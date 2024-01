El BNG considera que las declaraciones de Román Rodríguez sobre la visita de su candidata a presidir la Xunta, Ana Pontón, son “impropias” de un conselleiro de Educación y Cultura. “Ni rastro de una ni de la otra”, proclama Ariadna Fernández, concejala lalinense e integrante de la candidatura nacionalista. “Solo denota el nerviosismo del PP al quedar en evidencia la inutilidad de sus trece diputados en Madrid frente a uno solo del BNG”.

“Parece que le causó mucho escozor al PP la visita de la futura presidenta de la Xunta a Lalín, a juzgar por las declaraciones totalmente fuera de tono de Román Rodríguez –dice Fernández–. Por mucho que le pique, quien miente, quien no se entera de que va esto es el PP, no el BNG”. En este sentido, le aclara al conselleiro y candidato popular que las rebajas del peaje de la AP-53 “serán efectivas cuando se aprueben los presupuestos del Estado, previsiblemente en el primer trimestre de este año”, al tiempo que le reprocha “su ignorancia” en la materia.

La octava en la lista del Bloque por Pontevedra muestra su sorpresa y la de los suyos al ver a Rodríguez acusándoles de reírse de la gente y de mentir. “Tiene que dolerles mucho que el BNG, con un solo diputado en Madrid, haya conseguido esta importante mejora para nuestra comarca”, cuando el PP tiene en la capital “trece diputados de brazos cruzados en el Congreso”. “Pero no es solo eso”, añade Fernández, que recuerda que el Partido Popular gobernó en Madrid con un presidente gallego “que le dio la espalda durante años a su tierra, teniendo aquí un aliado de gobierno como fue el señor Feijóo”. Por eso, se pregunta “si no es burlarse de los gallegos y de nuestra comarca tener la oportunidad de hacer todo y no mover una paja por los vecinos”. “Alégrense, señores y señoras del PP, la autopista será asequible para los usuarios”, concluye la candidata.