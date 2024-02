La alta empresa entra en las aulas, y nunca mejor dicho. Y no se hace como materia u objeto de estudio en un libro, sino entrando por su pie y a viva voz. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el que lo fuera de Inditex hasta 2022, Pablo Isla, compartieron vivencias y repartieron conocimientos ante un grupo de alumnos del Instituto de Empresa, que ha colgado en su web el vídeo del encuentro. Lo futuros ejecutivos disfrutaron de primera mano de los consejos y saberes de los cerebros de las dos primeras empresas de España, dos multinacionales, 'reyes' del Ibex

Iberdrola es la primera eléctrica europea por capitalización y la segunda del mundo. Por su parte, Inditex se disputa con la eléctrica vasca el primer puesto del Ibex y tiene presencia a través de sus diferentes marcas del grupo en todo el globo.

El encuentro entre ambos, desarrollado en inglés, lo organizó el Instituto de Empresa y se celebró el pasado día 30 en su auditorio. En esta ocasión, Isla hizo las veces de entrevistador. El ex ejecutivo de Inditex dirige el ciclo ‘The Kipling Balance’, inspirado en el poema ‘If’ del escritor ingles y que utiliza para formar en liderazgo y gestión a los alumnos.

“Nunca hemos trabajado en el mismo sector, pero nos conocemos desde hace muchos años y hemos tenido muchas reuniones en Madrid, en otras ciudades europeas…. Eres el CEO de Iberdrola desde el año 2001. Es impresionante la transformación de la empresa durante todo este periodo. ¿Qué crees que es relevante en la vida, en la gestión, en los negocios?”, le preguntó Isla a Galán para arrancar. El presidente de Iberdrola lo tiene claro: “Estamos en la vida no para quedarnos, estamos en la vida para hacer cosas. Y hacer cosas significa que tienes todo el tiempo para tratar de ser creativo, para hacer cosas que sean beneficiosas para los demás. Creo que es muy importante estar convencidos de nuestras capacidades y de nuestro coraje. Nada en la vida es fácil”.

Galán e Isla bajan el Ibex a las aulas. / Cedida

Declaración de intenciones, para empezar. A juicio del presidente de Iberdrola, las personas “necesitan fe en lo que estás haciendo. Si no tienes fe, no puedes transmitir tu confianza o tu convicción a otro”. Entiende que las cosas que se emprendan se han de hacer con un sentido de justicia, de solidaridad, y “se necesita ser capaz de generar equipos. Y eso es precisamente lo que hice en Iberdrola”, precisó.

A Isla le intrigaba saber qué es lo que Galán busca en su equipo directivo a lo que el presidente de Iberdrola le salió al paso poniendo por delante su humanidad. “La parte más importante de la actividad económica es la persona, el ser humano”, sentenció. De hecho, destapó uno de los secretos de su éxito: dedicar mucho tiempo a estar con la gente, a escuchar, a visitar a la gente. Para refrendar su posición aportó datos como que, probablemente, en los 120 años de la eléctrica, sea el que más ha viajado por el mundo. “Viajo entre 150 y 170 días al año”, puntualizó.

Por otro lado, junto al factor humano, Galán destaco la verdad como valor para tener credibilidad. “No está ahora muy de moda, pero creo que la verdad es crucial. Creo que la gente tiene que saber que lo que dices es verdad”.

Acto seguido, Isla interpeló al salmantino por la expansión de la compañía, por el modo que ha tenido de gestionar su crecimiento. Hay que recordar que fue hace poco más de 20 años, coincidiendo con la llegada de Galán a los mandos de Iberdrola, cuando esta empresa dio un golpe de timón y decidió apostar por las energías renovables como fuente de futuro. El desarrollo de la energía limpia ha ido de la mano del crecimiento de la empresa que ha pasado de ser una compañía local española a convertirse en una multinacional.

Galán le explicó que, sencillamente, lo que hicieron fue tratar de aplicar el conocimiento que la entidad amasó durante últimos 100 años. “Y para eso, hemos viajado mucho, hablado mucho con la gente. He tenido reuniones con cientos de miles de empleados de diferentes áreas y de diferentes países”, precisa tras recordar que “Iberdrola es el resultado de fusiones”.

Asimismo, Galán dijo hacer suyos los errores que hayan podido cometer los miembros de su equipo y, además, les reconoce a ellos el éxito que haya podido tener.

El presidente de Iberdrola no esquivó ninguna cuestión. Dijo ser aficionado a caminar y a montar a caballo. Tampoco aparca la bicicleta e incluso se atreve con el pilates. Al ser preguntado por un mentor o persona a la que admira, puso sobre la mesa el nombre de uno de sus profesores, José Luis Lequerica. “Es una de las personas que más me ha marcado”. También destacó la figura de Antonio Sáez de Montagut, que fue el presidente de Tudor y que, según dijo, le enseñó a manejar el negocio y “la vida en muchas cosas”. Finalmente, recordó a José Ignacio Berroeta, ex presidente de BBK, fallecido recientemente.

Como colofón 'recetó' a los estudiantes “trabajo duro” para “ganarse todos sus logros”. La segunda cosa, tener fe en sí mismos para trabajar en diferentes lugares, con diferentes tecnologías, áreas, personas... Y, finalmente, “ser innovadores. La universidad es el primer paso. El objetivo es el aprendizaje continuo”, sentenció.