“Es absurdo que se rechacen inversiones que la Xunta quiere hacer en la ciudad”

La viguesa Patricia García es la apuesta del Partido Popular para encabezar, tras Alfonso Rueda, la lista por la provincia de Pontevedra el próximo 28 de febrero. Es la primera vez que va en una candidatura en unas elecciones autonómicas y tiene plena confianza en Marta Fernández-Tapias como presidenta del PP vigués.

–¿Qué pensó cuando le propusieron ser número dos de la candidatura del PP por Pontevedra?

–No tuve tiempo para pensarlo ni para dudar. Es un proyecto en el que creo. Siempre he defendido que los empresarios tenemos que dar un paso adelante, en la política tienen que estar representados todos los estamentos de la sociedad. Mi respuesta fue muy emocional y le dije un sí rotundo al presidente Rueda. Es un proyecto de gestión y los empresarios gestionamos compañías, negocios, en busca de buenos resultados y generar empleo y bienestar. Y eso es lo que ha hecho Rueda en los últimos años con su equipo de gobierno. Son el ejemplo de la gestión que necesita un territorio.

–Usted ha tenido éxito en el ámbito empresarial. ¿Por qué ahora ha decidido dar el salto a la política?

–Yo siempre he estado muy vinculada al mundo asociativo, y siempre con inquietud política. Y me coincidió en el momento perfecto. Yo salía de la presidencia del Círculo de Empresarios en 2021 y en Vigo se celebraban las elecciones primarias en el PP local. Me llamó gente cercana, de confianza, y me propusieron entrar en la ejecutiva con Marta Fernández-Tapias. Le agradezco que me haya sumado a su equipo. Me he sentido muy cómoda, fui bien acogida.

–Hablando de Marta, ¿cree que su liderazgo es el mejor para el PP de Vigo?

–Estoy totalmente segura de que sí. Es una persona que desde que llegó intentó aunar al PP, lo dijo públicamente. Aquí lo único que tiene que perdurar es el partido, las personas pasamos. Se trata de sumar. Claro que hay discrepancias, como en todos los sitios. Pero tienes que trabajar en lo que suma, y es lo que hace Marta. Solo busca unir y seguir defendiendo lo que representa este partido.

–¿La ve presentándose a las próximas municipales dentro de tres años?

–Es una decisión de ella. Marta va a estar donde la llame el partido. Cuando se le pidió estar aquí, estuvo. Intentó rodearse de un buen equipo, confiable, y que remásemos en la misma dirección, siempre ella como capitana de este barco. Y siempre la vamos a respaldar.

–¿Confían en que pueden pelear la alcaldía en 2027?

–Sin duda. El trabajo se va demostrando. Nosotros no somos de propaganda, somos de trabajar. Las realidades están ahí, a pesar de que se ha dicho que la Xunta no ha invertido, que no se han hecho grandes desembolsos… Y todo lo contrario. Solo hay que ver las grandes infraestructuras que tenemos ya hechas: el Cunqueiro, la Ciudad de la Justicia, la Depuradora del Lagares… Ya solo en esas obras finiquitadas estamos hablando de más de 500 millones de euros.

–Usted está en la ejecutiva del PP de Vigo. ¿Cree que ahora mismo el partido está unido?

–Sin duda. Es un trabajo del día a día. Al final la confianza se va generando. Marta lleva dos años como presidenta del partido y vemos cómo vamos sumando, haciendo más equipo… Me quedé impresionada, el equipo que hay en el PP de Vigo es buenísimo. Marta siempre ha dicho que estará encantada de recibir al que quiera sumarse al proyecto. Estamos notando que la gente está con el partido. Se ha pasado una época mala, hay que subsanar lo que se ha hecho mal y seguir. Estamos en un momento dulce y el PP vuelve a coger fuerza.

–Si el Partido Popular gana las elecciones autonómicas y sigue gobernando en Galicia, ¿cuál es el plan para Vigo los próximos cuatro años?

–Seguir invirtiendo. Desde la Xunta lo que se pretende es colaborar con Vigo. Hay 172 millones asignados. En Vigo queda mucho por hacer, es una ciudad industrial, económica… Tenemos que volver a ver a Vigo posicionada entre las siete ciudades económicas más importantes de Europa.

–Como número dos, entrará seguro como diputada en el Parlamento de Galicia. Si el PP gana y puede gobernar, ¿le gustaría ser conselleira?

–No lo he decidido. Ahora estoy centrada en trabajar para el partido, estaré donde me llamen. Es el momento de estar centrados en las elecciones. Estaremos al servicio de lo que el presidente Rueda y el partido prioricen. Yo estoy aquí para sumar y aprender mucho, pero también para aportar como empresaria.

–¿Es reconducible la relación entre la Xunta y el Concello?

–Si se quiere, se puede. Me parece absurda esta confrontación. ¿Cómo se puede rechazar la apuesta de la Xunta de invertir en Vigo? Hay que tender la mano y pensar en el bienestar de los ciudadanos, que es el reto que tiene cualquier gobernante.

–Hablando de relaciones institucionales, ha habido un acercamiento entre el Concello y el Celta desde la llegada de Marián Mouriño a la presidencia. ¿Cómo valora esto el PP?

–Todos tenemos que apoyar a esta institución. El Celta lo sentimos todos, es más emoción que razón. Debemos protegerlo. Nosotros como partido siempre hemos estado ahí, y ahora que la Diputación ha cambiado de color sigue apoyando al Celta.

–Usted viene avalada por su gestión a nivel empresarial. ¿Qué cree que le falta a Vigo en el ámbito económico?

–Suelo industrial. Ya no recuerdo cuál ha sido la última empresa que se ha asentado en Vigo de ámbito internacional. Vigo necesita cuidar a Stellantis, lo digo yo y el director de fábrica, necesitamos la alta tensión cuanto antes para garantizar la viabilidad de la factoría en la ciudad. Yo creo en la industria, y sin la industria, no hay empleo.