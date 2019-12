O Graneiro de Amelia: "Pensa no futuro, pensa nos teus"

Oito millóns de toneladas de plástico rematan nos océanos cada ano, ameazando a vida de milleiros de especies mariñas e a saúde do planeta, según cifras da Organización Mundial das Nacións Unidas (ONU). Un grave problema para o medio, cuxa solución pasa pola implicación de todos na redución do uso de este tipo de materiais. De isto están convencidos en O Graneiro de Amelia. A cadea de tendas especializada en alimentación e cosmética galega acaba de lanzar o seu segundo 'spot' publicitario para concienciar sobre o mal uso que a miúdo fai a nosa sociedade de este tipo de materiais. Unha mostra máis do compromiso co medio que a define dende os seus inicios. O Graneiro de Amelia, presente nas principais cidades de Galicia, vende todos os seus produtos a granel, sen plásticos e con bolsas de papel. Todo elo dende o arraigo a terra e a Galicia, orixe do que sempre ten presumido.

"Un compañeiro chegou co seu fillo de seis anos cunha bolsa de madalenas na que había tres tipos de envolturas distintas. Xusto nese momento, o resto estabamos oíndo na radio unha nova sobre o problema dos microplásticos nos mares", explican dende O Graneiro de Amelia cómo naceu o anuncio: "Empezamos a debater sobre o tema, pareceunos contraditorio e triste e de aí o vídeo, có slogan «A conciencia e túa e de todos: Pensa no futuro, pensa nos teus»."



O Graneiro de Amelia

A cadea de tendas O Graneiro de Amelia ofrece unha amplia variedade de alimentos de calidade — ecolóxicos, superalimentos, cereais, fariñas, legumes, arroces, frutos secos, especias, chocolates, pastas artesanais, cogomelos, algas, cafés...— nas principais cidades de Galicia. Un establecemento no que os produtos véndense a granel e o cliente pode elixir a cantidade exacta que quere comprar. O coidado do medio e o consumo responsable son así dúas das señas de identidade da empresa, que conta cunha atención cércana e profesional a todos os seus clientes. Conta tamén cunha tenda on-line, na que se poden topar todos os seus produtos e algún máis.

Hasta ocho millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año, amenazando la vida de miles de especies marinas y la salud del planeta, según cifras de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). Un grave problema para el medio, cuya solución pasa por la implicación de todos en la reducción de este tipo de materiales. De ello están convencidos en O Graneiro de Amelia. La cadena de tiendas especializada en alimentación y cosmética gallega acaba de lanzar su segundo anuncio publicitario para concienciar sobre el mal uso que a menudo hace nuestra sociedad de este tipo de materiales. Una muestra más del compromiso con el medio ambiente que le define desde sus inicios y es que O Graneiro de Amelia, presente en las principales ciudades de Galicia, vende todos sus productos a granel. Todo ello desde el arraigo a la tierra y a Galicia, origen del que siempre ha presumido.

"Un compañero llegó con su hijo de seis años con una bolsa de magdalenas en la que había hasta tres tipos de envoltorio distintos. Justo en ese momento, el resto estábamos escuchando en la radio una noticia sobre el problema de los microplásticos en los mares", explican desde O Graneiro de Amelia cómo nació este spot publicitario: "Empezamos a debatir sobre el tema, nos pareció contradictorio y triste y de ahí el video, con el slogan 'La conciencia es tuya y de todos: Piensa en el futuro, piensa en los tuyos'.



O Graneiro de Amelia

La cadena de tiendas O Graneiro de Amelia ofrece una amplia variedad de alimentos de calidad — ecológicos, saludables, superalimentos, cereales, harinas, legumbres, arroces, frutos secos, frutas deshidratadas, especias, chocolates, pastas artesanas, setas, algas, cafés...— en las principales ciudades de Galicia. Un establecimiento en el que los productos se venden a granel y en el que el cliente elige la cantidad exacta que quiere comprar. El cuidado del medio ambiente y el consumo responsable son así dos de las señas de identidad de la empresa, con una atención cercana y profesional a todos sus clientes.