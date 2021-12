Después de unas fiestas atípicas marcadas por la pandemia, vuelven las actividades clásicas de la Navidad en Vigo. Con las atracciones, la noria y las luces, regresa el mercadillo, y junto a él, las casetas de Ofeitoaman: “¡Estamos aquí!”

Con cambio de ubicación, la feria de artesanía más importante de Vigo se coloca al lado de las casetas del Mercadillo de la Alameda, y celebra su nueva edición con muy buenas sensaciones. “El año pasado la gente nos echó en falta para comprar regalos diferentes, y están respondiendo muy bien”, comenta Jose Manuel Sanín, desde AGA (Asociación Galega de Artesáns). La feria ha ampliado las fechas para adaptarse a la navidad viguesa, desde el 20 de noviembre hasta el 15 de enero, lo que supone una inversión mayor para los artesanos, pero que se está recuperando a buen ritmo.

Las perspectivas del puente de la Constitución son muy buenas, aunque Ofeitoaman no quiere depender del cliente de paso: “Nuestro público es muy fiel, conocedor del trabajo especial y cuidadoso de nuestros artesanos. Busca un producto especial y exclusivo”. Esa exclusividad y personalidad ha conseguido conservarse dentro de la Alameda, con Ofeitoaman manteniendo su identidad propia dentro de la navidad y destacando entre el resto de casetas, también visualmente: las de color azul son parte del Mercadillo, las de madera vista componen la feria de artesanía.

Optimismo y trabajo

Con mucho esfuerzo detrás por parte de la propia Asociación, Sanín agradece también la labor de las instituciones locales. “Queremos agradecer al Concello su apuesta por nosotros, la libertad que nos da y la mejora en la ubicación. El evento de la Navidad viguesa es joven, pero ha venido para quedarse y nos sentimos agradecidos por formar parte de ella”.

Apuesta por la navidad viguesa

“Me lo dicen hace tres años y no me lo creo”, la Asociación Galega de Artesáns se muestra optimista, no solo por las cifras objetivas, sino también por participar en el ideario colectivo de la Navidad en la ciudad olívica. “Es la ciudad más grande de Galicia, y era hora de que contase con eventos a su altura".

Con el cambio de fechas, la ampliación de público es evidente, pero incluso antes de la llegada de turismo exterior los propios vigueses están respondiendo de forma positiva. “Queremos decirle a la gente de Vigo que Ofeitoaman no es un evento a corto plazo, que vuelvan siempre, porque los productos son originales e irrepetibles”.

Si las Navidades han venido para quedarse, Vigo también se sitúa como uno de los objetivos vacacionales para verano, ampliando las posibilidades de los artesanos, ya que a pesar de haberse convertido en una pieza indispensable de la navidad, han conformado una base de clientes muy fiel que les espera a cualquier momento del año.

Volver a empezar

Para un gremio como el de la producción artesanal, un parón de ventas como el provocado por la pandemia supone un golpe más duro que para empresas grandes, así que “ya solo el poder volver supone un absoluto éxito”.

Compuesta por treinta participantes, cinco de ellos conforman exposiciones temporales, pues “para algunos es complicado económicamente abrir durante todas las fiestas”.

Su horario general será de 11 a 14h y de 17 a 22 h. Y los días 25 de diciembre, 1 e 6 de enero, permanecerá cerrada.