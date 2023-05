Dolores Silva fue la número cuatro de la lista del Partido Popular en las pasadas elecciones y ahora se ha convertido en la candidata a la Alcaldía. Esta profesora con más de treinta años de ejercicio y directora del colegio Parga Pondal de Santa Cruz desde hace seis años

En estos últimos cuatro años ha sido concejal, tiene experiencia en política municipal.

Sí, estuve en la candidatura con José [Bonome] y vivimos varias campañas electorales en medio. La campaña son quince días duros de trabajo y yo no me pido esos días aunque tengo derecho. Ya no lo hice en la anterior campaña, dedico las tardes. Y es una parte que me gusta, por el contacto con la gente. Sean personas afines o no, que te proponen cosas, pues debatir.

Como directora de un colegio, está acostumbrada a coordinar y gestionar. ¿Sirve para la política?

Hay que gestionar con distintos colectivos: niños, padres, profesores, con entidades que colaboramos. Y adaptarte a imprevistos, como un día de huelga de transporte que cancelas una excursión y al día siguiente desconvocan la huelga.

¿Cuál es su balance de estos cuatro años en la Corporación?

Aprendí mucho del funcionamiento de la gestión municipal, es una experiencia. Hay cosas que te sorprenden, pero yo siempre me quedo con lo positivo o pienso en cómo mejorar lo que no me gusta. Hay que saber colaborar, independientemente de las ideas, por el bien de todos los oleirenses, porque tenemos que hacer un servicio público,.

El PP resalta que Alternativa es un proyecto agotado pero es difícil verlo así, lleva más de cuarenta años y parece que va a seguir.

Perpetuarse en el poder no es bueno porque pierdes cierta perspectiva, en cualquier partido. Hay cosas que creo que se hicieron bien, otras que yo haría de otra manera y otras que hay que modificar porque lo que valía hace cuarenta años no vale ahora. Oleiros ha crecido exponencialmente en construcción, urbanizaciones pero no en infraestructuras y servicios, y eso está colapsando nuestra calidad de vida. Las vías que tenemos son las mismas que había, la ártabra aún está sin terminar.

A nivel nacional, los políticos hablan de medio ambiente y vivienda. ¿Y en Oleiros?

Oleiros tiene una naturaleza privilegiada, no es logro de nadie. A veces se ha destruido espacio natural para construir parques y jardines, y esto implica un coste de mantenimiento, riego. Hay que conservar especies autóctonas, reducir las fugas de agua modernizando el servicio de abastecimiento. Están con lo del nuevo depósito de Sarro, para lograrlo hay que hablar con otras administraciones y otros concellos, es necesario un buen talante. Y la movilidad es también un problema que hay que resolver entre el área metropolitana. Las personas tenemos que respetarnos, todo se puede hablar y todos tenemos buenas ideas, hay que sumar y buscar el bien común. Son otras administraciones las que le están haciendo Oleiros al alcalde invierte la Diputación y la Xunta ha invertido más de ocho millones.

En la campaña de 2019 el PP llevaba en su programa electoral promesas como un multiusos, la reforma integral de Santa Cristina, el museo Os Oleiros en el castillo. Alternativa las ha ido haciendo.

Nuestro programa electoral el alcalde lo ha ido haciendo así que debe ser que no tenemos malas ideas. Yo ahora propongo la creación de un centro tecnológico deportivo y un patronato municipal del deporte. Tenemos aquí al INEF y podemos hacer grandes cosas en colaboración con la Universidad. Tenemos muchos deportistas campeones pero no tienen dónde entrenar y muchos se van a otros concellos.

El PP coincide con el PSOE en destacar el problema de movilidad.

Hay que tener en cuenta al resto de concellos, dialogar con otras administraciones para acabar las obras. Es necesario un bus intramunicipal que conecte localidades y urbanizaciones. También queremos impulsar un bus nocturno, no solo para el ocio, mucha gente trabaja de noche.

En las elecciones generales siempre gana el PP, excepto en 2019 que ganó por primera vez el PSOE. Eso significa que mucha gente que vota al PP en las municipales quieren votar a Alternativa. ¿Por qué?

Creo que hay gente que vota por miedo y no puedo entenderlo en el siglo XXI. A los que piensan que hay una parte que se hizo bien en Oleiros, ¿por qué temen que nosotros vamos a acabar con ello? Yo digo que lo que está bien nadie tiene por qué tirar con ello y lo mejorable, vamos a hacerlo. Esa es mi propuesta,mejorar, sobre todo en servicios públicos y una administración transparente.

En las elecciones de 2015 el PP perdió tres ediles, de 7 a 4. ¿Su objetivo es recuperarlos?

Trabajamos con ilusión, esfuerzo y responsabilidad para lograr el objetivo de gobernar. No voy a ponerme límites. El trabajo, y el trabajo en equipo, es muy importante.

Gran parte de la población de Oleiros trabaja fuera de Oleiros, eso influye en la movilidad, en el comercio, medio ambiente...

Me da una gran alegría la apertura de locales en los últimos meses en Santa Cruz. Eso es lo que hay que potenciar para que la gente no se vaya a comprar a A Coruña, facilitarle a emprendedores, darle un impulso al comercio local con incentivos fiscales, bonos. En Santa Cristina hay que buscar una solución a tantos bajos de ocio nocturno, ver en qué se pueden reconvertir.

“En una urbanización llevan diez robos este año. Queremos un puesto de Policía Nacional”

Si ganase el PP las elecciones, ¿qué primeras medidas tomaría? Lo primero, hacer un análisis profundo de la situación en la que está Oleiros, económica, de infraestructuras. Soy una persona reflexiva, no actúo por impulsos, habría que pensar qué es lo primero que hay que hacer. El Concello contrató un estudio de movilidad. Habrá que sacarlo de un cajón y ponernos a trabajar, aplicarlo, por ejemplo. Reducir gasto en propaganda para destinarlo a comedor escolar y becas extraescolares, crear parques biosaludables para los mayores. Queremos poner wifi abierta en las instalaciones deportivas y convocar más plazas de Policía Local, deberíamos tener 57. Existe un importante problema de inseguridad ciudadana. Hay una urbanización en la que los vecinos en lo que va de año llevan doce robos. Queremos un puesto de la Policía Nacional, se puede plantear de forma comarcal.