“La IA nos va a dotar de más capacidad analítica a la hora de invertir”

Una simple pregunta sobre cuáles son los mejores valores para lanzarse a la Bolsa española sirve para sondear las fortalezas y debilidades de ChatGPT a la hora de iniciarse en este mundillo. El modelo de lenguaje, más bien capado que consciente de sus límites, admite pese a reiterar dicho interrogante que no puede proporcionar “recomendaciones específicas”, ya que las condiciones de mercado “cambian constantemente y dependen de factores individuales”. Recomendaría, eso sí, “realizar un análisis exhaustivo de las empresas, sus fundamentos financieros, perspectivas de crecimiento y el contexto económico antes de tomar decisiones”. “También es aconsejable consultar a un asesor para obtener orientación personalizada”, sentencia a modo de respuesta.

En FARO charlamos con Juan Carlos García, director de Asset Allocation de Banco Sabadell y uno de los ponentes del foro “Perspectivas de Inversión 2024”, organizado por la compañía en el Círculo de Empresarios de Galicia (Vigo) el pasado 22 de febrero. Da miedo que, con el poco tiempo que lleva en marcha la inteligencia artificial, ya tenga voz propia también en este campo. Y por ello le lanzamos a él una pregunta más compleja: ¿cambiará esta tecnología la forma en la que invertimos?

–Invertir en IA es tendencia; las alzas de Nvidia, Microsoft o Alphabet son muestra de ello. ¿Pero contemplan que la IA acabe modificando la inversión tal como está concebida en estos momentos?

–Creo que más que cambiar la forma en la que invertimos, lo que va a hacer es proporcionarnos más herramientas y una capacidad de análisis mayor. El futuro está por ahí. Pero sí que es verdad que todavía tenemos que salvar algunos escollos que no son tan técnicos y están más relacionados con la protección de datos. Dicho esto, creo que nos va a dar más herramientas, más capacidad de análisis. Va a ser bastante más sencillo analizar datos y se podrá hacer de una forma mucho más rápida y masiva.

– ¿Y esa simplificación se traducirá en rendimientos más positivos?

–Sí. Deberíamos, ¿no? Si somos capaces de analizar más, mejor y más rápido, se podría traducir. De todos modos, al final el mercado es el que es. ¿Cómo va a hacer que las cosas suban más o menos? Lo que sí que puede hacer es que tengamos una visión más ajustada de lo que pensamos que va a pasar.

–¿Se plantean aplicar la IA en algún proceso? Por ejemplo de toma de decisiones o a nivel trading.

–Como todo el mundo, estamos estudiando cómo introducirla [la IA] de la mejor manera, pero aun hay que salvar estos escollos que te comentaba. La protección de datos es súper importante. Creo que el futuro está en que las compañías empiecen a tener sus propios sistemas de inteligencia artificial, lo cual requiere de inversiones y tiempo.

–¿Ha evolucionado la percepción de los riesgos financieros a raíz de eventos como el coronavirus y la guerra de Ucrania?

–Hemos empezado a hablar cada vez más de cosas de las que hacía décadas que no se hablaba, algunas de ellas yo ni las viví. Estamos hablando de pandemias y conflictos, cosas completamente diferentes, cuando antes podíamos hablar de la subida del petróleo, la política monetaria... Me gustaría pensar que esto no se va a normalizar, que realmente son excepciones, pero sí que es verdad que nuestra obligación es tenerlo en cuenta.

–¿Y ha variado el perfil del inversor? ¿Más protector, agresivo?

–Mi percepción personal es que esto no ha provocado cambios generales. Puede haber algún episodio en el que la gente tiene más o menos aversión al riesgo porque esa situación lo requiere, pero me gustaría destacar que no dispongo de los datos generales de los clientes y no quiero aventurarme.

–¿Cómo avanza este 2024?

–Tenemos un escenario de inflación racionalmente controlada; desaceleración económica, especialmente más patente en Europa que en Estados Unidos; y unos tipos que van a descender, aunque menos de lo que el mercado esperaba.

–¿Y qué oportunidades de inversión hay? En el foro “Perspectivas de Inversión 2024” de Sabadell se habló, además de IA, de mercados emergentes como Brasil o la India, energía, sostenibilidad...

–Sí. Hay una serie de ideas que nos parece que son oportunidades para este año, y hay otras que nos parece que son algo más tendenciales y, por lo tanto, no es algo que sea solo para este año, sino que nos parece que tiene que ir madurando en las carteras. Estamos convencidos de que estas tendencias son un componente ganador de cara al futuro, independientemente de que puedan tener un año mejor o peor.

–Y para este año, renta fija.

–Estamos teniendo bastante volatilidad en el mundo de la renta fija, porque es verdad que ese ajuste de las expectativas [motivado por las bajadas de los tipos, menos pronunciadas de lo que esperaba el mercado] está generando volatilidad. Pero no nos preocupa, nos parece que es una oportunidad para volver a entrar en el activo o reforzar las carteras. Sí que es verdad que esa volatilidad podemos amortiguarla mientras dura con monetarios, y estamos convencidos de que los fundamentales son muy buenos para la renta fija este año. Veremos cómo esas rentabilidades bajan, esos cupones bajan, lo cual significa que valdrá más en el mercado.

“No hay la regulación precisa para ofrecer criptoactivos”

–En estos últimos años hemos sentido la “democratización” de ciertos activos financieros de la mano de brókeres digitales que han ido ganando peso, ¿qué diferencias (sociales y económicas) perciben entre la gente que invierte en este tipo de plataformas y la que lo hace a través de asesores?

–En realidad vamos a clientes diferentes. La banca privada, que es donde estamos nosotros, no está invirtiendo necesariamente ahí [en bolsa]. Creo que es otro tipo de perfil de edad, otro tipo de perfil de patrimonio. A mí no me parece mal que existan ese tipo de plataformas: añaden liquidez, añaden cultura financiera. Hacen que la gente, especialmente los más jóvenes, empiecen a entrar en los mercados. No lo veo negativo.

–¿Y el bum de las criptomonedas? ¿Llegará a los bancos?

–Estamos haciendo un seguimiento de esto por si en algún momento fuera algo lo suficientemente regulado y transparente como para que nosotros podamos dar algún paso. Pero a día de hoy no existe la regulación necesaria, ni la transparencia necesaria, ni la seguridad necesaria como para que ese tipo de activos sean ofrecidos ni por nosotros, ni por prácticamente ningún banco del mundo.

–¿Cómo manejar la volatilidad qué consejo daría a los inversores en periodos de incertidumbre?

–El pánico es lo que puede hacer tomar malas decisiones. Es verdad que por el camino podemos tener sobresaltos del tipo que sea [pone como ejemplo el COVID], pero hay que verlo con perspectiva. Lo que hay que hacer es sentarse a analizar cómo nos afecta esto en el medio plazo, más allá de lo que pueda suceder hoy, y tener la capacidad de confiar en que, si sabemos cuál es el rumbo, los fundamentales son buenos y hemos hecho un buen análisis, no nos podemos dejar llevar por el pánico. Es algo que parece obvio, pero es uno de los errores más comunes.