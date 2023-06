El último real decreto que aprobó el Gobierno de coalición antes del adelanto electoral ha sido aprobado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Con una amplia mayoría de 58 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Cs, PNV, EH Bildu y otras formaciones) y solo 11 abstenciones de PP y Vox, el Ejecutivo ha logrado el visto bueno de la Cámara baja a las medidas contra la sequía, la prohibición de trabajar al aire libre durante las alertas naranja y roja por calor y los descuentos en trenes para jóvenes.

Diez días después de que Pedro Sánchez diera un vuelco al tablero político anunciando la disolución de las Cortes -Congreso y Senado- para convocar elecciones el 23-J, el Gobierno de PSOE y de Unidas Podemos ha logrado la que parece que será la última victoria de esta legislatura. La coalición ha conseguido nuevamente el apoyo del bloque progresista al completo, al que se le ha sumado, además, Ciudadanos. "La próxima legislatura no estaremos aquí para molestarles", les ha recordado el portavoz de los naranjas, Edmundo Bal, en una crítica velada a la cúpula de su partido por la decisión de no presentarse a los comicios.

Como era de esperar, en el debate se ha colado la convocatoria electoral. "El 23 de julio va a haber una España que hable, la España de las oportunidades, la del esfuerzo, la del sacrifico y la de la gente trabajadora. Esa es la España que hablará porque ustedes durante tres años no han hablado, la han machacado con su voto", le ha espetado el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano a la bancada del PP después de que estos se hayan opuesto al real decreto por "electoralista y escaso".

No ha sido la única alusión. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha aprovechado para arremeter contra los que aún son sus socios socialistas: "Ojalá que los que nos atrevemos a mirar a los ojos a los poderosos tengamos una cierta fuerza en el futuro gobierno porque si eso no pasa no me cabe duda de que se seguirá poniendo la alfombra roja a los fondos buitres y a los grandes capitales internacionales". Y su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, les ha dejado un recado a socialistas y morados: "Esperemos que frente a la amenaza de la derecha extrema se den cuenta de que no vale simplemente con resistir, sino que hay que avanzar".

El contenido

La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de mayo, contiene ayudas directas al campo y nuevas infraestructuras para intentar atajar evitar el problema de la sequía y evitar que muchos agricultores decidan no cultivar este año por la escasez de agua, lo que provocaría un aumento directo de los precios de los alimentos.

Entre las medidas contenidas en el real decreto está la construcción de una desalinizadora en la Tordera, en Blanes (La Selva), que costará 220 millones de euros, otras en Málaga y Almería por 200 millones y la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Además, para ayudar a los regantes se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua.

Este real decreto también plantea la prohibición de trabajar al aire libre cuando se declare alerta naranja o roja por calor extremo. Por último, la norma recoge descuentos en trenes para los jóvenes entre 18 y 30 años. Se financia el 50% del Interrail desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre y, durante el mismo periodo, se rebaja un 90% en las líneas ferroviarias que dependan del Estado y en un 50% en la Alta Velocidad.