámbito das infraestruturas, senón emocional.

"A xente estase reatopando con el. Moitos vigueses, especialmente dunha xeración concreta, tiveron algo que ver con este edificio. Cando chegamos para comezar a obra, as paredes tiñan un montón de notas escritas, de xente despedíndose de el: aquí nacín eu, aquí naceron os meus fillos, aquí morreu a miña nai...”.

Un compoñente sentimental que a Cidade da Xustiza pretende recuperar, ocupando un lugar na cidade tanto física como emocionalmente.

Unha emoción que Penela tamén percibe nas respotas ao seu traballo: “a sensación que teño cando me felicitan porque a obra está quedando ben é que a xente está agradecendo que traiamos de novo o seu edificio.“