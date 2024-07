Control máximo sobre las autocaravanas: multas sin piedad a quienes acampen libremente en Arousa

Uno de los lugares idílicos en los que resulta muy sencillo encontrar una vivienda sobre ruedas es la isla de A Toxa, si bien la presencia de vigilancia privada limita la permanencia en el lugar. Cabe subrayar que este emblemático territorio insular es uno de los que figuran en la lista de los alquileres estivales con precios más elevados, de hasta 3.000 euros por semana de estancia en apartamentos de lujo; de ahí que también se convierta en el objetivo de muchos autocaravanistas procedentes no solo de España sino de Europa y otras partes del mundo. Cabe indicar que existen normas muy específicas de la Dirección General de Tráfico con las que se puede diferenciar correctamente cuando un vehículo de estas características está estacionado o acampado, una reglamentación que establece que este solo puede estar en contacto con el suelo a través de las ruedas, de modo que no podría utilizar las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio u ocupar más superficie de la que le corresponde al estar cerrado. Con todo, el pasado año se han observado comportamientos que incumplen esta normativa no solo en la isla de A Toxa, sino también en playas relevantes y de gran ocupación como la de As Pipas o San Vicente do Mar, pero también en los aparcamientos de vehículos como el dispuesto en el puerto pesquero de O Corgo o en el estacionamiento central del istmo de A Lanzada. Queda por tanto una inmensa tarea a los servicios de Tráfico y Policía Local durante este verano.