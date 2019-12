Herramientas innovadoras para la prevención frente a sílice cristalina respirable

La exposición a las partículas de SCR (sílice cristalina respirable) es un riesgo controlable Existen diferentes medidas preventivas, como la inyección de agua y la extracción localizada, que permiten reducir las concentraciones de polvo en los lugares de trabajo y aumentar la seguridad de los trabajadores. Estas medidas están extensamente implementadas en las canteras y fábricas de elaboración de granito y su eficacia ha sido verificada a través de los controles reglamentarios. Este esfuerzo realizado en la lucha contra el polvo se ve reflejado en el descenso de casos de silicosis diagnosticados en nuestro sector, según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Silicosis. Puede afirmarse que las condiciones laborales de los trabajadores en canteras y fábricas frente al riesgo de polvo de sílice han mejorado notablemente en los últimos años.

La Fundación Centro Tecnológico del Granito de Galicia (FCTGG) como centro de investigación líder en su ámbito, y con unos objetivos claros de formación, difusión tecnológica, asesoramiento técnico a empresas y divulgación y sensibilización de la sociedad, ha venido implantando en los últimos años en colaboración con el sector empresarial y la administración, una serie de medidas que contribuyen a reducir y controlar el polvo de sílice cristalina. En esta línea de trabajo, y como muestra de su compromiso con las empresas y los trabajadores del sector del granito, ha querido dar un paso más y ha desarrollado una serie de herramientas on-line orientadas a mejorar la gestión de los aspectos clave en materia de prevención frente a la exposición a la SCR.



Medidas para trabajar con seguridad

Este recurso 2.0 va a servir principalmente para informar y promover la implantación de medidas preventivas que reduzcan al máximo los niveles de polvo en las empresas. Además, dispone de otras herramientas necesarias que completan los contenidos de esta herramienta especializada, como las Fichas de Datos de Seguridad -para la correcta información a clientes intermedios-, las estadísticas sectoriales en materia de exposición a SCR, la normativa actualizada en esta materia y un autodiagnáistico en materia preventiva. Se trata de recursos actuales y gratuitos para asesorar a las empresas de la piedra natural y promover una cultura preventiva que se traduzca en un ambiente laboral más seguro y con menos riesgos asociados. Una de las fortalezas que supone este innovador recurso es que cuenta con la implicación de las empresas adscritas al Clúster del Granito, decididas a evaluar sus riesgos actuales de exposición a la SCR y a continuar con los esfuerzo de la implantación de las medidas de seguridad que garantiza el riguroso cumplimiento de la normativa aplicable frente a este agente.



Una herramienta innovadora de alcance sectorial

Tanto para el CTG como para el Clúster, la mejora continua es un elemento fundamental y por ello han querido aunar esfuerzos en esta materia y centrar su interés en garantizar el riguroso cumplimiento de los objetivos exigidos por la autoridad laboral y minera, ante una normativa que se endurece de cara al 2020.

Como consecuencia de esa colaboración estratégica, el Clúster ha confiado la responsabilidad de la elaboración de herramientas innovadoras y especializadas al CTG en este ámbito; un ejemplo claro es el proyecto de herramientas on-line para la prevención frente a la exposición a la SCR. Para la realización de este proyecto, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar formado por especialistas de diversos ámbitos: técnicos de servicios de prevención ajenos, técnicos de prevención de empresas, desarrolladores informáticos y expertos del CTG. Este equipo realizó los trabajos de análisis de las necesidades preventivas en materia de SCR, identificación de prioridades en materia de SCR y de aspectos clave para la mejora de la práctica preventiva frente a la SCR en las empresas. Todo ello orientado a la creación de una herramienta 2.0. ágil, comprensible y actualizable.

Como resultado de este proyecto se consiguió una solución innovadora con un alcance potente en materia de prevención frente a la exposición de SCR. Se han realizado unas fichas de puestos de trabajo, que parten de un mapeo de puestos de trabajo sectorial desde la extracción a la elaboración, y unas fichas de buenas prácticas, que toman como referencia la guía NEPSI (The European Network on Silica), en las que detallan las mejores tecnologías y procesos eficaces para reducir la exposición de sílice cristalina en los lugares de trabajo de nuestro sector. La herramienta on-line también cuenta con fichas técnicas de datos de seguridad (FDS) para diferentes variedades de granito, con información detallada de las características y la composición de cada variedad granítica que permitirá a los técnicos y a los trabajadores conocer los riesgos derivados de la manipulación de dichos materiales.

La FCTGG no ha escatimado esfuerzos para conseguir que las secciones y contenidos que conforman la herramienta on-line sean las requeridas para mostrar claramente cuáles son las formas más efectivas de gestionar y actuar eficazmente ante los potenciales riesgos, y más concretamente ante los derivados de la sílice cristalina respirable (SCR). Así, las empresas podrán elaborar, con el apoyo de estos recursos, procedimientos eficaces y seguir mejores prácticas preventivas para garantizar que los trabajadores que participan en una actividad laboral expuesta a la SCR están debidamente protegidos.

La evaluación y la estadística, garantías de transparencia

Otra sección de la herramienta on-line es un apartado especialmente dirigido a técnicos y profesionales del sector en el que, bajo el epígrafe Estadística de exposición a sílice cristalina, se mostrarán gráficas y datos estadísticos sectoriales que informen sobre la tendencia de la exposición a SCR en los diferentes puestos de trabajo durante los últimos años.

Por último los empresarios del sector y los profesionales en materia preventiva disondrán de una sección de autodiagnóstico especializada. Esta sección permitirá a las empresas del granito y a sus profesionales evaluar la calidad de su gestión preventiva e identificar aquellos aspectos clave en que necesitan mejorar.

Con la presentación de este trabajo, exhaustivo y riguroso, parece claro que el sector del granito en Galicia está preparándose para afrontar con solvencia el reto planteado por la directiva 2004/37/CE de la Unión Europea. Esta Directiva establece los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados, o que puedan derivarse, de la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos en el trabajo.