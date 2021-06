Patinetes sobre seguro a partir de 20 euros

A día de hoy, en España hay registrados un total de 700.000 VMP de propiedad privada, de los cuales el 10% está asegurado, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP). Este porcentaje previsiblemente aumentará a medida que crezca la popularidad de estos vehículos. Así lo cree Julián Garcia-Ciaño, responsable del Desarrollo de Negocio en la línea de Seguros Generales en Everis que explica que "tener un seguro que nos libere al menos de pagar indemnizaciones cuantiosas cuando seamos los causantes del accidente, nos dará cierta tranquilidad y seguridad a la hora de circular".

Esta perspectiva es compartida por las principales aseguradoras, que cuentan con productos exclusivos para VMP. Desde Zurich afirman que "tras la segunda mitad de la pandemia, las contrataciones se han multiplicado exponencialmente". Caser también confirma una "demanda creciente". Por su parte, AXA reconoce contar con aproximadamente 8.000 patinetes asegurados, mientras que Generali y Helvetia se mueven por encima de los 3.000 y 3.600, respectivamente.

Las pólizas específicas para VMP oscilan entre los 20 y 80 euros anuales dependiendo de sus características. No obstante, comparten un elemento imprescindible que se repite en todas ellas: la responsabilidad civil, que cubre frente a terceros en caso de daños y/o accidente. Así, en función de la póliza seleccionada, su alcance varía de una cobertura de hasta 150.000 euros por un precio de 18 euros anuales con Zurich hasta los 600.000 euros por 37,85 euros al año con Caser. En esta línea, Sergio Ruiz, presidente de FEVEMP, coincide en que resulta muy recomendable contratar un seguro de responsabilidad civil para "evitar quebraderos de cabeza y posibles problemas burocráticos". No obstante, incide en que la contratación ha de ser voluntaria, nunca obligatoria.

Según un informe de la Fundación Mapfre, los accidentes con patinetes eléctricos se incrementaron en más de un 30% en 2020, llegando a causar la muerte de seis personas. Aquí, Ruiz recalca la "enorme seguridad" de estos vehículos y recuerda que debido a su peso (12 kilos de media) y a la velocidad máxima a la que circulan (25 km/h) "los accidentes y daños que pueden producir son mínimos".

Protección jurídica

En caso de accidente, en la mayoría de ocasiones la situación no suele pasar a mayores y se resuelve de forma amistosa entre las partes, pero de no ser así y tener que acudir a un contencioso, un seguro con este tipo de cobertura puede resultar muy útil. De este modo, por 31 euros anuales, Helvetia ofrece gastos de defensa hasta los 500.000 euros. A su vez, Zurich promete defensa jurídica ilimitada o hasta 1.500 euros para el abogado que se elija. Axa y Generali también cuentan con este servicio, solo Caser no ofrece protección jurídica en su póliza básica.

Asimismo, López señala como valor añadido que las pólizas ofrezcan protección ante robos. "Si se suele dejar en la calle a menudo o se ha realizado una gran inversión en el mismo, es muy probable que compense económicamente". Sin embargo, este tipo de cobertura no es demasiado habitual y mucho menos en las ofertas básicas, por lo que hay que realizar un desembolso mayor para contratarlo. Así, por 70 euros al año, Zurich incluye la sustracción del vehículo, la póliza con un precio más elevado de las analizadas.

En su oferta básica, todas las aseguradoras presentan una póliza individual, la cual solo protege al asegurado, excepto la póliza de Generali que fomenta el uso familiar. De este modo, por 39 euros, el cónyuge e hijos mayores de 16 años del cliente también pueden beneficiarse del seguro. Al margen de su oferta básica, Helvetia ofrece un pack familiar por 46 euros al año.