La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este lunes que conste en el acta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no ha habido ninguna negociacion bilateral con Cataluña para diseñar un sistema de financiación "singular" para esta comunidad autónoma.

Así lo ha confirmado la propia Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada con los consejeros autonómicos de Finanzas en la que, precisamente, Cataluña, no ha estado representada por la consellera Natália Mas, sino por el secretario general Josep María Villarúbia. Mas había justificado su ausencia en el CPFF con el aurgmento de que "no es un órgano de debate" sino un lugar en el que el Estado, que tiene la mayoría, comunica los objetivos y mantiene una financiación "injusta" para Cataluña. Además, según Mas, el pacto de ERC con los socialistas prevé una mesa de diálogo bilateral con el Estado para negociar un modelo de financiación "singular" para Cataluña.

"No ha habido ninguna reunión bilateral con Cataluña sobre el modelo de financiación", ha dicho Montero en rueda de prensa, saliendo al paso a la indignación mostrada previamente por todas las autonomías del PP y a los recelos expresados por Castilla-La Mancha (PSOE) ante un posible trato a favor para la comunidad catalana. Lo cierto es que las palabras de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, además de vicesecretaria general del PSOE y negociadora de los acuerdos de investidura con ERC y Junts (entre otros), no permiten descartar posibles reuniones futuras.

Objetivos de déficit para 2024

Cataluña se ha convertido así en la protagonista involuntaria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la primera desde julio de 2022, que había sido convocada por el Ministerio de Hacienda para someter a votación la senda de objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas para el periodo 2024-2027.

La senda de estabilidad que el Ministeiro de Hacienda ha puesto sobre la mesa incluye para 2024 un objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, repartido entre un 2,7% para el Estado y un 0,1% para las comunidaes autónomas. Para las corporaciones locales se prevé un equilibrio presupuestario y para la Seguridad Social un déficit del 0,2%. Estos objetivos coinciden con las tasas de referencia que el Gobierno en funciones remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre.

El voto en contra de las 14 comunidades en cuyo gobierno participa el PP no ha impedido que salga adelante la senda de estabilidad planteada por el Gobierno, pues Hacienda cuenta con el 51% de los votos en el CPFF.

La reunión también ha servido para que Hacienda haya podido comunicar a las comunidades autónomas los recursos de los que dispondrán en 2024 provenientes del sistema de financiación, que alcanzarán un récord de 154.467 millones de euros (20.000 millones más que en 2023, un aumento del 14,9%). Los recursos para los ayuntamientos se elevarán a 28.557 millones (el 22,6% más que en 2023).

No ha habido avances sobre la cuestión de la condonación de deuda autonómica. La ministra de Hacienda ha trasladado a los responsables autonómicos de Finanzas que a partir de enero mantendrá reuniones con cada uno de ellos de cara a determinar el alcance que tendrá para cada territorio la condonación de deuda ya se ha acordado para Cataluña por un importe de 15.000 millones de euros.

Techo de gasto y trámite parlamentario

Tras la aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda que el Gobierno ha llevado este lunes a la CNAL (Comisión Nacional de Administración Local) y al CPFF, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar este mismo martes el techo de gasto bajo el cual podrá confeccionar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2024.

El Consejo de Ministros también adoptará formalmente la senda de objetivos de déficit y de deuda para su remisión al Congreso y al Senado, ya que es preceptivo que cada una de las dos cámaras legislativas apruebe los objetivos de estabilidad.

La mayoría absoluta que ostenta el PP en el Senado podría vetar la aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda. Hasta ahora existían dudas sobre las consecuencias que podría tener ese veto, pues se había instalado la idea de que ello podría bloquear la aprobación de los Presupuestos del Estado y, por ende, de las comunidades autónomas.

Sin embargo, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda ha desvelado este lunes que dispone de un informe jurídico de los servicios de la Abogacía del Estado que interpreta que si el Senado veta hasta dos veces la senda de objetivos de déficit serán de aplicación los que fueron incorporados en el Plan de Estabilidad que España remitió a Bruselas el pasado mes de abril. Si esto llega a suceder, las comunidades autónomas deberían confeccionar sus Presupuestos con un objetivo de equilibrio presupuestario (que es el que se incorporó en el documento de abril) y perderían el mayor margen de mayor gasto que les concede la posibilidad de un déficit del 0,1%. (que es el que se plantea ahora) Por ello, Montero ha concluido que si el PP veta la senda de objetivos "sería como tirar piedras contra su propio tejado", pues las comunidades gobernadas por ellos dispondrían en 2024 de un menor margen de gasto.

Recelos en el resto de comunidades

Desde el punto de visa político, la reunión del CPFF de este lunes ha estado marcada por a ausencia de la consellera catalana Natàlia Mas, que fue interpretada al unísono por las las comunidades gobernadas por el PP como una señal de que Hacienda ya había pactado con Cataluña sus propias cifras, de manera bilateral. “Si una comunidad autónoma decide no venir es porque lo tiene ya todo hecho”, avanzó la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, antes de sumarse a la reunión y se quejó de la existencia de “comunidades de primera y de segunda”. Los consejeros del PP recelan de la posiblidad de un modelo "singular" de financiación para Cataluña; pero también, del perdón de 15.000 millones de deuda autonómica de la comunidad catalana, pues, aunque el Gobierno insiste en que la condoncación se extenderá a todas las comunidades autónomas, se desconocen los criterios que aplicará el Gobierno y la ministra de Hacienda no ha dado ninguna pista nueva sobre ello en la reunión de este lunes del CPFF.

También se habían manifestado recelos desde las filas socialistas. El consejero de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina (PSOE), acudió a la reunión el CPFF con la intención de pedir al Gobierno "que aclare o desmienta" si se está negociando un modelo "singular" de financiación con Cataluña, como sostienen "los independentistas". "Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y de que algunos quieren comer a la carta, y no sabemos cuáles pueden ser los motivos de ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias", dijo Ruiz Molina antes del encuentro.

Al término de la reunión, Montero fue clara al asegurar que, no ha habido ninguna reunión bilateral, pero lo cierto es que sus palabras no permiten descartar posibles reuniones futuras.

Y esto no es, precisamente, lo que parecieron interpretar algunos de los los consejeros autonómicos al término de la reunión el CPFF. El consejero de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruiz Molina (PSOE), dijo que las palabras de la ministra le habían disipado sus temores sobre una posible negociación bilateral con Cataluña sobre la reforma de la financiación autonómica. Y lo mismo interpretó la consejera de Madrid, Rocio Albert Lopez-Ibor (PP): "Nos han asegurado y la ministra ha querido que constara el acta, que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña, que no se está negociando nada, así que yo creo que podemos estar muy tranquilos, a pesar del acuerdo entre Junts y el PSOE, porque dice la ministra que no tiene ninguna negociación bilateral, cosa que no coincide con lo que dice la consellera de Cataluña".