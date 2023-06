El Banco Central Europeo (BCE) celebra el próximo jueves su reunión mensual de política monetaria. Si no hay sorpresas, los tipos de interés subirán otro cuarto de punto, el mismo incremento esperado para la cumbre de julio. Llegarán al 4,25%, algo que no sucedía desde hace 23 años. “El último mes ya fueron 25 puntos básicos y yo creo que esta es la nueva norma a futuro, sin duda”, avanzaba hace unos días su vicepresidente, Luis de Guindos, en una entrevista a RNE. Tanto él como la presidenta del organismo han dejado entrever en sus últimas declaraciones públicas que la escalada de los precios del dinero para atajar el problema de la inflación está cada vez más cerca. “Piensen en un avión que sube a la altitud de crucero. Al principio, el avión necesita ascender abruptamente y acelerar rápido. Pero a medida que se acerca a su altitud objetivo, puede reducir la aceleración y conservar su velocidad actual. El avión necesita subir lo suficientemente alto para llegar a su destino, pero no tanto como para excederlo”, apuntaba Christine Lagarde en una reciente comparecencia también.

Relacionadas La subida de tipos enriquece a la banca occidental y dispara el paro en los países empobrecidos