El centro logístico de Amazon en O Porriño sigue generando trabajo en la provincia, al igual que la hostelería, sector que acelera su ritmo de contratación de personal. Compruébalo en la selección de ofertas de empleo en Pontevedra, donde también encontrarás oportunidades para ingenieros, administrativos, comerciales, mecánicos navales, operarios, teleoperadores, así como vacantes para diversos profesionales autónomos. ¿Buscas trabajo? Lo tenemos.

Por otro lado, si eres profesional o autónomo y estás buscando personal, regístrate en Iberempleos.es y publica tus ofertas de trabajo.

Administración y Finanzas

FASTER SELECCIONA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A para Redondela

Faster Empleo selecciona para importante industria del sector textil a un/a administrativo/a para departamento de licitaciones.

Sus funciones principales serán:

- Participación en la presentación y organización de licitaciones públicas.

- Organización y envío de pedidos.

- Atención al cliente.

- Gestión de incidencias.

- Otras tareas administrativas (facturación, compras, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar administrativo/a en Redondela.

FUNDACIÓN ADECCO SELECCIONA:

RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD PARA VIGO

Estamos buscando un/a Recepcionista con Discapacidad para zona de Vigo.

Funciones:

- Atención telefónica, recepción e información a visitar, cartería (gestión de sellos), apoyo al personal del centro y cuando sea requerido a la empresa, realizará servicio puntuales y justificados ante reuniones. Cualquier otro trabajo o tarea relacionada con el objeto del contrato (y de acuerdo a la categoría laboral del puesto)-

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista con discapacidad para Vigo.

Autónomos

PRONTOPRO SELECCIONA:

FOTÓGRAFO/A COMERCIAL para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fotógrafo comercial en Pontevedra.

NUTRICIONISTA para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Nutricionista en Pontevedra.

REPARADOR/A DE NEUMÁTICOS COCHES para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Reparador de neumáticos coches en Pontevedra.

TÉCNICO/A TV, AUDIO Y VÍDEO para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico TV, audio y vídeo en Pontevedra.

RESTAURADOR/A para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Restaurador en Pontevedra.

PSICÓLOGO/A para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Psicólogo en Pontevedra.

EMPRESA DE LAVADO DE ALFOMBRAS, COLCHONES Y SOFAS para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de lavado de alfombras, colchones y sofas en Pontevedra.

ORGANIZADOR/A DE EVENTOS CORPORATIVOS para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Organizador de eventos corporativos en Pontevedra.

EMPRESA DE ALQUILER DE LIMUSINAS para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Empresa de alquiler de limusinas en Pontevedra.

INSTRUCTOR DE ARTES MARCIALES para Pontevedra

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Instructor de artes marciales en Pontevedra.

Compras, ventas y telemarketing

GRUPO IMAN SELECCIONA:

TELEOPERADOR/A COMERCIAL - TARDES para Vigo

Desde la oficina de IMAN Temporing estamos seleccionando teleoperadores/as comerciales para realiza funciones de telemarketing y ventas en una importante empresa del sector energético a nivel nacional.

Funciones a realizar:

- Emisión de llamadas desde un contact center.

- Explicación de las ventajas y puntos fuertes de los productos y servicios de la compañía a la que representas.

- Captación de nuevos clientes: Tarifas de Luz y Gas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperador/a comercial - TARDES en Vigo.

PERSONAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS para Vigo

Desde la oficina de IMAN Temporing Vigo estamos seleccionando técnico de compras para realizar funciones de gestión en Navision

¿Cuáles serán tus funciones?

- Realizar prospección, búsqueda y negociación de/con proveedores.

- Evaluar precios de compra partiendo de coste interno y competencia.

- Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra, suministro, calidad, condiciones y acuerdos por proveedor

- Controlar el stock de la organización. Marcar y conseguir nivel de stock óptimo para el desarrollo del negocio.

- Realizar planificación y compra de productos según necesidades de producción

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal departamento de compras en Vigo.

ADECCO SELECIONA:

RESPONSABLE COMERCIAL AUTOMATIZACIÓN NAVAL GALICIA INTERNACIONAL para Vigo

Buscamos una persona que quiera embarcarse en un proyecto ambicioso y de futuro. Comercializarás soluciones de automatización para el sector naval y tratarás con clientes del sector público y privado. Recibirás formación continua por parte de la empresa para poder vender los productos y además tendrás un equipo técnico detrás que te dará el apoyo profesional que necesites en todo momento. Trabajarás con la última tecnología y ofrecerás soluciones de ingeniería a todos los niveles. Para ello viajarás de forma frecuente tanto a nivel nacional como internacional. Participarás en el crecimiento de la compañía y contarás con un atractivo paquete retributivo compuesto por salario fijo, variable, vehículo, dietas y otros.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable Comercial Automatización Naval Galicia Internacional en Vigo.

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

GERMAN OR TURKISH INBOUND SALES REPRESENTATIVE para Vigo

-Serve as a trusted consultant with customers to get the most out of a wide range of domain registrar and web hosting products on the use of a delicate range of products and services.

-Reach assigned sales target.

-Consistently deliver against assigned sales quota, while prioritizing and delivering outstanding customer experience.

-Provide strategic recommendations to customers in order to achieve their business' goals, including the upselling of additional products and platform features.

-Master knowledge on one or several core products.

-Coach colleagues on areas of expertise and take escalation calls from those subjects

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de German or Turkish Inbound Sales Representative en Vigo.

GRUPO ARESTORA SELECCIONA:

TÉCNICO/A COMERCIAL EN GALICIA para Vigo

Grupo Arestora precisa incorporar, un/a técnico/a comercial en Galicia, para empresa del sector de la construcción y del bricolaje.

Principales funciones a desarrollar:

- Fidelización y captación de clientes.

- Apertura de nuevos mercados.

- Visitar a los clientes, asesorándolos técnicamente en los productos ofertados.

- Realizar ofertas y su seguimiento.

- Reportar sobre las visitas de los clientes y ventas.

- Responsabilizarse de la correcta atención a los clientes, de la respuesta a sus consultas y servicio de sus pedidos para su fidelización.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a Comercial en Galicia en Vigo.

Ingeniería

PAGE PERSONNEL SELECCIONA:

INGENIERO/A JUNIOR DE MEJORA CONTINUA (GALICIA) para Pontevedra

Multinacional líder con presencia en Galicia quiere incorporar Ingenieros/as que les apasione la mejora continua para formar parte de su equipo y desarrollarse internamente.

Su función principal será la gestión de proyectos de mejora continua y productividad:

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a junior de Mejora continua (Galicia) en Pontevedra.

Otras profesiones y oficios

GRUPO IMAN SELECCIONA:

OPERARIO/A SIERRA PARA FÁBRICA DE CONGELADOS para Porriño (O)

Iman Temporing Vigo selecciona operarios/as de sierra vertical para importante empresa del sector alimentación ubicada en los alrededores de la ciudad de Pontevedra.

El puesto consiste en la preparación y corte de productos congelados utilizando sierras verticales en la línea de producción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Sierra para Fábrica de Congelados en Porriño (O).

FUNDACIÓN ADECCO SELECCIONA:

OPERARIO/A AUTOMOCIÓN CON DISCAPACIDAD EN O PORRIÑO (PONTEVEDRA)

Buscamos tres operarios/as con discapacidad para una empresa del sector de automoción ubicada en O Porriño.

Las funciones a desempeñar serían:

- Fabricación de piezas en prensas (alimentar prensas, lijar, recuperación).

- Forrado de piezas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a Automoción con discapacidad en O Porriño (Pontevedra).

ADECCO SELECCIONA:

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGO

Adecco Outsourcing es una empresa comprometida con la igualdad perteneciente a The Adecco Group y especializada en la externalización de servicios cuyo valor añadido son los Recursos Humanos, y quiere incorporarte para realizar tareas de Acompañamiento de transporte escolar en la zona de Vigo y alrededores.

Si tienes experiencia en trato con niños, posees certificado de antecedentes penales negativo de carácter sexual ( Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado), disponibilidad para trabajar a jornada parcial para sustituciones y residencia en Vigo o alrededores, ¡Esta es tu oferta, no lo dudes e inscríbete!

Te encargarás de supervisar al alumnado usuario del transporte escolar, mantener el buen ambiente y orden dentro del autobús, ayudarlos a subir y a bajar del vehículo y velar por su seguridad.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Acompañante de transporte escolar Vigo.

GRUPO ARESTORA SELECCIONA:

MECÁNICO/A DE PARQUE (BAADER) para Vigo

Grupo Arestora selecciona para compañía pesquera española dedicada a la pesca, un/a mecánico/a de Baader para arrastrero congelador que opera en caladero de Namibia.

Misión: Manejo, reparación y mantenimiento de BAADER 182 y 181.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de Parque (Baader) en Vigo.

JEFE/A DE MÁQUINAS (ARRASTRERO CONGELADOR URUGUAY) para Vigo

Grupo Arestora selecciona para multinacional española dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar, jefe/a de máquinas para su flota de arrastreros congeladores que operan por Uruguay.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Jefe/a de Máquinas (Arrastrero Congelador Uruguay) en Vigo.

FASTER SELECCIONA:

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO para O Porriño

Faster Empleo selecciona para importante empresa distribuidora a un/a Técnico de Mantenimiento de maquinaria con al menos dos años de experiencia.

Sus principales funciones serán las de reparación de maquinaria tanto a nivel eléctrico como mecánico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico de mantenimiento en O Porriño.

OPERADOR/A DE PRODUCCIÓN para Pontevedra

Faster Empleo selecciona operadores/as de producción para importante industria del sector químico situada en Pontevedra.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operador/a de producción en Pontevedra.

Recursos Humanos

ADECCO SELECCIONA:

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA O PORRIÑO, PUESTO ESTABLE

¿Te gustaría trabajar en el centro de trabajo Amazon de O Porriño? ¿Quieres adquirir experiencia en la principal empresa de E-COMMERCE en España permitiéndote ser más polivalente?. Trabajarás en un ambiente muy dinámico donde lo que impera es el trabajo en equipo. Contrato inicial a través de Adecco con posibilidad real de Puesto Estable.

Horario: de lunes a viernes de 7:30 a 16:30h y fines de semana alternos

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico/a de Administración de Personal para O Porriño, Puesto estable.

Turismo y restauración

GRUPO ARESTORA SELECCIONA:

CAMARERO/A DE PISO (POIO)

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a camarero/a de piso para formar parte de un hotel, ubicado en Poio, Pontevedra.

Principales funciones:

- Limpieza e higienización y desinfección de las habitaciones.

- Limpieza de las zonas comunes (alfombras, cristales, terrazas, etc.).

- Velar por el correcto mantenimiento de las instalaciones.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarero/a de piso (Poio).

AYUDANTE DE COCINA (POIO)

Grupo Arestora, consultora de RRHH y rendimiento empresarial, precisa incorporar a un/a ayudante de cocina para formar parte de un hotel, ubicado en Poio, Pontevedra.

Funciones:

- Manipulación de alimentos y elaboración de platos bajo las indicaciones de la cocinera.

- Colaboración en la limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

- Sustitución de la cocinera en momentos puntuales y descansos.

- Colaboración y realización de las tareas de cocina solicitadas por el/la responsable.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ayudante de Cocina (Poio).