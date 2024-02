Elecciones en Galicia 2024: guía completa para no perder detalle de la jornada electoral

Las elecciones autonómicas de Galicia del próximo 18 de febrero llegan con un buen número de frentes abiertos. Los indicadores económicos, las cuestiones sociales, los precios, el empleo, el desarrollo de servicios o el medio ambiente son solo algunos de los puntos claves de los programas electorales de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Xunta de Galicia. Aquí una guía completa para no perder detalle de la jornada electoral en la que se decidirá el gobierno autonómico para los próximos 4 años.

La información sobre el punto de voto aparece en la tarjeta censal que se envía al domicilio postal de cada elector. Acudir a una mesa electoral que no es la indicada en la tarjeta censal trae consigo la imposibilidad de votar. Además, es imprescindible portar el DNI, el pasaporte o el carné de conducir, siempre con fotografía en esos documentos. Si el DNI está caducado no ocurre nada, siempre que sea original y no una fotocopia.

En directo

PI STUDIO Rueda: “Galicia mandó un mensaje a España, no aceptamos chantajes” El presidente del PPdeG y también próximo presidente de la Xunta tuvo que abrirse paso entre los cargos y simpatizantes de su partido para llegar al atril desde el que lanzó su primera intervención como triunfador de la noche electoral. Fue titular del Gobierno gallego durante los dos últimos años, pero le faltaba el acero con el que forjar el hormigón y reforzar su liderazgo al frente de los conservadores gallegos, porque solo las elecciones apuntalan el mando. Tras los agradecimientos de rigor, Rueda quiso dejar claras dos cosas, que gobernará para todos los gallegos, incluidos los que no votaron al PP, y que su victoria es un “mensaje a España”, de que no se aceptan chantajes ni privilegios, en referencia a las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán. “Es la decisión correcta para Galicia y para España”, enfatizó Rueda, acompañado por su familia y rodeado de centenares de simpatizantes. Puedes leer toda la pieza aquí.

Isabel Faraldo tras saberse los resultados de las elecciones. / Europa Press Faraldo (Podemos) lamenta que "no fue suficiente" con concentrar voto progresista en el BNG: "Es el gran fracaso" La candidata de Podemos a la Xunta, Isabel Faraldo, ha lamentado que "no fue suficiente" el "esfuerzo que hizo el electorado progresista para concentrar el voto en el BNG", primera fuerza de la izquierda en estas elecciones autonómicas. "Este, realmente y tristemente, es el gran fracaso", ha agregado la candidata de la formación 'morada', que en el conjunto de Galicia no ha alcanzado los 4.000 votos, con un 0,26%. "Nosotros, como Podemos, sabíamos que nos enfrentábamos a un escenario muy difícil. Que nos enfrentábamos, además, a un PP en una situación muy fuerte para ellos y muy débil para nosotros", ha reconocido Faraldo. En este contexto, la política coruñesa ha analizado que, para que se produzca un cambio en la Xunta, que no hubo", se necesita "un Podemos fuerte". "Lo tenemos muy claro: sin un Podemos fuerte no hay cambio", ha resumido. Isabel Faraldo ha comparecido poco después de las 22.00 de la noche y ha dicho que se deben "construir espacios más amplios", más allá del propio partido, a pesar de que en estos comicios se presentaron solo en coalición con Equo, por separado con respecto a Sumar. Además, visiblemente entristecida pero emocionada, Faraldo ha agradecido el trabajo de una militancia "muy comprometida", de la que se ha sentido "especialmente orgullosa". Pese al resultado, ha dicho que el partido se pondrá "desde hoy mismo a trabajar" en "construir organización" y en "analizar los errores". Pero, "sobre todo", trabajarán por la "población más vulnerable" que el PP, de nuevo con una mayoría absoluta, dejará "en el aire" por una sanidad y una educación públicas "vapuleadas" y una política "caciquil, oportunista y clientelar".

EFE Noche electoral en Democracia Ourensana, con Jácome y Armando Ojea. / Alejandro Camba (EFE) Jácome, de DO, satisfecho pese a no ser llave: "Van a cambiar las cosas" El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, se ha mostrado satisfecho con el escrutinio tras asegurar que si bien no han podido subir todo lo que querían para ser llave en la Xunta de Galicia, su formación "ya está dentro -del Parlamento- y van a cambiar las cosas". En una primera valoración provisional desde un céntrico hotel ourensano, Jácome ha explicado que, de confirmarse el resultado, el escaño de DO es algo "tremendamente significativo" porque "a partir de aquí van a cambiar las cosas". "Este diputado es tremendamente significativo porque a partir de aquí van a cambiar las cosas, no tan rápido como creíamos, pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo", ha proclamado Jácome, acompañado en todo momento del núcleo duro del partido, el candidato Armando Ojea y el resto de la formación. Armando Ojea, que será diputado, porta una llave gigante tras conocer los resultados de DO. / Rosa Veiga (Europa Press) En un repaso por los resultados del partido, ha recordado que cuando empezaron en 2001 pensaban cambiar las cosas, algo que no se pudo hacer hasta 2019, con la entrada de DO en la alcaldía. "Y ahora en la Xunta no entramos siendo llave para cambiar las cosas pero sí para conseguirlo dentro de muy poco tiempo", ha insistido. El candidato, Armando Ojea, ha citado un proverbio chino "que dice que un primer paso es la mitad del camino y efectivamente esta entrada en el Parlamento de Galicia es un primer paso". Para el candidato Ojea, el escaño supone "un salto cualitativo" ya que evidencia que han ido progresando después de no haber concurrido en los anteriores comicios, porque "por primera vez tenemos representación en una nueva institución". Las caras en la sede son de alegría, desde que pasadas las 21:00 horas se dio a conocer el escaño que han celebrado con brindis y pinchos.

Cabalar (EFE) / PI STUDIO Pontón reconoce un resultado "insuficiente" porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo" La líder del Bloque, Ana Pontón, ha reconocido este domingo tras el recuento de los votos que el BNG ha obtenido un resultado "insuficiente", porque el objetivo era "abrir un tiempo nuevo" en Galicia. Acompañada de la ejecutiva nacional y los candidatos en las listas de las cuatro provincias, Pontón ha advertido sin embargo que el BNG también ha obtenido un resultado "extraordinario", el mejor de la historia del BNG en escaños, votos y porcentaje y que su formación "no tiene techo". "Galicia ya cambió, esta campaña lo cambió todo y nunca nada volverá a ser igual", ha expresado. Tras el escrutinio, el PP ha logrado retener la mayoría absoluta en Galicia con 40 diputados de 75 (dos menos que en 2020); mientras que el BNG ha obtenido 25 actas (seis más), y el PSdeG ha conseguido nueve (cinco menos). Además, Democracia Ourensana ha logrado entrar en el Parlamento con 1 escaño.

E. P. Besteiro, tras conocer el resultado final de la cita electoral. / E. P. Besteiro, que será diputado en el Parlamento gallego, reconoce que no obtuvo el resultado que esperaba El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha reconocido que los resultados cosechados este domingo no son los que esperaba y ha confirmado que tomará posesión como diputado en el Parlamento de Galicia, de forma que dejará su escaño en el Congreso. El político lucense, que ha explicado que ya ha llamado al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, para trasladarle su felicitación, ha dicho que el PSOE es un partido demócrata que "acepta sin reservas" el mandato de las urnas. "Pero sí, no obtuvimos los resultados que esperábamos, he de decirlo así, sin paliativos", ha manifestado. Besteiro ha comparecido ante los medios minutos después de las 22,30 horas acompañado por miembros de su candidatura y dirigentes del partido como el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; el responsable de Organización, José Manuel Lage; y alcaldes como la regidora de A Coruña, Inés Rey. En concreto, con el 98,17% de los votos escrutados, el PSdeG ha logrado 9 escaños, cinco menos que en las elecciones de 2020, al obtener un 14,08% de los apoyos, frente al 19,38% de hace cuatro años. En su intervención y tras asegurar que los socialistas aceptan "sin reservas el mandato de las urnas", ha explicado que su principal cometido ha sido hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio. "Y no lo hemos conseguido", ha afirmado para señalar que la ciudadanía ha decidido situarlos en la oposición. Incide en la necesidad de "consolidar un proyecto" En su comparecencia ante los medios tras conocerse los resultados electorales, Besteiro ha sostenido que el PSdeG necesita "consolidar un proyecto que sea reconocido entre la ciudadanía y que sea una verdadera alternativa real y segura". "Un proyecto que nace dentro de cada ciudad, dentro de cada pueblo, dentro de cada calle para dar respuesta a todos lo que quieren que Galicia ocupe su lugar, ni más ni menos, pero que vaya a más", ha señalado. Por ello, y tras reivindicar la política "útil y sin trincheras", ha apelado a mantener viva la "fuerza de la ilusión" mostrada durante la campaña toda vez que "ningún cambio es fácil". Además, ha dicho a sus votantes que no les va a "defraudar" y que desde la oposición trabajará por aquello que sea "mejor para los gallegos". "Hoy comenzamos una nueva etapa en la que refirmamos nuestro compromiso con la mayoría social de este país y nuestro compromiso con Galicia", ha apuntado. Futuro del partido Preguntado por el futuro del partido tras estos resultados, Besteiro ha rechazado pronunciarse sobre lo que va a pasar "los próximos cuatro años" pero sí ha dicho que trabajará desde el Parlamento de Galicia, "Lo que nos toca hacer ahora, comprometernos desde la oposición con un trabajo mucho más profundo", ha afirmado para incidir en la necesidad de lograr "más empleos, más derechos y más oportunidades" para la Galicia interior. "Esa va a ser nuestra línea", ha indicado. Agradecimiento Besteiro ha iniciado su intervención lanzando un mensaje de agradecimiento a los ciudadanos que depositaron su confianza en él, así como a los militantes y simpatizantes que contribuyeron a que la jornada electoral se desarrollase con una "extraordinaria normalidad democrática". Además, ha extendido el agradecimiento al jefe de filas de la formación, Valentín González Formoso, así como a toda la organización por su trabajo durante la campaña electoral.

¿Cómo votar por correo?

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 8 de febrero (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Galicia. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse, por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Pueden solicitar su voto a través de la web de Correos sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

También se puede pedir el voto por correo en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad -acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

¿Y para votar desde el extranjero?

Para este caso existen dos supuestos. Por un lado, los residentes temporales en el extranjero, es decir, si estás viviendo fuera de España durante una temporada, y sigues contando en el censo de Galicia. En este caso los pasos a seguir serán:

Estar inscritos en el Registro de Matrícula del Consulado como no residente. De no estarlo, se podrá hacer en el mismo momento en el que recoja la solicitud para el voto o cuando vaya a entregarla.

Recoger el impreso de solicitud del voto por correo, en los Consulados y Embajadas, o descargarlo en la web oficial de las elecciones en Galicia. Debe entregarse antes del 20 de enero en las oficinas consulares indicando la dirección en la que se desea recibir la documentación.

en las oficinas consulares indicando la dirección en la que se desea recibir la documentación. El consulado remitirá la solicitud de voto por correo desde el extranjero a la Oficina del Censo Electoral. Entre el 23 y el 29 de enero enviarán el resto de la documentación por correo certificado. Recibirá una hoja explicativa, el certificado de inscripción en el censo, las papeletas y el sobre de votación, el sobre dirigido a la mesa electoral y un impreso para la devolución de los gastos de envío del voto por correo.

El plazo para remitir el voto por correo desde el extranjero será hasta el 14 de febrero.

En caso de residencia permanente fuera de Galicia:

Podrán votar desde lo extranjero los electores que estén inscritos a día 1 de octubre de 2023 en el Censo de residentes ausentes que vivan en el extranjero de forma permanente (CERA).

Para el voto CERA, no es necesario presentar la solicitud como paso previo para poder votar.

Las delegaciones provinciales serán las encargadas de enviar la documentación electoral a la dirección de los electores.

En la sede electrónica del INE o a través de las embajadas y consulados se puede comprobar si figura en este censo. En caso de que no aparezca en las listas, pueden formular una reclamación a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que le corresponda, de forma presencial a través de su Oficina Consular.

Entre el 13 y el 19 de enero estos electores recibirán la documentación para votar con el sobre en el que figure la dirección de la Junta Electoral competente, el sobre donde aparezca la dirección de la Oficina Consular en la que estén inscritos, el sobre de votación. dos certificados idénticos de estar inscrito en el CERA y una hoja informativa.

Entre el 24 y el 28 de enero, realizarán un segundo envío con las papeletas, que también se pueden descargar

realizarán un segundo envío con las papeletas, que El voto de podrá emitir por correo. Se enviará certificado al consulado el sobre dirigido a la Junta Electoral hasta el 13 de febrero. También podrá depositar su voto en una de las urnas en las oficinas registradas del 10 al 15 de febrero incluidos.

Urna para depositar el voto en un colegio electoral de Galicia. / FDV

¿Hasta qué hora se puede votar en los colegios electorales de Galicia?

La mesa electoral se forma a las 8 de la mañana, hora en la que deben estar presentes sus miembros (presidente, vocales y suplentes). No obstante, no es hasta una hora después cuando comienza la jornada de votación, que se extiende hasta las 20 horas. Si no ocurre ningún inconveniente, en ese momento el presidente de la mesa anuncia en voz alta que concluye el horario de votaciones.

Si el presidente no ha acudido, le sustituye su primer suplente. En caso de fallar también éste, le sustituye el segundo suplente, y si éste tampoco ha acudido, toma posesión como presidente el primer vocal, o el segundo vocal, por este orden. De igual modo, los vocales que no han acudido o que toman posesión como presidente, son sustituidos por sus suplentes. No puede constituirse la mesa sin la presencia de un presidente o presidenta y dos vocales.

¿Qué material electoral es necesario?

En cada mesa electoral debe haber una urna para cada una de las elecciones que se celebran, en esta ocasión solo para las autonímicas. Asimismo, también debe haber una cabina de votación, con una cortina para proteger el secreto del voto, así como un número suficiente de sobres y papeletas de todas y cada una de las candidaturas que se presentan a cada elección. Cada mesa electoral debe disponer de dos ejemplares certificados de la lista del censo electoral correspondiente a la mesa. De los dos ejemplares, uno se debe exponer en la entrada del local para que lo puedan consultar los votantes y el otro debe quedar a disposición de la mesa para que sus miembros puedan comprobar la inscripción de cada votante en el censo.

¿Cuándo comienzan a saberse los resultados?

Una vez concluidas las votaciones, comienza el proceso de escrutinio en cada una de las mesas electorales. Para ello, el presidente extrae los sobres de las votaciones, al tiempo que lee en voz alta la lista elegida y enseña la papeleta a los vocales, interventores y apoderados. Mientras tanto, en los exteriores empiezan los sondeos a pie de urna, los primeros datos iniciales que pueden marcar tendencia de la evolución del escrutinio.