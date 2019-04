Pedro Sánchez desembarca en Galicia con parada y fonda en Ourense

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, desembarca hoy en Galicia y lo hace, primero, por Ourense, donde protagoniza un mitin comida. Sánchez ha repartido besos y abrazos, ha posado para fotografías e incluso ha firmado ejemplares de su libro "Manual para resistencia". A la capital de una de las provincias en las que el Partido Popular tiene más arraigo, en torno a la una y media de la tarde, Sánchez ha llegado a la conocida fuente de As Burgas, acompañado por una nutrida comitiva socialista en la que figuraban, entre otros, el secretario general del partido en Galicia, Gonzalo Caballero; el delegado del Gobierno en esta Comunidad autónoma, Javier Losada; y distintos candidatos a congresistas, senadores o alcaldes.



Allí, el jefe del Ejecutivo central ha comprobado en primera persona la temperatura de las aguas termales orensanas, ya que ha mojado sus manos en uno de los manantiales humeantes que brotan en As Burgas. "Está caliente", ha declarado, sorprendido y entre sonrisas Sánchez, que a continuación ha emprendido un breve recorrido por las calles del centro histórico de Ourense en el que ha atravesado la icónica Plaza Mayor ante la mirada curiosa de decenas de viandantes sorprendidos por su presencia. Por el camino, el candidato del PSOE ha departido alegremente con sus compañeros de paseo, con quien se ha sacado fotos, cual turista, en alguno de los lugares más emblemáticos de la urbe, para terminar su periplo con la atención a las demandas de unos cuantos lugareños.



No obstante, este trayecto no ha estado exento de anécdotas, ya que el rumbo emprendido ha llevado a la comitiva socialista a pasar por el callejón en el que se encuentra la sede del BNG en Ourense y que, al paso del presidente, ha subido el volumen de las consignas grabadas que, en bucle, repetían "Vota Bloque Nacionalista Galego". En todo caso, como resultado de su caminata, Sánchez no se ha ido con las manos vacías, pues ha recibido pines con motivos socialistas de entregados militantes, ha aceptado salir en algún selfi con los jóvenes que lo han seguido, ha despachado rúbricas de su obra y ha charlado de forma animada con una activista que le ha entregado un manifiesto con exigencias necesarias para combatir el cambio climático.



"Está más guapo en persona que en la tele", se ha llegado a escuchar entre el gentío, que ha tenido que dejar marchar al presidente del Gobierno para que éste pudiera intervenir en la concurrida comida mitin convocada este mediodía en el recinto de Expourense.



Por su parte, el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha apelado a "no confiarse" de cara a los comicios generales del 28 de abril y ha avisado de que, aunque las cosas "van bien", "por un voto" se "deciden unas elecciones". "Y si no queremos que por un voto el 28 de abril podamos tener un susto de que del que nos arrepintamos, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos", ha manifestado.







El acto en la ciudad olívica será el central en la provincia y comenzará a las 19.00 horas. Los socialistas de la comarca habilitaron un autobús para que todos los vecinos que quieran asistir al acto puedan participar. El vehículo partirá a las 17.30 horas de Bueu y parará a las 17.45 horas en Cangas. Después pasará por Moaña, en donde tiene fijadas paradas en A Xunqueira y en la parroquia de Domaio (frente a la iglesia).



En el mitin de Pedro Sánchez se espera la participación también del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y de la candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Pontevedra, Olga Alonso. También participará el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero.